القاهرة: أعلنت شركة باراجون للتطوير العقاري-واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر- مشاركتها في معرض نايل إكسبو-أكبر معرض عقاري مصري يتم تنظيمه خارج البلاد- المقام في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر في جدة ومن 23 إلى 25 نوفمبر في الرياض، وذلك لتسويق محفظة مشروعاتها للعملاء في دول الخليج.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة باراجون للتطوير العقاري الرامية إلى زيادة حصيلة مصر من التصدير العقاري عبر المشاركة في كبرى المعارض الخارجية للترويج للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، والتسويق لمحفظة مشروعات الشركة، والتي تضم مباني إدارية صممت ونفذت وفقًا لأعلى معايير الاستدامة، كما يتم إدارتها بأحدث الحلول التكنولوجية لتقدم أفضل خدمة للعملاء، وفي الوقت نفسه تحافظ على البيئة وترشد استخدام الموارد الطبيعية، إضافة إلى عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية للتوسع الخارجي.

وتطرح "باراجون" بمعرض نايل إكسبو السعودية، 3 مشروعات للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتميز بتصميمات فريدة وتوفر بيئة صحية للعمل، ونجحت الشركة في الانتهاء من تسليم المشروع الأول، وحققت نسب تنفيذ متقدمة في الأعمال الإنشائية للمشروعين الثاني والثالث.

وشهد جناح "باراجون" بمعرض نايل إكسبو بجدة، إقبالًا شديدا من العملاء في ظل ما تقدمه الشركة من وحدات مختلفة المساحات تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء، كما تقدم الشركة عروض خاصة لمشروع باراجون 2 ,تشمل 25% خصم بدون مقدم وأنظمة سداد مناسبة تصل إلى نسب تقسيط متساوية لمدة 5 سنين، لتناسب الراغبين في الاستثمار العقاري وتحقيق عائد دوري مرتفع.

قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، إن الشركة تستهدف من المشاركة بمعرض نايل إكسبو السعودية زيادة حجم مبيعاتها السنوية للعملاء خارج مصر، مستغلة تميزها بتنفيذ مشروعات عقارية ذكية وصديقة للبيئة، مضيفًا في هذا الصدد أن باراجون حققت نموًا ملحوظًا في المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، واستحوذ المصريين بالخارج والعملاء من الدول الخليجية على نسبة 82% من المبيعات بنهاية 2022 ، لنصبح من كبرى الشركات المصرية التي تساهم في زيادة التصدير العقاري.

أشار بدير رزق، إلى انعكاس تنفيذ "باراجون" لمشروعات عقارية تطبق معايير الاستدامة البيئية، في جذب شريحة واسعة من العملاء الراغبين في الاستثمار بهذه المشروعات لتحقيقها توفير في استهلاك المياه والكهرباء مما يخفض تكلفة نفقات المكاتب الإدارية، ويوفر للعاملين بيئة صحية آمنة تسهم في زيادة إنتاجيتهم، كما يفتح الفرصة أمام الشركة لتكرار تجربتها في أسواق إقليمية واعدة مثل السعودية، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات مماثلة.

وسبق أن وقعت شركة باراجون للتطوير العقاري، اتفاقية مع شركة أدير العالمية- إحدى شركات سمو القابضة السعودية- لإنشاء تحالف لتسويق مشروعات "باراجون"، والتوسع الخارجي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

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نبذة عن شركة "باراجون للتطوير العقاري"

تأسست شركة باراجون للتطوير العقاري، عام 2020 بخبرة تمتد لنحو 35 عامًا من خلال مؤسسي باراجون في كافة مجالات التطوير والبناء والاستشارات الهندسية والمعمارية وإدارة المشروعات والابتكار في التصميمات للمباني الإدارية والتجارية والفنادق والمنتجعات السياحية، ومن أبرز هذه المشروعات مباني إدارية لشركة Siemensوzepter pioneer.

تعتمد استراتيجية شركة باراجون للتطوير العقاري، على إنشاء وتطوير مشروعات عقارية ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إحداث تغير فيما هو يخص بيئة ومكان العمل. وقد أطلقت الشركة ثلاثة مشروعات في السوق المصري بمساحة بنائية 120,000 متر، وتهدف أن تكون إجمالي المساحة المتطورة إلى مليون متر مربع بحلول عام 2025.