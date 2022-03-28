العين: عمل فريق بحثي من قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الدكتور أحمد الزاملي على تطوير أول إطار عضوي من معدن المنغنيز ذو الطبقة السداسية "UAEU-50" لعملية تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع إيبوكسيدات عبر التحفيز الضوئي للحصول على مواد أولية تستخدم في صناعات مختلفة، حيث تمّ نشر هذا الإنجاز في مجلة ACS Omega العلمية الأسبوعية الصادرة عن رابطة الكيميائيين الأمريكيين .“ American Chemical Society”

وأشار الدكتور أحمد الزاملي، الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء : "يسرني نشر أولى أطرنا العضوية المعدنية بعنوان "UAEU-50" في مجلة ACS Omega. كما أود التعبير عن بالغ الشكر والامتنان لقيادة الجامعة ومركز البحث على الدعم الكبير والتمويل السخي الذي قدماه لنا.

وأضاف "نتطلع إلى إنتاج المزيد من الأطر العضوية المعدنية الفريدة في جامعة الإمارات العربية المتحدة مستقبلًا".

وقال أن الهدف من هذا المركب هو استعمال غاز ثاني أكسيد الكربون الضار للبيئة وتحويله إلى مواد تستخدم كمدخلات في الإنتاج الصناعي.

وقد أظهرت عمليات البحث نتائج إيجابية منذ بدايتها مشيرةً إلى استقرار حراري وكيميائي فائق يجعل من UAEU-50 مرشحًا جيدًا للتفاعل التحفيزي في منطقة الضوء المرئي. كما كشفت الدراسة قدرته على تحويل ما يصل إلى 90٪ من ثاني أكسيد الكربون إلى كربونات حلقية عبر عملية الامتصاص في منطقة الضوء المرئي.

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