دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن فتح باب التسجيل في "جائزة المرأة في الطاقة" التي تأتي تكريماً لإنجازات المرأة في قطاع الطاقة، وذلك في النسخة الثانية التي تتماشى مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، في تمكين وريادة المرأة في كل المجالات العملية والتنموية.

هذا وفتحت المجموعة باب التسجيل للجائزة من 1 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر 2023، ويمكن للموظفات - الإماراتيات والمقيمات - في قطاع الطاقة الإماراتي التقدّم للجائزة على أن تتمتع المرشحة بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات من العمل في قطاع الطاقة داخل الإمارات.

تشمل الجائزة ثلاث فئات رئيسية هي "قياديات" و"مبتكرات" و"مؤثرات". وتكرّم النساء اللواتي يتمتعن برؤية مميزة، ومهارات قيادية عالية، وروح ريادة الأعمال.

وتضم فئة قياديات في قطاع الطاقة جوائز "أفضل امرأة قيادية لهذا العام" و"أفضل امرأة رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة" و"أفضل خبيرة فنية" و"أفضل امرأة قيادية شابة". وبدورها تغطي فئة "المبتكرات في قطاع الطاقة" كلاً من جائزتي "أفضل امرأة مبتكرة لهذا العام" و"أفضل امرأة مُلهمة فكرياً لهذا العام". بينما تضم "فئة المؤثرات في قطاع الطاقة" جوائز " أفضل امرأة مُؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات" و"أفضل برنامج تطوعي بقيادة امرأة".

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من "جائزة المرأة في الطاقة" شهدت منافسة قوية من مرشحات قويات من جهات حكومية مختلفة، شملت هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي. وكرّمت النساء اللواتي أظهرن قيادة استثنائية وقدرة كبيرة على تحفيز التغيير من خلال مساهماتهن المؤثرة في القطاع.

لمعرفة المزيد عن "جائزة المرأة في الطاقة"، يرجى زيارة (https://womeninenergy.enoc.com).

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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