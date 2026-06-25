دبي، الإمارات العربية المتحدة : حصلت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، على جائزة الشارقة للتميز للمرة الأولى، ما يمثل إنجازاً مهماً في مسيرة المجموعة نحو التميز التشغيلي والاستدامة والابتكار. وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في مركز إكسبو الشارقة في 24 يونيو 2026.

وتعد جائزة الشارقة للتميز مبادرة إقليمية مرموقة أُطلقت برؤية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة. وتحتفي الجائزة بالتميز والريادة والابتكار في أداء الأعمال والمؤسسات، حيث تُكرم الجهات التي تُظهر التزاماً استثنائياً بتطوير قطاعاتها والمساهمة في التنمية المستدامة.

ويؤكد هذا التكريم جهود مجموعة اينوك في تطوير محطات خدمة مجهزة لمواكبة متطلبات المستقبل، تجمع بين التقنيات المستدامة والبنية التحتية الذكية وحلول الطاقة المبتكرة للحد من الأثر البيئي ودعم مستهدفات دولة الإمارات الشاملة في مجال الاستدامة. ويسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة اينوك كشركة رائدة في مجال حلول التنقل والطاقة المستدامة، ويعكس التزامها المستمر بحفز الابتكار في هذا القطاع.

يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة اينوك نحو التميز، ويتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة الرامية إلى دمج الابتكار والاستدامة والقيم التي تركز على العملاء في جميع جوانب عملياتها. ويؤكد هذا التقدير التزام اينوك بدعم طموحات دولة الإمارات الوطنية نحو اقتصاد مستدام ومرن وجاهز لمواكبة متطلبات المستقبل.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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