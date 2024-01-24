"ميلريم للروبوتات"، التابعة لمجموعة "ايدج"، تزود القوات المسلحة الإماراتية بـ 60 وحدة من المركبات الروبوتية القتالية المجنزرة والمركبات البرية غير مأهولة من طراز "THeMIS" كجزء من أول برنامج تشغيلي تتبعه طلبية أكبر عند الانتهاء



أبوظبي: وقّعت "ميلريم للروبوتات"، الشركة الأوروبية الرائدة في تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة والتابعة لمجموعة "ايدج"، عقداً لتزويد وزارة الدفاع الإماراتية بـ 20 مركبة روبوتية قتالية مجنزرة و40 مركبة برية غير مأهولة من طراز" THeMIS". وتم الإعلان عن الاتفاقية، التي تُمثّل أكبر برنامج للروبوتات القتالية حول العالم، خلال معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس 2023)، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى يوم 24 يناير.

وبموجب العقد، ستقود "ميلريم للروبوتات" برنامجاً تجريبياً واختبارياً بهدف دمج القدرات البرية غير المأهولة في ترسانة القوات المسلحة الإماراتية. وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو الارتقاء بالقدرات القتالية للقوات المسلحة عبر اعتماد مركبات " THeMIS " البرية غير المأهولة والروبوتية القتالية المجنزرة، والمجهزة بميزات مستقلة متقدمة وقدرة التزود بحمولات من أطراف خارجية وحلول اتصال عالية الجودة.

من جهته، قال كولدار فآرسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميلريم للروبوتات: "لا ريب أن استثمارات مجموعة ايدج في ميلريم للروبوتات فتحت آفاقاً جديدة لنا في المنطقة، مما وسّع نطاق نمونا الدولي وعزز حضورنا في الأسواق. كما يعكس إطلاقنا لأكبر برنامج للروبوتات القتالية حول العالم مع وزارة الدفاع الإماراتية القدرات التنافسية لحلولنا، ويبرز القيمة الاستراتيجية لدمج الأنظمة الروبوتية المتقدمة في بنية القوات، وبالتالي تعزيز قدراتها القتالية وكفاءتها التشغيلية".

ويتضمّن العقد توريد مركبات روبوتية قتالية مجنزرة مزودة بمدافع MK44 عيار 30 ملم، ووحدات" THeMIS" قتالية مجهزة بمحطات أسلحة تعمل بالتحكم عن بعد من طراز M230LF عيار 30 ملم وأنظمة نارية غير مباشرة، بالإضافة إلى وحدات" THeMIS Observe " مزوّدة بأنظمة رادار وكاميرات، بما يشمل قدرات الكشف عن الطلقات. وستوفر "ميلريم للروبوتات" كذلك تدريباً وإشرافاً شاملاً بهدف ضمان تحقيق المعنيين للمستوى المطلوب من المهارة في تشغيل الأنظمة البرية القتالية غير المأهولة.



وتُشارك ايدج وشركاتها في معرض يومكس عبر الجناح A-18 داخل القاعة 5 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى يوم 24 يناير 2024.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.



ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.



يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.



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