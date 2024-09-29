انطلقت مؤخرا فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية في مدينة الرياض، والذي يقام بالتعاون مع شركة "آبفي" السعودية، الشركة العالمية للبحث والتطوير في مجال الأدوية البيولوجية، ويوفر المؤتمر فرصة قيمة لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين أطباء أمراض الدم والأورام وعلماء الأمراض ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين في المنطقة.

وخلال كلمته التي ألقاها البروفيسور/ أحمد العسكر، المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية، رئيس الجمعية السعودية لزراعة الدم والنخاع، أكد على الهدف الأساسي للمؤتمر وهو تعزيز الرعاية الطبية لمرضى اضطرابات الدم والخاضعين لزراعة الخلايا الجذعية، وأشاد بالمشاركة العلمية الواسعة وتبادل الخبرات حول أحدث طرق العلاج والمبادئ التوجيهية والدراسات السريرية ونتائج الأبحاث وخيارات التشخيص المحدثة لمختلف امراض الدم.

وألقى الدكتور ديفيد لويس، استشاري أمراض الدم في بليموث بالمملكة المتحدة والمتخصص في الأورام اللمفاوية وزراعة الخلايا الجذعية، محاضرة حول دور الأجسام المضادة ثنائية التخصص في علاج الأورام الليمفاوية الخلوية الكبيرة المنتشرة (DLBCL)، وهو من الأمراض المعقدة. وسلط الضوء على التطورات الأخيرة في البحث والتطوير وظهور علاجات حديثه، مثل عقار إيبكوريتاماب الجديد الذي حصل مؤخرا على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية، وهو جسم مضاد ثنائي التخصص مصمم بشكل مبتكر لاستهداف الخلايا التائية، وجدير بالذكر أن عقار إيبكوريتاماب قد أظهر استجابات دائمة ومستوى أمان يمكن التحكم فيه وفعالية سريعة، خاصة في الأورام اللمفاوية الخلوية الغير المعالجة سابقًا.

وأشاد أشرف داود، المدير العام للمقر الإقليمي لشركة آبفي في السعودية، بالحضور الكبير والتنظيم المتميز للمؤتمر، مؤكداً على اهتمام المملكة العربية السعودية بمواكبة أحدث التطورات الطبية. وأكد على حرص آبفي على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل المعرفة بين المتخصصين في الرعاية الصحية، وخاصة أطباء أمراض الدم والأورام ومقدمي خدمات الرعاية الصحية الآخرين في المنطقة. وشدد داود على أهمية البحث والتطوير في مجال الأورام، وخاصة أورام الدم، لتحسين نوعية وجودة حياة المرضى. وسلط الضوء على جهود شركة آبفي المستمرة لرفع مستوى الوعي وتوفير التثقيف الصحي للمرضى، وتطوير البحث العلمي، وتقديم رعاية طبية متميزة.

وتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات وورش العمل التي تناولت عرض أحدث البيانات حول زراعة الخلايا الجذعية، والإدارة المثلى للمريض في حالات أمراض الدم المعقدة ومن جانب آخر استعراض أحدث التوصيات حول الرعاية التمريضية في أمراض الدم والأورام وزراعة الخلايا الجذعية.

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