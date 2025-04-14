الشارقة / اتحاد غرف الامارات: أعرب سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن اعتزازه وترحيبه بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الاماراتي المغربي المشترك الذي استضافته غرفة الشارقة، بحضور سعادة أحمد التازي، سفير المملكة المغربية بالدولة، وسعادة شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي من وزارة الخارجية والاقتصاد بالدولة، وأعضاء المجلس من الجانبين.

وأشار سعادة العويس، إلى أن انعقاد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي، في إمارة الشارقة هو بمثابة إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطورا متسارعا في كافة المجالات، فضلاً عما سيوفره المجلس من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاستثمارية، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى فيه المجلس من اتحاد غرف الامارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن بقية الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية. خاصة وأن دولة الإمارات اليوم، تمتلك خبرات واسعة ومميزات وفرصا استثمارية عديدة، وإن هذه المميزات مما لا شك فيه تتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.

وأكد سعادة العويس أن اجتماعات مجلس الأعمال الاماراتي المغربي ستؤسس لانطلاقة جديدة لعمل مستقبلي مشترك خاص بمجتمع الأعمال، لاسيما وأن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد شكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن إنشاء هذا المجلس جاء بمبادرة مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات. وأكد على الإمكانات الكبيرة لتعميق هذه العلاقة، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، البنية التحتية، الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، التمويل والتكنولوجيا المتقدمة.

كما عبّر عن اعتزازه بتزايد عدد الشركات المغربية التي اختارت الإمارات كمركز لأعمالها، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية المهمة في المغرب، مما يعكس ديناميكية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يترأس المجلس بشكل مشترك كلا من عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة عن الجانب الإماراتي، وأنس كنون، رئيس شركة West Capital ونائب رئيس اللجنة الدولية للاتحاد العام لمقاولات المغرب عن الجانب المغربي.

ونوه جانبي مجلس الأعمال بعد استعراض آلية وخارطة عمل المجلس المستقبلية، على ضرورة مواصلة التعاون بين القطاع الخاص الإماراتي والمغربي، وتحقيق المزيد من الخطوات والمبادرات لدعم العلاقات بين كافة المؤسسات والشركات في البلدين.

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