تنطلق ورشة عمل تنظمها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية تحت عنوان "دور الإعلاميين في توعية المجتمع بقضايا وتحديات المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" في العاصمة العمانية مسقط بالتعاون مع وكالة موارد المياه بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والجمعية العمانية للمياه وبدعم من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تبدأ أعمال الورشة التدريبية في الفترة ما بين 28 و29 سبتمبر الجاري لتحقيق هدف رئيس يتمثل في تعريف الإعلاميين الخليجيين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالقضايا والتحديات المائية التي تواجه دول المجلس وبناء قدراتهم في مجال رفع وعي المجتمع الخليجي حول هذه القضايا.

وقال أستاذ الموارد المائية، نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، ورئيس لجنة الشئون العلمية والتدريب الدكتور وليد زباري أن هذه الورشة تهدف إلى تزويد الإعلاميين الخليجيين بالبيانات الأساسية لقطاع المياه في دول المجلس، وأهم القضايا والتحديات المائية الرئيسية التي تواجه دول المجلس حالياً ومستقبلاً، موضحاً أن الورشة تهدف أيضاً إلى إنشاء شبكة خليجية من الإعلاميين الخليجيين في مجال التوعية المائية، وذلك بعد بيان دور التعليم والمعرفة والإعلام في تغيير سلوكيات الأفراد في أنماط استخدامات المياه خلال التدريب على مدى يوميين متتالين.

وأوضح الدكتور زباري قائلاً: "يمثل عدم كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات إحدى العوامل الرئيسية التي تفاقم مشكلة ندرة المياه في دول الخليج، ولقد دعت الاستراتيجية الموحدة لدول التعاون 2035 التي أعدتها الأمانة العامة ووافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج كوثيقة استرشاديه للاستراتيجيات الوطنية إلى "توعية المجتمع بقيمة وأهمية المياه" من خلال "تعزيز دور وسائل الإعلام في التوعية بالمياه"، مؤكداً أن جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية تسعى دائماً إلى المساهمة في إنشاء مجتمع واعٍ مائياً وفعال في المحافظة على المياه من خلال إدماج المعرفة والجانب التعليمي في عملية رفع الوعي وتزويد المواطن الخليجي بالمعلومات الأساسية لقضايا المياه في دولته والمنطقة من خلال وسائل الإعلام.

هذا، وتتناول محاور الورشة في اليوم الأول استعراض لمصادر المياه الطبيعية وغير التقليدية، واستخدامات المياه في دول المجلس ومصادر المياه المزودة لها، وبيان تحديات وقضايا الاستدامة المائية والأمن المائي في دول المجلس الحالية والمستقبلية، واستعراض الاستراتيجية الخليجية الموحدة للمياه وأهدافها الاستراتيجية الرئيسية.

فيما سيتم التركز في اليوم الثاني على بيان دور الإعلام الخليجي في رفع الوعي المائي في دول المجلس وآلياته لمواجهة تحديات قطاع المياه في دول المجلس.

ويتطلع القائمون على تنظيم الورشة إلى تشكيل نواة لشبكة إعلامية مائية بيئية خليجية، ويأملون أن يساهم التدريب في رفع مستوى الإعلاميين المشاركين في مجال التوعية المائية وتزويدهم بمصادر المعلومات، وتعريفهم بجمعيات المياه غير الحكومية، والجهات الرسمية الحكومية المسئولة عن المياه في دول المجلس لتنفيذ برامج التوعية المائية.

#بياناتشركات

- انتهى -