* تم تصحيح الشهر من أغسطس إلى سبتمبر في العنوان الفرعي بناء على طلب الشركة المرسلة للبيان

الذي يستمر حتى شهر سبتمبر المقبل

الشارقة: انطلقت اليوم فعاليات "مهرجان سوق الجبيل السنوي الثامن للرطب"، الذي يستضيفه سوق الجبيل حتى شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة واسعة من أصحاب محلات الرطب و الباعة المتواجدين في السوق، تزامناً مع بداية موسم الرطب في الإمارات.

وشهد المهرجان في يومه الأول إقبالاً مميزاً من الزوار وعشاق الرطب، الذين قدموا للاستمتاع وشراء مختلف أنواع الرطب المتواجدة في المهرجان بما يلبي رغباتهم واحتياجاتهم، إذ تعتبر الرطب من أهم المنتجات الغذائية التي تتوافر بشكل مستمر في البيوت الإماراتية والعربية، نظراً للفوائد الغذائية العالية وإمكانية تخزينه وتناوله طوال العام.

وقال حامد الزرعوني، المدير التنفيذي لسوق الجبيل:" مع انطلاق المهرجان في دورته الثامنة لهذا العام هو تأكيد على أهميته ونجاح المهرجان خلال الأعوام الماضية في جذب الزوار وتجار التمور على مستوى الدولة ودول الخليج العربي بشكل خاص، بما يسهم في جذب القوة الشرائية وتحفيز حركة البيع والشراء المثالية داخل السوق، ويدعم أصحاب محال الرطب والتمور المتواجدين في السوق لتسويق منتجاتهم المحلية من الرطب والمنتجات المرتبطة بها ، ويلبي متطلبات زوار السوق في نفس الوقت".

وأكد الزرعوني بوفر المهرجان لجميع محبي الرطب والراغبين بالحصول على أفخر الأنواع من التمور المحلية الطازجة والمستوردة و التي يتم إضافة عليها أنواع أخرى بشكل مستمر، ومن أبرزها الهلالي، الخشكار، الخصاب، المزيني، الجبري، البقل، الصلاني، نغال، خنيزي، بو معان، خلاص، خضراوي، برحي، لولو، شيشي، وغيرها الكثير من مختلف أنواع الرطب.

والجدير بالذكر أن سوق الجبيل، هو إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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