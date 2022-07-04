يستمر على مدار ثلاثة أشهر متواصلة

الشارقة: انطلقت في سوق الجبيل، احدى مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الرطب، الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل من عام 2022، بمشاركة اصحاب محلات الرطب المتواجدين في السوق وعدد من المشاركات الخارجية.

وقال طلال محمد، مدير إدارة سوق الجبيل:" يعد مهرجان الرطب مع الفعاليات السنوية التي ينتظرها محبي الرطب كل عام، وتأتي أهمية هذا المهرجان لتسليط الضوء على أهمية شجرة النخيل لدى المجتمع الإماراتي والعربي، حيث دائما ما تبرز حضورها إلى المائدة الإماراتية في العديد من المأكولات اليومية والمناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم والارتقاء بزراعة النخيل وتعزيز تنافسيتها كجزء من روافد الاقتصاد محلياً ودولياً، حيث أصبحت زراعة النخيل وتصديرها جزءا لا يتجزأ من روافد الاقتصاد بالدولة.

ويتوافر في مهرجان الرطب أنواع مختلفة ومنها نغال، خنيزي، بو معان، خلاص، خضراوي، برحي، لولو، شيشي، اصابع العروس، بو جيبال، عين بقر، وجميعها من إنتاج مزارع التمور المحلية.

ويعرض المهرجان كميات كبيرة من أجود أنواع الرطب المحلية والمستوردة من سلطنة عمان ومنتجاتها، ويستقبل المهرجان زواره خلال ساعات عمل السوق، حيث من السبت حتى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، أما مواعيد سوق الجبيل يوم الجمعة، ومن الساعة 07:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، ويغلق فترة صلاة الجمعة، ويعاود استقبال الزوار من الساعة 1:00 ظهراً حتي 10:00 مساءً.

ويذكر أن شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة، وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺼﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺗﻘﻮد اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لجكومة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، اﻟﻤﺴﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

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