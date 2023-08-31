بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان وقادة وخبراء قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم

تم الإعلان في ختام اليوم الأول لمنتدى العالم القادم عن جميع الفائزين في "جوائز موسم الجيمرز للأندية" مع حصول الفريق السعودي Twisted Minds على كأس المركز الأول وجائزة مالية بلغت 1,5 مليون دولار

الرياض، المملكة العربية السعودية: انطلقت اليوم فعاليات منتدى العالم القادم في نسخته الثانية، الحدث العالمي الذي يُنظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ويجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم، ويُقام على مدار يومين (30 – 31 أغسطس) في فندق فور سيزونز الرياض بمركز المملكة، ليختتم بذلك فعاليات أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "موسم الجيمرز: أرض الأبطال".

وشارك "صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان" رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، في جلسة بعنوان "المعيار الذهبي لمشهد الألعاب التنافسية" وكان إلى جانبه كل من "رالف رايكرت" رئيس مجلس إدارة ESL FACEIT Group، و"داني تانغ" الشريك المؤسس لشركة VSPO.

وقال سمّوه: "هدف المملكة العربية السعودية هو أن تصبح مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية، واستضافة أحداث مثل منتدى العالم القادم هي جزء أساسي في الرحلة لتحقيق هذا المسعى. صناعة الرياضات الإلكترونية تتغير بشكل يومي، وهناك تساؤلات ونقاشات دائمة حول التغييرات التي ستطرأ على القطاع في سنواته العشر القادمة، ولكن السؤال الحقيقي هو "ما الأمر الثابت في القطاع؟" وبالنسبة لي فإن مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية واللاعبين هما العاملان الثابتان. والاستمرار في التركيز على أن كل ما نقوم به هو من أجل المجتمع سيضعنا في أفضل موقع للتعامل مع كل ما هو قادم في المستقبل"

وقال رالف رايكرت: "كنت هنا في العام الماضي للنسخة الافتتاحية من منتدى العالم القادم وكانت مميزة جدًا. وكان هناك العديد من الأشخاص الذين ذكروا بأنهم سيتواجدون لاستكشاف ما سيقدمه الحدث، وفي نسخة هذا العام، استقبلت الكثير من الاتصالات التي رغب أصحابها في الحصول على حجوزات للحضور. وهو انعكاس لفاعلية جميع الشراكات التي تمت سابقًا". وقالت داني تانغ: "من حسن حظ صناعة الرياضات الإلكترونية وجود دولة رائدة مثل المملكة العربية السعودية تقود المهمة العالمية لخلق رياضة المستقبل للجيل القادم"

وشهد اليوم الأول إقامة مجموعة واسعة من الجلسات والنقاشات، ومن أبرزها جلسة " الاستحواذ: الجوانب القانونية لاستحواذ الشركات على استوديوهات الألعاب " و " الألعاب الإلكترونية اقتصاد المستقبل " و "من البكسل إلى منصة التتويج: دراسة العلاقة بين الرياضات الإلكترونية والألعاب الأولمبية" و "الركائز الأساسية للميتافيرس: كيف تقوم شركة إيبِك جيمز بتمكين المبدعين؟" و "ركود الرياضات الإلكترونية: هل انتهت القصة؟" و "لا يوجد حدود لما يمكن تحقيقه: مستقبل الألعاب السحابية في الشرق الأوسط".

كما أقيمت جلسة بعنوان "النتائج العالية: عندما يدخل المشاهير صناعة الألعاب الإلكترونية" والتي تحدّث فيها كل من جاريث بيل، نجم كرة القدم السابق ومدير شركة Primesure Ltd، ومايكل باي مدير ومنتج Bay Films، وغاري فاينرتشوك المدير التنفيذي في Vaynermedia.

وقال جاريث بيل: "بكل تأكيد، الرياضات الإلكترونية تنافس كرة القدم الواقعية، حيث تمنح الصغار المزيد من الفرص للقيام بما يرغبون به. أبنائي أيضًا يستمتعون بأجهزتهم الإلكترونية ويمتلكون الفرصة للتواصل مع أصدقائهم في مختلف الدول، وهي طريقة جيدة للبقاء على اتصال مستمر – انتقلنا ما بين إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وويلز، وإنجلترا، ودائمًا ما يلعبون معهم على الإنترنت. التطور الذي حدث في الألعاب الإلكترونية منذ الوقت الذي بدأت فيه بممارستها حتى وقتنا الحالي مذهل". وأضاف بيل: "أتاح لي الاستثمار في الرياضات الإلكترونية القدرة على منح الفرص للآخرين وهذا أمر رائع".

وقال عمر بترجي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية: "منتدى العالم القادم هو التزامنا المُوّحد تجاه مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية، وما نناقشه هنا سيضع الأُسس لسنوات عديدة قادمة. تعتبر الألعاب والرياضات الإلكترونية ظاهرة تجاوزت الحدود ولم تعد تقتصر على الشاشات، بل طبعت تأثيرها على جوانب متعددة كالسياسة والسياحة والثقافة وأصبحت جزءًا من حياتنا اليومية. عندما نفكر في الألعاب اليوم، نتذكر القوة التي تحملها، والعلاقات التي تعززها، والفرص التي توفرها في المملكة العربية السعودية".

وتم ضمن الأنشطة الخاصة باليوم الافتتاحي توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والهيئة السعودية للسياحة بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد تركي الفوزان والرئيس التنفيذي للهيئة فهد حميد الدين، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والقطري للرياضات الإلكترونية بحضور أمين السر للاتحاد القطري فيصل عبدالرحمن خالد.

كما تم الإعلان في ختام اليوم الأول لمنتدى العالم القادم عن جميع الفائزين في "جوائز موسم الجيمرز للأندية" حيث حصل الفريق السعودي Twisted Minds على كأس المركز الأول وجائزة مالية بلغت 1,5 مليون دولار، بعد تفوقه بجدارة على أفضل الفرق المحلية والإقليمية والعالمية خلال منافسات النخبة ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال.

لمزيدٍ من المعلومات عن منتدى العالم القادم، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: https://www.nextwrld.sa

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