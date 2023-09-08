بمشاركة 22 مشروع لمتطوعي الهلال الأحمر الإماراتي

افتتح سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وسعادة محمد عمر الشمري، مدير فرع هيئة الهلال الاحمر الإماراتي في عجمان، معرض "أنامل من ذهب" والذي ينظمه الهلال الأحمر الإماراتي ـ مركز عجمان، بالتعاون مع مجلس سيدات اعمال عجمان ودائرة المالية ـ عجمان وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

يشارك في المعرض 22 متطوع من أصحاب وصاحبات المشاريع من متطوعي الهلال الأحمر الإماراتي ـ مركز عجمان، وتستمر فعاليات المعرض على مدار 3 أيام من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري في مركز عجمان لريادة الاعمال في منطقة الجرف ـ عجمان.

حضر الافتتاح سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، وسعادة محمد خليفة محمد بن سالمين العرياني عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية وخليفة سلطان بن حارب المهيري مدير عام شركة الراسخون للعقارات وعدداً من مسؤولي الجهات الحكومية ومتطوعي الهلال الاحمر.

وقام سعادة عبدالله المويجعي بتفقد المشاريع المشاركة وتعرف على المنتجات المتنوعة للعارضين ومنها "الملابس، الهدايا، العطور والدخون، الأطعمة والمشروبات وغيرها من المنتجات.

كما اطلع على مبادرات ومشاريع الهلال الأحمر الإماراتي ـ مركز عجمان المشاركة في المعرض ومنها مبادرة "بالعلم نمكن" لتمكين أطفال الأسر المتعففة من شق طريقهم للنجاح، وجهود اللجنة المنظمة للمعرض في استقطاب متطوعين لفرع الهيئة في عجمان والتي تضم أكثر من 2000 متطوع.

هذا وتعرف الحضور على مبادرة "رفوف" التابعة لمجلس سيدات اعمال عجمان، وجهود المجلس في تنويع منافذ البيع الخاصة بالمبادرة بهدف توسيع دائرة تسويق منتجات صاحبات المشاريع من عضوات المجلس.

وأثنى سعادة عبدالله المويجعي، على جودة وتميز المنتجات والمشاريع الخاصة بمتطوعي الهلال الأحمر الإماراتي، كما أشاد بوعي العارضين في استغلال قنوات التسويق الالكتروني بهدف التوسع في حجم المبيعات، وأكد أن غرفة عجمان ومجلس سيدات اعمال عجمان يحرصان على دعم أصحاب المشاريع عبر تنويع البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكينهم من تطوير أنشتطهم ومشاريعهم.

من جانبه أكد سعادة محمد عمر الشمري، أن تنظيم معرض "أنامل من ذهب" يأتي من منطلق حرص الهلال الأحمر الإماراتي ـ مركز عجمان، على تشجيع المتطوعين أصحاب وصاحبات المشاريع، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والشراكات بين المتطوعين من أصحاب المشاريع وتعزيز تواصلهم مع المجتمع، موضحاً أن المركز يسعى إلى تنويع مبادراته الموجهة للمتطوعين تقديراً لجهودكم في خدمة المجتمع.

وشهد المعرض في اليوم الاول ورشة عمل بعنوان "توريد" والتي قدمتها دائرة المالية ـ عجمان، لشرح كيفية تحول صاحب المشروع إلى مورد معتمد في حكومة عجمان، كما تشهد فعاليات المعرض مجموعة من الورش والفعاليات الموجهة للأطفال، وتستمر فعاليات المعرض من الساعة الرابعة مساءً وحتى التاسعة مساءً خلال يومي 8 و9 سبتمبر في مركز عجمان لريادة الاعمال.

#بياناتحكومية

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