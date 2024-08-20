القاهرة: أعلن التحالف المنظم للقمة المكون من شركتى ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة وبرانديت كايرو الرائدتان في مجال تنظيم الفاعليات الدولية، عن إطلاق "قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، الحدث الأول من نوعه في مصر، وهو مؤتمر ومعرض دولي متخصص في تقديم تكنولوجيا المستقبل للمركبات الكهربائية بجميع أنواعها، ويقام الحدث بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصـري ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز انخراط الكيانات الاقتصادية في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية ، وتحقيق خطوات نحو مستقبل أكثر استدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

تعد قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية فرصة مثالية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها، وتتيح للمستثمرين استكشاف فرص الاستثمار في صناعة النقل الكهربائي المتنامية بسرعة، كما تُعتبر منصة مهمة للحكومات والجهات الرسمية لتعزيز سياسات الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة، وتولي الحكومة أهمية قصوى لدراسة كيفية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر مع تقديم كل الدعم اللازم لذلك في ظل اتساع فرص مصر لتكون مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية للمنطقة، وتزايد الطلب على هذه المركبات في أفريقيا والوطن العربي.

وتعليقا على الحدث صرح محمد الصعيدي رئيس التحالف المنظم للقمة قائلاً: " الطاقة النظيفة هي مستقبلنا، ونؤمن إن التحول نحو المركبات الكهربائية ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة للحفاظ على بيئتنا ومواكبة التطورات العالمية، ومن هنا تأتي أهمية "قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتحول نحو النقل المستدام، وهي ما تعكس حرصنا على تنفيذ رؤية مصر 2030 لبناء جمهورية جديدة مزدهرة ومستدامة"، وأضاف "إن توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بالمضـي قدما في إبراز جهود الدولة الحثيثة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وتشجيع التجميع المحلي للسيارات الكهربائية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصـر من مرحلة التجميع والانتقال إلي مرحلة حديثة الجوانب بشكل أعمق كانت الدافع الرئيسي وراء تنظيم هذه القمة".

وتجمع قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية مجموعة متنوعة من الشركات الرائدة والمهتمين في مجال وسائل التنقل الكهربائية وعلي رأسها السيارات ووسائل النقل البديلة ، مصنعي البنية التحتيه اللازمة لها ، ومقدمي الحلول التمويلية بكافة أشكالها ، وستتيح الفرصة للمشاركين لحضور محاضرات وورش عمل تفاعلية تغطي مختلف جوانب تطور صناعة النقل الكهربائي الذكي وأثرها على المستقبل البيئي والاقتصادي ، كما سيتم تنظيم فعاليات شبكية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من خلال مناقشات وجلسات ومحاضرات يلقيها خبراء متخصصين على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، بمشاركة الشركات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة ، وبما يخدم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مواكبة التطور الهائل في هذا المجال.

ويمثل تعاون شركتي ترايتك وبرانديت، خطوة تعزز ريادتهما في مجال إدارة الفعاليات، في ظل توحيد جهودهما رسميًا بعد مسيرة حافلة بالنجاح لقيادات وممثلي الشركتين لمسيرة امتدت لـ 25 عامًا، وتجمع الشركتان رؤى مشتركة تتمثل في تقديم فعاليات استثنائية تساهم في بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون، والتزامهما بتقديم قيمة مضافة لعملائهما، بفضل فريق عمل متخصص، يضمن تقديم خدمات عالية الجودة وتجارب لا تُنسى في كل فعالية، وتهدف الشركتان إلى رسم معايير جديدة في مجال إدارة الفعاليات، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، حيث ترى الشركتان أن هذه النوعيه من الفعاليات الهادفة منصات حيوية لتبادل المعرفة، وبناء العلاقات، ودفع عجلة النمو الصناعي والتجاري.

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