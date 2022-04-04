القاهرة - تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الاستشاريين المصريين CAIRO CONSULTANCE FORUM، خلال يومي 8 و 9 يونيو المقبل، تحت شعار التخطيط للاستمرارية "DESIGN TO SUSTAIN"، بفندق دوسيت تاني ليك فيو، بمدينة القاهرة الجديدة.



وقالت مروة الجوهري رئيس القطاع التجاري بشركة IT EVENTS – المنظمة للمؤتمر – إن المنتدى ينعقد هذا العام بمشاركة عدد كبير من الاستشاريين المصريين والأجانب، لمناقشة احدث الحلول والوسائل التكنولوجية التي تساعد على تنفيذ تصميمات هندسية تساهم في تحقيق أفضل درجات الاستدامة والحفاظ على الاستثمارات و ملائمتها للتطور الرقمي.



وأشارت إلى أن المنتدى سيناقش 3 نقاط رئيسية، هي البنية التحتية الذكية التي يتم تنفيذها حالياً في مصر، والوسائط الذكية التي أصبحت جزء رئيسي من أي تعاملات مباشرة، والأنظمة الذكية التي تقدم الخدمات لتحقيق التصميمات المختلفة، موضحة أن المنتدى سيجمع هذا العام نخبة من الاستشاريين الهندسيين وأصحاب الصناعات الداعمة للأنظمة الذكية المختلفة، للوقوف على أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأضافت أن اتجاه الحكومة خلال الفترة الأخيرة إلى تنفيذ المدن الذكية، ساهم بشكل رئيسي في الاتجاه إلى المشروعات المستدامة؛ خاصة مع تنفيذ البنية التحتية الذكية بمدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والتي ساعدت على زيادة الإقبال على المشروعات الذكية.



وأكدت أن تنفيذ التصميمات الذكية يساهم في تدعيم أفكار العمل من خارج المكتب، والتحول الرقمي في جميع التعاملات من خلال سرعة نقل البيانات والتعاملات اللحظية، بالإضافة إلى أنه يدعم اتجاهات الدولة في التحول الرقمي لجميع الخدمات.

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