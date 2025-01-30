الفعاليات الجديدة لدورة هذا العام تشمل "منتدى القيادات النسائية في قطاع الصحة" والذي ستلقي كلمته الافتتاحية معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنعقد النسخة الرابعة والعشرون لمعرض ميدلاب الشرق الأوسط الأسبوع المقبل تحت شعار "تمكين المختبرات الطبية لمستقبل الغد" في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير بمشاركة أكثر من 800 جهة عارضة من 40 دولة، ومن المتوقع أن يستقبل 20 ألف زائر من حول العالم لاستكشاف أحدث التقنيات والتطورات في قطاع المختبرات الطبية.

وساهمت دورة العام الماضي بتوليد أعمال جديدة تقدر قيمتها بنحو 2.46 مليار درهم (670 مليون دولار أمريكي) تعزيزاً لنمو قطاع المختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وسيضم الحدث هذا العام مشاركة بارزة من العارضين لاستعرض ابتكاراتهم الحديثة مثل (Snibe) و(PureLab) و(World Data Exchange) و(Merck) و(Abbott).

وقال توم كولمان مدير المعارض في مجموعة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية: "سيسلط معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2025 الضوء على أهم التطورات الحديثة والممارسات المستدامة في عالم المختبرات الطبية، ويوفر فرصة فريدة للتواصل مع مجموعة متنوعة من الشركات والمتخصصين في هذا المجال، فضلاً عن فرص جديدة للتواصل وتعزيز النمو في المستقبل".

وتستضيف الجلسة الحوارية الافتتاحية لفعاليات المؤتمر خلال المعرض خبراء عالميين في قطاع الصحة وهم البروفيسور نيكايس نديمبي نائب المدير العام للمعهد الدولي للقاحات، والدكتور أحمد أوجويل أوما نائب الرئيس لشرون استراتيجية الصحة العالمية في مؤسسة الأمم المتحدة، ويدير الحوار الإعلامي المعروف كريس فيد.

ويتضمن معرض ميدلاب الشرق الأوسط 12 منتدى في مجالات التعليم الطبي المستمر في إدارة المختبرات والكيمياء السريرية وجودة المختبرات وأمراض الدم وعلم الأحياء الدقيقة السريرية والتشخيص الجزيئي وطب نقل الدم والعلاج الخلوي وعلم الأمراض النسيجية واستدامة المختبرات والمناعة. وسيشهد المعرض هذا العام انطلاق مؤتمر جديد لأتمتة المختبرات بهدف استكشاف التأثير التحويلي للأتمتة ودور تكنولوجيا المعلومات في تطوير عمليات المختبرات.

وسيشارك في هذه الفعاليات 150 متحدثاً من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم و60 ضيفاً من كبار الشخصيات، ومن المتوقع أن تجذب أكثر من 4000 من العاملين في مختلف المجالات الطبية والمختبرية. تشمل الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها في الحدث "دور القيادات في إعداد المختبرات للكشف عن تفشي الأمراض" و"التقدم في علاج الخلايا الجذعية" و"مستقبل للعلوم الطبية الحيوية".

وينعقد "منتدى القيادات النسائية في قطاع الصحة" في اليوم الافتتاحي لمعرض ميدلاب الشرق الأوسط ويهدف إلى تعزيز صحة المرأة من خلال التشخيصات المخبرية، وسيعرض الحدث أحدث الابتكارات والتحديات الرئيسية وفرص التعاون التي من شأنها تعزيز القدرات التشخيصية لمعالجة احتياجات صحة المرأة.

وستلقي معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي الكلمة الافتتاحية للمنتدى بحضور العديد من الخبراء المرموقين في هذا المجال منهم الدكتورة قدرية سيد الاستشارية في علم الأمراض التشريحي والسريري ورئيسة قسم علم الأمراض والمختبر في المستشفى الأمريكي في دبي والدكتورة ريتا ناير نائبة رئيس التعليم وتطوير أعضاء هيئة التدريس ومديرة علم الأمراض الخلوية في قسم علم الأمراض وأستاذة علم الأمراض (علم الأمراض الخلوية) في التعليم الطبي في جامعة نورث وسترن.

ويهدف منتدى قادة الطب الدقيق إلى عرض رؤى كبار الخبراء في هذا القطاع ومناقشة الابتكارات المتطورة في علم الوراثة والرعاية الصحية الشخصية والعلاجات المستهدفة الجديدة التي تشكل مستقبل رعاية المرضى. وسيتضمن برنامج المنتدى جلسات متخصصة حول كيفية دمج البيانات الجينية في خطط العلاج وتأثير الطب الدقيق على تحسين رعاية المرضى.

ويشارك في المنتدى الدكتورة كارولينا كوبس كبير مسؤولي العلوم في مجموعة لايفسبان؛ والدكتور حمد ياسين علي أستاذ مشارك في مركز علوم الصحة للطب الجينومي في جامعة الكويت؛ والدكتور سعيد إسماعيل رئيس معهد قطر للطب الدقيق.

وتشمل الفعاليات الجديدة في المعرض أيضاَ منتدى قادة المختبرات العالمية في 4 فبراير بمشاركة مستشاري محفظة ميدلاب العالمية، والعديد من العلماء والشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة في حوار حصري يركز على أهم الموضوعات الضرورية لتطوير ممارسات المختبرات في جميع أنحاء العالم.

وفي اليوم التالي، سيجمع منتدى قادة المختبرات في دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولين وخبراء ومتخصصين من مختبرات القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف الحدث إلى تعزيز التعاون والحوار المفتوح حول العديد من المجالات بما في ذلك إدارة المختبرات وضمان الجودة واختبار الكفاءة.

وسيتم تنظيم جلسة خاصة بعنوان (ABCHealth) في معرض ميدلاب الشرق الأوسط في السادس من فبراير لمناقشة الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في إعادة تشكيل نماذج الأعمال التشخيصية في جميع أنحاء أفريقيا. ويشارك في الجلسة الدكتور موريس أتوكي الرئيس التنفيذي للتحالف الأفريقي للأعمال من أجل الصحة (ABC Health)، والبروفيسور حاتم مصطفى الجبلي وزير الصحة السابق في مصر.

سيعرض معرض ميدلاب الشرق الأوسط أحدث الابتكارات والتقنيات عبر ثماني فئات منتجات ديناميكية، والتي تشمل المنتجات الاستهلاكية، وطب الطوارئ، والتصوير والتشخيص، والرعاية الصحية والخدمات العامة، وتكنولوجيا المعلومات، والمختبرات، والمعدات والأجهزة الطبية، والأدوية والتغذية. وينعقد الحدث في القاعة 1 بمركز دبي التجاري العالمي وقاعات زعبيل 1-7.

نبذة عن ميدلاب الشرق الأوسط

باعتباره أضخم معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلعب ميدلاب الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في تطوير قيمة الطب المخبري ورسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية عن طريق توفير منصة لرواد قطاع المختبرات، بما في ذلك الشركات المصنّعة والوكلاء والموزّعين، لتبادل أفضل الممارسات، واستعراض الابتكارات الجديدة، والتعاون والتواصل مع بعضهم البعض.

يركز المعرض على عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها إقامة 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر التي ستتطرق إلى محاور جديدة تغطي طب نقل الدم والابتكار في المختبرات الطبية وعلم الأمراض الرقمي.

سيتم انعقاد ميدلاب الشرق الأوسط 2025 في الفترة من 3 إلى 6 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

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