· سينضم ممثلون من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى عدد قياسي من الشركات العارضة يبلغ 1800 شركة من 55 دولة، ومن المتوقع حضور أكثر من 90,000 متخصص في الفاكهة والخضروات من 130 دولة، متجاوزين بذلك مستويات ما قبل تفشي الجائحة

· يعد المعرض العالمي لتجارة الفواكه والخضروات، الذي تنظمه IFEMA MADRID و FEPEX منصة مثالية لعرض صناعة الفاكهة والخضروات العالمية

· يقام الحدث في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري في مركز المعارض IFEMA مدريد وسيشغل ثماني قاعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستصبح مدريد مرة أخرى عاصمة صناعة الفاكهة والخضروات في العالم من خلال النسخة الرابعة عشر من معرض فروت أتراكشن، الحدث الدولي الأكثر أهمية في القطاع، والذي ينظمه IFEMA MADRID و FEPEX وتنطلق فعالياته غدًا الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تحطم نسخة هذا العام جميع أرقام الحضور السابقة بمشاركة 1،800 شركة عارضة من 55 دولة وحضور أكثر من 90،000 متخصص من 130 دولة.

سيتم استخدام أكثر من 58,000 متر مربع من قبل المشاركين في سوق الفواكه والخضروات الدوليين، مع تخصيص ثماني قاعات من مركز المعارض في مدريد للمعرض، بزيادة قدرها 38٪ عن الحدث السابق بمستويات حضور تضاهي فترة ما قبل الجائحة في نسخة 2019 من الحدث، حيث تعود هذه الزيادة نتيجة لمشاركة العديد من الشركات الجديدة في نسخة هذا المعرض والتي تمثل أكثر من 19٪ من إجمالي المشاركة.

وبهذه المناسبة قالت ماريا خوسيه سانشيز، مديرة معرض فروت أتراكشين: "توضح هذه الأرقام الإيجابية الاهتمام المتزايد لقطاع الفاكهة والخضروات بالمشاركة في أكبر مركز أعمال في القطاع، فضلاً عن دعمه لتعزيز معرض فروت أتراكشن كمنصة مثالية لاجتماع المهنيين والمتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم".

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لـمعرض فروت أتراكشن في توفير منصة مثالية للتوسع والترويج الدولي. ولهذا فإن مركز معارض مدريد الدولي وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية و ICEX، يقوم مرة أخرى باستثمار كبير في برنامج الضيف الدولي الذي أكد حضور 700 مشتري من 70 دولة، بما في ذلك رؤساء مشتريات التجزئة والمستوردين وتجار الجملة المدعوين من جميع أنحاء العالم.

سيستضيف الحدث كجزء من برنامج البلدان المستوردة، بما في ذلك المشترين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وكندا، حيث سيعمل معرض فروت أتراكشن على تعزيز العلاقات مع هذه الأسواق مدعومة ببرنامج كامل لمناقشات المائدة المستديرة والجولات المصحوبة بمرشدين في المعرض وجلسات وندوات مخصصة للأعمال بين الشركات B2B.

يشهد المعرض تمثيل ما مجموعه 55 دولة من خلال الشركات العارضة لنسخة هذا العام، مما يؤكد أن معرض فروت أتراكشن هو الحدث التجاري الرئيسي للإنتاج والتسويق والتوزيع في جميع أنحاء العالم بمشاركة بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

تعد منطقة المنتجات الطازجة هي المنطقة الأكثر طلبًا على أرض المعرض، تليها الصناعة المساعدة، كما تمت إضافة منصة فريش فود لوجيستكس، التي تنظمها IFEMA كمنصة قطاعية جديدة للخدمات اللوجستية للأغذية الطازجة والنقل وإدارة سلسلة التبريد.

هذا ويظهر المعرض مرة أخرى التزامه بالمجالات الثلاثة للحلول والخدمات المتعلقة بالابتكار في القطاع الزراعي: استقطاب التكنولوجيا الحيوية والزراعة الذكية والمياه الذكية والطاقة، كما تقوم بالترويج للسوق البيئي الكلاسيكي، وهو مجال متخصص لتسويق وتصدير المنتجات العضوية والمنتجات الطازجة والصناعات الإضافية المساعدة.

وقد تم تخصيص منطقتي مركز الابتكار ومنتدى الابتكار مرة أخرى للابتكار والأفكار التجارية الجديدة في هذا القطاع، كما سيستضيف المعرض جوائز "إنوفيشن هب"، التي أصبحت حدثًا رئيسيًا بمناسبة دعم ريادة الأعمال في هذه الصناعة.

كما سيسلط معرض فروت أتراكشين 2022 الضوء لأول مرة على أحد منتجات الفواكه وهي فاكهة الفراولة.

كما سيستضيف معرض فروت أتراكشن مركز المعرفة الذي يغطي مجموعة من الجلسات من قادة الفكر داخل السوق.

سيكون معرض فروت أتراكشن أيضًا مكانًا لأحداث أخرى مثل: مؤتمر الغذاء الطازج الثالث ومؤتمر Biofruit و Biotech Attraction 2022: التكنولوجيا الحيوية والابتكار للزراعة المستقبلية والمؤتمر السادس للعنب من بين العديد من الفعاليات غيرها.

ومن أبرز الأحداث الأخرى في نسخة هذا المعرض هو منطقة "فاكتوريا شيف"، حيث تمثل هذه المنطقة مساحة تذوق الطعام داخل معرض فروت أتراكشن مع عروض توضيحية وعروض طبخ جذابة.

سيقام معرض فروت أتراكشن 2022 مرة أخرى بدعم من وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية في حفل الافتتاح الذي سيرأسه الوزير لويس بلاناس.

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نبذة عن معرض فروت أتراكشين:

معرض فروت أتراكشين هو نقطة التقاء التجارة العالمية لمجتمع الفواكه والخضروات المحترف، حيث سيقام المعرض في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2022 في العاصمة الإسبانية مدريد، التي ستصبح مرة أخرى عاصمة الفاكهة والخضروات في العالم.

ستستقبل المدينة أكثر من 1000 مشترٍ ومدراء مشتريات التجزئة والمستوردين وتجار الجملة من جميع أنحاء العالم في النسخة الرابعة عشر من الحدث.

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