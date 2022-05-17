

احمد بن سعيد:" جمعنا عالم الطيران مجدداً في دبي للمضي قدماً في لعب دورنا البناء في اعادة التعافي الكامل لهذه الصناعة الحيوية لدعم الاقتصاد العالمي"

مفتتحاً معرض المطارات بمشاركة 150 عارضاً دولياً

دبي – الامارات العربية المتحدة : افتتح سمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، صباح اليوم فعاليات معرض المطارات في دورته الحادية والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي والذي تستمر فعالياته في الفترة ما بين 17 – 19 مايو الجاري.

وقام سموه عقب الافتتاح بجولة على اجنحة العارضين رافقه خلالها عدد من كبار المسؤولين المعنيين بقطاع الطيران من داخل وخارج الدولة، حيث اطلع على التقنيات والأجهزة التي تعرضها أكثر من 150 شركة عالمية من 20 دولة حول العالم.

وتعليقا على انطلاق فعاليات المعرض، أكد سموه على أهمية المعرض في هذا الوقت بالذات لإعطاء دفعة إضافية لقطاع الطيران العالمي الذي بدأت تباشير عودته السريعة لمرحلة ما قبل الجائحة، تظهر للعيان مع ارتفاع الطلب على السفر والاعلان عن إعادة بدء مشاريع التطوير على مستوى مطارات العالم تحسبا للنمو المقبل.

وقال سموه:" بفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اتخذت دبي خطوات ومبادرات استباقية للتعامل مع الجائحة وتمكين التعافي السريع لقطاع السفر والسياحة في الامارة، ونتيجة لذلك احتفظ مطار دبي الدولي بمكانته كأضخم مطار في العالم بإعداد المسافرين الدوليين للعام الثامن على التوالي ونتوقع خدمة أكثر من 58 مليون مسافر بنهاية العام الجاري وربطهم بأعمالهم واسرهم ونشاطاتهم والعمل على توفير تجربة سفر رائعة بالنسبة لهم".

وحول معرض المطارات أوضح سموه:" المعرض والمؤتمرات التي تقام على هامشه ومشاركة أكثر من 150 شركة عالمية وحضور اكثر من 4500 خبير دولي، ستمنح صناع القرار في مطارات المنطقة والعالم، فرصة ذهبية للتشبيك والتعرف على أفضل التقنيات وأكثرها تطورا، وبحث افق التعاون والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة صناعة المطارات. ومن خلال هذا الحدث نحن نجمع عالم الطيران مجددا في دبي للمضي قدماً على طريق تشارك العقول ولعب دورنا البناء في اعادة التعافي الكامل لهذه الصناعة الحيوية لدعم الاقتصاد العالمي".

وأضاف سموه:" الاستدامة والتكنولوجيا المتطورة وتطوير المطارات وكفاءة العمليات وإدارة الأجواء، كلها مواضيع حيوية سيتم التطرق اليها خلال أيام المعرض الثلاثة مما يمنح الصناعة قوة دافعة الى الامام ليس فقط للعودة الى مستويات ما قبل العام 2019 وانما للمضي قدما الى ابعد من ذلك".

#بياناتحكومية

- انتهى -