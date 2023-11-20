· حقق كلا المعرضين في دورة هذا العام نمواً بنسبة 50% عن دورة العام الماضي، وقد تم بيع مساحة المعرضين بالكامل

· من المتوقع أن يشهد كلا المعرضين حضور أكثر من 10,000 زائر من جميع أنحاء العالم

· سيتم إقامة حفل توزيع جوائز معرض بايبروورلد ميدل إيست لأول مرة على الإطلاق هذا العام للاحتفال بالابتكار وتكريم المنتجات المتميزة في القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعود فعاليات معرضي بايبروورلد ميدل إيست، و«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست»، للانعقاد غداً بدبي في دورتهما الأضخم على الإطلاق، حيث من المتوقع أن تستقطب فعاليات كلا المعرضين التي تقام في نفس الموقع بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 نوفمبر 2023، حضور أكثر من 10,000 زائر من أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يستقطب معرضا بايبروورلد ميدل إيست و«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» اللذان ينعقدان بتنظيم شركة ميسي فرانكفورت، مشاركة أكثر من 490 عارضاً يشغلون من خلالها أربع قاعات، حيث حقق كلا المعرضين نمواً ملحوظاً بنسبة 50٪ عن دورة العام الماضي بناءً على أرقام العارضين القياسية المسجلة في دورة عام 2022.

وبهذه المناسبة قال سيد علي أكبر، مدير إدارة معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست: "يوفر معرضا بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست بوابة دخول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، لذا فإننا نشهد حضوراً دولياً متزايداً في دورة كل عام، فهناك تناغم مثالي بين المعرضين، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في نمو المعرضين سنوياً".

يعد معرض بايبروورلد ميدل إيست، أكبر فعالية تجارية دولية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب، ويوفر المعرض في دورته الثانية عشرة الآن منصة مثالية لتجارة الورق العالمية في المنطقة، حيث سيشهد المعرض استضافة اجنحة دولية عديدة أبرزها: الهند وألمانيا والصين وهونج كونج وتركيا والأردن، بالإضافة إلى ذلك فإن 80% من المنتجات المعروضة في هذه الفعالية ستكون مستدامة.

ويكمّل معرض الهدايا ولايف ستايل ميدل إيست، وهو جزء من مجموعة معارض أمبيَنته (Ambiente)، ملف معرض بايبروورلد ميدل إيست بأربعة قطاعات من المنتجات تشمل كلاً من: أسلوب الحياة، وتقديم الهدايا، والسلع الجلدية المصنعة، ومنتجات الأطفال والرضع، حيث تشهد دورة هذا العام من المعرض مشاركة عارضين من 20 دولة حول العالم، مما يوفر فرصة مثالية للشركات لاستعراض منتجاتها.

كما سيتم إقامة حفل توزيع جوائز بايبروورلد ميدل إيست لأول مرة على الإطلاق هذا العام، للاحتفال بالتميز والابتكار في مجال القرطاسية واللوازم المكتبية وقطاع المنتجات الورقية تشمل عشر فئات من الجوائز بما فيها كلاً من: جائزة أفضل منتج من الأدوات المكتبية لهذا العام"، وجائزة "أفضل منتج صديق للبيئة لهذا العام"، و"جائزة أفضل إنجاز هذا العام".

سيتم اختيار المنتجات المتميزة التي توفر الإبداع والفعالية والاستدامة من قبل لجنة تحكيم موقرة مؤلفة من نخبة من أبرز الخبراء تضم كلاً من: إريم أوزكال، الأمين العام لجمعية القرطاسية في تركياـ (توكيد)؛ والمؤلف والصحفي الدولي بورفا جروفر؛ وريشا كوتينيو، صاحبة شركة Pret a Papier؛ وشيبا خان صاحب شركة فنون آرتس؛ وفولكر جونجيبلوت، صاحب شركة فولكر.

هذا وستنعقد جلسات نقاش الاستدامة في منتدى ذا هب في اليومين الأولين من معرضي بايبروورلد ميدل إيست والهدايا ولايف ستايل ميدل إيست، حيث سيناقش نخبة من أبرز خبراء القطاع وقادة الفكر من خلال الجلسات توجهات التجارة الإلكترونية والرقمية والمستدامة التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.

سيتم افتتاح منتدى ذا هب بكلمة رئيسية ستتناول من خلالها مكانة دبي البارزة كمركز تجاري عالمي رائد، وستستكشف الجلسات الأخرى في يوم الافتتاح ""تحديد أسباب ارتفاع الطلب على الورق والقرطاسية في الشرق الأوسط " و"المبادرات الخضراء في قطاع الورق والقرطاسية"، وفي اليوم الثاني ستنعقد جلسات نقاش عن ثقافة تقديم الهدايا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى نظرة عامة على التوجهات التي تشكل مستقبل قطاع الورق والقرطاسية.

كذلك ستعود "ورش العمل الفنية" ذات الشعبية الكبيرة مرة أخرى إلى معرض بايبروورلد ميدل إيست، حيث تستضيف نخبة من أبرز الفنانين وأعضاء هيئات التدريس في مدارس الفنون والمتحمسين لاستكشاف مجموعة متنوعة من المهارات الإبداعية، كما سيتم استضافة عدد من الفنانين المرموقين وأصحاب المعارض والمعلمين والمتخصصين في العلامات التجارية وأساتذة الجامعات في مجموعة من التخصصات الفنية بدءًا من الفنون الرقمية والعلاج بالفن وصولاً الى الفن التجريدي.

كما ستشهد فعالية "سيجنتشر كانفاس" الجديدة خلال اليوم الافتتاحي للمعرض حضور ثلاثة فنانين مشهورين يعملون معًا لصنع قطعة فنية مميزة سيتم التبرع بها بعد ذلك لجمعية خيرية محلية في دبي.

ستنعقد فعاليات معرضي بايبروورلد ميدل إيست، والهدايا ولايفستايل ميدل إيست في القاعات 5 و6 و7 و8 في مركز دبي التجاري العالمي.

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نبذة عن معرض بايبروورلد ميدل إيست:

يجمع معرض بايبر وورلد ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة مدتها ثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات اللوازم المكتبية والمدرسية والديكورات الاحتفالية والبضائع ذات العلامات التجارية. ستقام الدورة القادمة من المعرض في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشارك موقع تنظيمه مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية

والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.