تنظّمه أراضي دبي خلال الفترة 22 – 24 مارس الجاري

ماجد المري: سوق دبي العقاري يشهد زخماً كبيراً، وتطبيق دبي ريست ساهم في تعزيز تجربة المتعاملين والمستثمرين

ماجدة علي راشد: تعدّ المرأة محركاً أساسياً في القطاع، وحاضرة فيه بقوة سواء أكانت موظّفة أو مستثمرة أو حتى محفزة للرجل على الاستثمار

يبلغ عدد النساء العاملات في القطاع العقاري في دبي حوالي 3,141 امرأة.

وصل إجمالي استثمارات النساء في عقارات دبي إلى 115 مليار درهم خلال الخمس سنوات الماضية تتوزع على 57,700 امرأة و78,500 استثماراً.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت أمس فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر دبي العقاري الدولي الذي تنظّمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في فندق ذا اتش دبي خلال الفترة من 22 حتى 24 مارس الجاري، ويهدف إلى تسليط الضوء على سوق دبي العقاري الذي يعدّ الأبرز والأهمّ على مستوى المنطقة، والمكانة المستقبلية المتنامية لهذا القطاع بفضل البيئة والبنية التحتية عالمية المستوى التي تتمتع بها الإمارة، إلى جانب إبراز الدور الرئيسي للمرأة في العمل على تعزيز مسيرة التنمية والتطوير المستدامة التي يشهدها القطاع.

ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقاً من الرسالة التي تسعى أراضي دبي لتحقيقها، والمتمثلة بجعل إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالميًا في الابتكار والثقة والسعادة، بالإضافة إلى دعم شركات الاستثمار العقاري الوطنية والأجنبية، وتنمية وتنظيم البيئة الاستثمارية وتحفيز الحركة العقارية، من خلال تشجيع الاستثمار المباشر والاستثمار طويل الأمد، والترويج للمقومات والمزايا التي تتمتع بها إمارة دبي على هذا الصعيد، وتفعيل دور القطاع العقاري للوصول إلى بيئة عقارية خضراء وآمنة، تسهم في بناء اقتصاد أخضر.

وشهد المؤتمر حضور عدد من مسؤولي دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على رأسهم ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة، وماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في الدائرة، إلى جانب ليزلي سميث رئيسة الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين "NAR" ووفد من أعضاء الرابطة التي تضم 1.2 مليون عضو من من مختلف أنحاء العالم، ويمثل الوفد العقاري الأمريكي العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، من الوسطاء والمطورين والوكلاء العقاريين المرخصين، وعدد كبير من المستثمرين، الأمر الذي يعكس أهمية السوق الأمريكي، ووجود أعداد متزايدة من المستثمرين المرجحين، وهو ما يعزز من فرصة التعاون العقاري في دبي والولايات المتحدة، والتي ستؤدي حتمًا إلى مشاريع مبهرة ونتائج متميزة. كما شارك في المؤتمر العديد من الجهات الحكومية والخاصة المحلية، والخبراء وأصحاب الشأن على الصعيد الإقليمي والعالمي.

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