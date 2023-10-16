يناقش أحدث اتجاهات وتقنيات العلاج بالفن

ورش عمل تفاعلية توضّح دور ممارسات العلاج بالفن في تسريع الشفاء

مستقبل العلاج بالفن: جلسة حوارية توضح مسار تطور العلاج بالفن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المؤتمر ينعقد بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين بمن فيهم: كريس ستورم من أستراليا، والدكتور عوض مبارك اليمي من المملكة العربية السعودية، وإيما ميلز من المملكة المتحدة وغيرهم الكثير.

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي – تشهد أبوظبي على مدار اليومين المقبلين انعقاد فعاليات مؤتمر العلاج بالفن، وهو من تنظيم مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع. وسيناقش المؤتمر أساليب العلاج بالفن، الذي يعتبر من أقدم العلاجات في تاريخ البشرية، ويتوقع أن يحدث نقلة نوعية في مجال العلاج بالفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضّحاً دور الفن كأداة لتحفيز الشفاء والتعافي من الصدمات.

ينعقد المؤتمر في فندق "إرث" بأبوظبي تحت شعار «التمكين من خلال الإبداع»، ويشكل محطة مهمة للتطرق حول تطور هذا النوع من العلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يستقطب نخبة من الخبراء المختصين بمجال العلاج بالفن من شتّى أنحاء العالم، بمن فيهم المعالجين النفسيين والمختصين الاجتماعيين، وغيرهم من المهتمين بمجال العلاج بالفن، لمناقشة الأفكار وتبادل المعرفة والخبرات.

وصرّحت سعادة سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء: "برز مجال العلاج بالفن كأحد الأساليب الفعالة لتحسين قدرة الإنسان على التحكم بمشاعره والتعامل معها، وهذا المؤتمر هو خطوة مهمة في سياق جهودنا المستمرة للمساعدة في علاج الجروح النفسية العميقة، التي قد لا تكون واضحة للعيان".

من جانبها تحدثت إيما ميلز، أخصائية علاج بالفن من المملكة المتحدة، والتي تشارك في جلسة حول بروتوكول علاج الصدمات بالفن خلال المؤتمر، حول أهمية هذا النوع من العلاج، وقالت: "عندما يتعرض الإنسان لحدث مؤلم، قد لا تُسعفه الكلمات بالتعبير عمّا مرّ به، وهنا يأتي دور العلاج بالفن كأداة فعالة تتيح له التواصل والتعبير بأساليب مختلفة غير الكلمات. وأعتقد بأن المؤتمر هو فرصة مهمة للمختصين في هذا المجال للتواصل وتبادل المعلومات والخبرات حول أساليب العلاج الجديدة والمعروفة".

جلسات حوارية غنية بالمعلومات

يقدم المؤتمر برنامجاً غنياً بالفعاليات، ويحتضن في يومه الأول العديد من الجلسات الحوارية المتميزة، التي تتطرق لموضوعات تشمل الشفاء من الصدمات، ورحلة العلاج بالفن في منطقة الخليج العربي، والتدخّل المُركز لعلاج الصدمات بالفن، وغيرها الكثير من الموضوعات المهمة. ويشارك في هذه الجلسات متحدثون بارزون من بينهم كلير جيردن من أستراليا، وعوض مبارك اليمي من المملكة العربية السعودية، وكارول حمّال من مصر، وقمر بهبهاني من الكويت، وغيرهم الكثير.

وفي اليوم الثاني، يشارك خبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة من بينهم سارة باول ونتاليا جوميز، في عدة جلسات لمناقشة العلاج بالفن في منطقة الخليج العربي وبروتوكول علاج الصدمات بالفن، والعلاج بالفن الرقمي، وغيرها الكثير. ويختتم المؤتمر فعالياته بجلسة تتطرق إلى مستقبل العلاج بالفن في المنطقة، فضلًا عن أهم المستجدات العالمية في مجال ممارسات وأبحاث العلاج بالفن.

ورش عمل تفاعلية

تتضمن أجندة المؤتمر أربع ورش عمل تفاعلية تقدم لمحة مباشرة عن تقنيات العلاج بالفن، ويمكن للحضور استكشاف أساليب التعافي من الصدمات من خلال الرسم الموجه كمنهجية حسية حركية لتعزيز الوعي بالجسم، ودور الجانب الروحاني للعميل خلال علاجه بالفن في دعم مسيرة التعافي من الصدمات النفسية، واستخدام العلاج الحسي الحركي بالفن لتطوير الخيارات الإبداعية ودعم الأفراد.

يهدف مؤتمر العلاج بالفن إلى توفير منصة لتطوير أساليب العلاج بالفن، وإنشاء بيئة مواتية لتعزيز المعرفة وتحسين سبل العلاج الإبداعي من خلال الفن. ويوفر العلاج بالفن مساحة آمنة للأفراد للتعبير عمّا يدور في داخلهم، وتطوير وعيهم وتعزيز قدرتهم على تطوير الذات. ويجمع العلاج بالفنّ بين العلاج النفسي والإبداعي، ليساعد الشخص على التعبير عن ذاته بحرية أكبر ويسرّع من رحلة شفائه.

يمكن أن يساهم العلاج بالفن في إحداث نقلة نوعية في رحلة الشفاء من خلال الإبداع، ويتيح للأفراد أدوات قوية للتعافي والتعامل مع ما يمرّون به من صعوبات وضغوطات. وعادة ما يكون المختصون في مجال العلاج بالفن مؤهلين للتعامل مع مشاعر الإنسان ومساعدته في التعبير عنها من خلال الفنّ، ويعملون مع توجيه المرء لاستكشاف وفهم مشاعره والتعبير عن ذاته، وتحسين قدرته على تخفيف التوتر بكفاءة أكبر.

ويقدم المؤتمر معلومات ورؤى قيّمة حول الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن يوفرها العلاج بالفن في منطقتنا، ويمثل خطوة مهمة نحو تطوير مجال العلاج بالفن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واتباع أساليب إبداعية جديدة لتحسين جودة حياة الإنسان وقدرته على الشفاء والتعافي من الصدمات.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة: https://arttherapyconference.ae/

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نبذة عن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء:

تأسس مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء في عام 2008 ليقدم الرعاية والتأهيل والتمكين لضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات.

ويقدم مركز إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، خدمات شاملة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما في ذلك الإبلاغ، والتأهيل الاجتماعي والنفسي، والاستشارات، والدعم القانوني، فضلاً عن الخط الساخن (800 7283) SAVE 800 الذي يعمل على مدار الساعة. ويحرص المركز على نشر الوعي من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية، كما يساهم في البحوث ووضع السياسات التي ترمي إلى مناهضة الاتجار بالبشر.

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