بالتعاون بين جامعة حمد بن خليفة والأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب وجامعة تكساس إي أند أم في قطر

مناقشة قضايا إزالة الكربون والحوسبة الكمية والطب الدقيق وشمولية التكنولوجيا

الدوحة: عقدت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع جامعة تكساس إي أند أم في قطر، والأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب، الندوة التاسعة للرواد العرب والأمريكيين، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر في الدوحة، في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة، وذلك بحضور سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، وعدد من كبار الضيوف من القطاع الحكومي والأكاديمي والصناعي.

وتم تنظيم الندوة بدعم كلٍ من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة الدفاع القطرية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركتي شِل، وإكسون موبيل، والجمعية الكيميائية الأمريكية، ومؤسسة راتر، وشهدت مشاركة باحثين وخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ناقشوا خلالها آخر المستجدات في مجالات العلوم والهندسة والطب وسُبل تعزيز التعاون فيما بينها.

وشارك في رئاسة الجلسات خبراء في مجالات إزالة الكربون، والحوسبة الكمية، والطب الدقيق، والعدالة والشمولية في التكنولوجيا، ومن أبرزهم الدكتور محمد الهاشمي والدكتورة ظبية المهندي، المتخصصان في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة تكساس إي أند أم في قطر، والدكتور أوموت جوركان الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية والفضائية في كلية الهندسة بجامعة كيس وسترن بالولايات المتحدة، والدكتورة دينا أحمد آل ثاني، أستاذ مشارك، والدكتور سيف الكواري، أستاذ مساعد وكلاهما في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة بكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، فضلًا عن خبراء من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة نيويورك أبو ظبي، وجامعة كاليفورنيا.

وتضمن جدول أعمال الندوة 16 عرضًا توضيحيًا شارك فيها باحثون من مؤسسات في الولايات المتحدة، وأبرزها معهد جورجيا للتكنولوجيا، ومعهد كيك للدراسات العليا، وجامعة كاليفورنيا بدافيس، وجامعة فلوريدا، وجامعة بنسلفانيا، حيث تبادلوا الأفكار حول قضايا عديدة وفريدة في هذه المجالات.

كما شاركت بعض المؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الندوة التاسعة للرواد العرب والأمريكيين، من بينها مختبر "دارك ستار" الكمي، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة الأخوة منتوري قستنطين 1، وجامعة خليفة، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وجامعة الكويت، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، و SandboxAQ، وسدرة للطب.

وتضمنت الندوة أيضا جلسات لعرض الملصقات البحثية، حيث تمكَّن الباحثون من تبادل التعليقات والأفكار حول المشاريع الحالية وآليات نقل التكنولوجيا، كما تبادلوا الملاحظات والتحليلات المتعلقة بالتقنيات المبتكرة الناشئة.

تجدُر الإشارة إلى أن ندوة رواد العرب والأمريكيين تأسست عام 2011، وتمثل مبادرة سنوية تجمع العلماء والباحثين الشباب من الولايات المتحدة والعالم العربي للتفاعل مع بعضهم البعض واستكشاف فرص التعاون في مجالات تخصصاتهم، وتعزز هذه الاجتماعات التبادل العلمي والحوار البنّاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة لتعزيز ودعم التعاون داخل المنطقة وخارجها.



#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة: www.hbku.edu.qa