ستعمل الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام على تعزيز المسؤولية في البيئة المبنية

ستقام دورة 2024 من المعرض في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي

تشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 400 عارضًا عالميًا و1000 علامة تجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، للانعقاد مجدداً في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 400 عارضاً في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا البناء، حيث سيشغل المعرض ثلاث قاعات مع تسجيل نمو بنسبة 75٪ في مساحة الفعاليات مقارنة بدورة العام الماضي.

تمثل البيئة المبنية على نطاق أوسع ما يقرب من نسبة 40% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في العالم، وفي تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق العالمية دبليو ريسيرتش 6، حيث يتم تقديم قطاع البناء الذكي كحل نوعي.

هذا وستقام دورة عام 2024 من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» تحت شعار: "المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني" بهدف تسليط الضوء أكثر على أهمية الإجراءات المسؤولة والمستدامة في قطاع البناء والإضاءة.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: "تقام فعاليات معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست خلال فترة مثالية، حيث يؤدي الطلب المتزايد على تحسين كفاءة الطاقة والأداء الأمثل في البيئة المبنية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى دفع التوسع السريع لسوق المباني الذكية في المنطقة."

وأضاف عبد المحسن قائلاً: "يعد معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست منصة مثالية لمناقشة أحدث التوجهات والحلول والفرص في القطاع نظراً لاعتباره مركزًا للابتكار والتعاون".

وستجمع قمة المباني الذكية، التي تعود للعام الثاني على التوالي بين أبرز المتخصصين في مجالات الحكومة والتطوير والهندسة المعمارية والهندسة وإدارة المرافق والتكنولوجيا والاستدامة لمناقشة أبرز توجهات القطاع وأفضل الممارسات، كما ستستكشف القمة من خلال تعزيز الابتكار والتعاون كيف تعمل التكنولوجيا المتطورة وتحليلات البيانات والنظم الذكية على تحسين استخدام الطاقة وتعزيز الراحة والاستدامة في المباني الذكية.

كما ستتاح أمام الحضور الفرصة للاستماع إلى رؤى من قبل نخبة من أبرز المتحدثين بما فيهم كلاً من: سعادة الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وأميرة أيوب، رئيس برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والدكتور هاربيت سيث، رئيس قسم الهندسة المعمارية لجامعة هيريوت وات في دبي وفايق حدادين، مدير أول التطوير لدى شركة إعمار، وستتضمن القمة أيضًا خطابًا رئيسيًا حصريًا يلقيه سيونج إيك أوه، المدير العام لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في سيول - كوريا الجنوبية، والذي سيناقش الجوانب الرئيسية لإحداث ثورة في المدن من خلال الهندسة المعمارية المبتكرة.

هذا وسيتم افتتاح فعاليات قمة المباني الذكية بجلسة نقاش بعنوان: "الدروس المستفادة من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والطريق إلى المباني الذكية المستدامة" مع موضوعات أخرى بما في ذلك "الكشف عن مشاريع جيجا في المملكة العربية السعودية: ريادة المناظر الطبيعية الحضرية المستقبلية" و"إعداد المستقبل الصحيح لصناعة المنازل الذكية".

وفي مكان آخر من المعرض، سيجتمع أبرز قادة الفكر العالمي في قطاع الإضاءة من خلال مؤتمر "ثينك لايت"، حيث سيضم المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين من جميع أنحاء العالم، كما سيستكشف المؤتمر أيضاً عدة مجالات مثل: الإضاءة الحضرية والإجراءات المستدامة والفن والتكنولوجيا وأعمال تصميم الإضاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين الآخرين في مؤتمر ثينك لايت كلاً من: إميليو هيرنانديز، العضو المؤسس لتحالف الإضاءة الخضراء؛ ودوروثي دي ستيفانو، خبيرة استراتيجية إبداعية ومؤسسة ومديرة شركة مولتن إميرسف آرت؛ وأندرو بيسيل، رئيس جمعية الضوء والإضاءة (SLL) والشريك في شركة ريدج آند بارتنرز إل إل بي، المملكة المتحدة؛ وتابيو روزينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة بويت سوفت وير ومؤسس مجموعة تصميم الإضاءة؛ وأندريا هارترانفت، مدير الرابطة الدولية لمصممي الإضاءة هارترانفت لايتينج ديزاين.

كما سيستضيف معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» أيضًا فعالية "إن سبوت لايت" في الفترة من 17 إلى 18 يناير، وهي منصة تفاعلية تسهل الوصول من خلالها إلى نخبة العقول وأحدث ابتكارات الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا.

كما ستكرّم جوائز لايت ميدل إيست في دورتها العاشرة المهنيين والمتخصصين الأكثر ابتكارًا وموهبة في هذا المجال، حيث استقبلت الجوائز لحد الآن 159 مشاركة ضمن عدة فئات من الجوائز أبرزها: " أفضل مشروع في العام" و"أفضل منتج في العام" و"أفضل شريك العام"، وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل مرموق يوم 18 يناير في فندق بلازو فيرساتشي دبي، وسيتم تحكيم الجوائز من قبل لجنة مؤلفة من نخبة من أبرز الحكام الدوليين والقادة المحترمين في مجالهم.

سيشغل معرض «لايت ميدل إيست | إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2024 ثلاث قاعات عرض، حيث سيتمكن الحضور من استكشاف أكثر من 1000 علامة تجارية عبر ستة أقسام للمنتجات، والتي تشمل كلاً من: "الإضاءة التقنية"، و"المصابيح والمكونات الكهربائية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"الإضاءة المعمارية"، و"الهندسة الكهربائية"، والمنازل الذكية وأتمتة المباني.

سيتم تنظيم معرض معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي البارز في قطاع السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء.

#بياناتشركات

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نبذة عن معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»:

يجمع معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» بين العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية وأبرز الشركات الدولية والمبتكرين الواعدين على مدى ثلاثة أيام يتم من خلاله استعراض أحدث منتجات الإضاءة والهندسة الكهربائية والمنزلية وأتمتة البناء، وقد لعب المعرض دوراً حيوياً في نمو وتطور القطاع منذ إطلاقه في عام 2006، مع تمثيل قوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، والعديد من المؤتمرات التعليمية، وورش العمل المعتمدة، وبرنامج جوائز رائد للتعرف على أفضل ما يقدمه القطاع.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.

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جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

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