معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست يشهد مشاركة أكثر من 440 عارضاً من 33 دولة

تقام الدورة الثامنة عشرة من المعرض تحت شعار " بناء القواسم المشتركة من خلال الثقافة والإبداع والمجتمع"، وتضم مؤتمرات رائدة وورش عمل وحفل جوائز لايت ميدل إيست المرموقة

يقام معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست في مركز دبي التجاري العالمي، في موقع مشترك مع معرض إنترسك بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق الأسبوع المقبل الدورة الثامنة عشرة من معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي. وقد حطمت دورة 2024 الأرقام القياسية السابقة، حيث شهدت حضور 14,388 زائراً ومشاركة 417 عارضاً، ومن المقرر أن يواصل معرض هذا العام مسيرة النجاح، حيث يشهد مشاركة أكثر من 440 عارضاً من 33 دولة.

ستقام دورة هذا العام من معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست تحت شعار "بناء القواسم المشتركة من خلال المجتمع والإبداع والثقافة"، مع التركيز على أهمية تبادل الأفكار والابتكارات المجتمعية والتنوع الثقافي في منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن، مدير إدارة المعرض: "يعود معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست هذا العام بمساحة أكبر بكثير، حيث يجمع الهيئات الحكومية الرئيسية ورواد القطاع والجمعيات الدولية والقادة الدوليين في مجال الإضاءة وتقنيات البناء تحت سقف واحد، ويمكن للمشاركين أن يتطلعوا إلى عودة فعاليات المعرض العالمية بما في ذلك مؤتمر ثينك لايت، وقمة المباني الذكية، وورش العمل التي يقودها كبار خبراء القطاع في فعالية إن سبوت لايت وحفل جوائز لايت ميدل إيست".

يوفر مؤتمر ثينك لايت منصة مثالية لمحترفي ومتخصصي الإضاءة الإقليميين والدوليين لتبادل المعرفة وتشكيل مستقبل الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا في المنطقة بشكل جماعي.

سيتم استضافة أكثر من 30 متحدثاً في المؤتمر لمناقشة مواضيع بما في ذلك "تطور تصميم الإضاءة في الشرق الأوسط" و"القواسم المشتركة: لماذا يحتاج قطاع الإضاءة للعمل نحو تحقيق أهداف مشتركة".

ستعرض قمة المباني الذكية، التي تقام في دورتها الثالثة الآن، التأثير الثوري للتقنيات الذكية الحديثة التي تتكامل بسلاسة مع بيئاتنا. وتضع هذه الابتكارات معايير جديدة في الهندسة المعمارية والتصميم الحديثين، بدءاً من رفع كفاءة الطاقة إلى تعزيز سلامة شاغلي المباني وراحتهم وتحسين الاستدامة.

وستضم القمة عدداً من المتحدثين الحكوميين الرئيسيين بما في ذلك راماشاندرا ييرمال، مستشار البيانات الضخمة ومنصات البيانات، إدارة تمكين الحكومة، أبوظبي، والدكتور حسام الشنراكي، أستاذ التحقيق في الجرائم الإلكترونية ورئيس قسم إدارة الشرطة، أكاديمية شرطة دبي.

ومن بين الحلقات النقاشية الجديدة في مؤتمر قمة المباني الذكية هذا العام حلقة نقاش عن المعايير التنظيمية والامتثال الذي يحكم المباني الذكية، كما سيطلق معهد مهندسي خدمات البناء المعتمدين من خلال المؤتمر ضوابط وإرشادات جديدة عن منهجية حساب الكربون المتجسد في خدمات البناء.

كما ستعرض فعالية إن سبوت لايت أحدث تصميمات وتقنيات وتوجهات حلول الإضاءة، وستتناول كيفية مساهمة هذه التوجهات في تحسين تجربة المستخدمين، كما سيشارك خبراء ومصممو الإضاءة الرائدون أحدث معايير الإضاءة والمبادئ التوجيهية في المنطقة.

كما تعود جوائز لايت ميدل إيست في دورتها الحادية عشرة، لتكريم مشاريع الإضاءة والمنتجات والمصممين الإقليميين والدوليين، حيث بجمع حفل جوائز لايت ميدل إيست الذي يقام في اليوم الأخير من المعرض، أبرز مصممي الإضاءة والمصنعين والموردين الأكثر تأثيراً في المنطقة للاحتفال بإنجازات القطاع وتشكيل مستقبل تصميم وتكنولوجيا الإضاءة.

يضم معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» ستة أقسام للمنتجات والتي تشمل كلاً من: "الإضاءة التقنية"، و"المصابيح والمكونات الكهربائية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"الإضاءة المعمارية"، و"الهندسة الكهربائية"، والمنازل الذكية وأتمتة المباني.

يعد معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» جزءاً من علامة لايت + بيلدنج التجارية الدولية وسيتم تنظيم معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي البارز في قطاعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء.

سيتم انعقاد معرض معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2025 في قاعات زعبيل 1-3 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يجمع معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة لثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني. أدى المعرض دوراً حيوياً في نمو القطاع وتطويره منذ إنطلاقته الأولى في عام 2006، وذلك من خلال التواجد القوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، و تنظيم العديد من المؤتمرات التثقيفية و ورش العمل المعتمدة وبرنامج الجوائز الرائد للتعرف على أفضل ما في القطاع.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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