2,228 عارضاً مشارك، بزيادة قدرها 15% مقارنة بدورة العام السابق.

18% زيادة في مساحة المعرض على أساس سنوي استجابة للطلب المتزايد على المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات، للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ديسمبر، محتفلاً بدورته الحادية والعشرين وبمشاركة قياسية من العارضين.

ستكون دورة 2024 من أوتوميكانيكا دبي الأكبر حتى الآن بتاريخ المعرض مع تأكيد مشاركة 2,228 عارضاً، حيث يشغل المعرض 17 قاعة، مما يزيد مساحة المعرض بنسبة 18%، ويستعرض آخر وأحدث التوجهات والابتكارات التي من شأنها تعزيز قطاع خدمات المركبات على المستويين الدولي والإقليمي.

يركز المعرض الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، على خمسة محاور رئيسية تشمل كلاً من: الاستدامة، والتحول الكهربائي والرقمنة، والابتكار، والتدريب، والتوظيف. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك تركيز إقليمي موسع على السلامة داخل قطاع خدمات المركبات.

كما سيشارك مجموعة من أبرز خبراء قطاع المركبات في سلسلة فعاليات المعرض، مثل أكاديمية أوتوميكانيكا التي تعد منصة للتعلم والتواصل والتفاعل وتشهد مشاركة متحدثين بارزين، مثل: سعادة الشيخ ناصر القاسمي، وكيل الوزارة المساعد للبنية التحتية والنقل بوزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستركز الاكاديمية على عدد من الموضوعات الحيوية مثل التعاون والابتكار في قطاع المركبات ومواكبة التغيرات وتحسين الخدمات.

وبهذه المناسبة، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: "تشتهر صناعة المركبات عالمياً بالتطور السريع للتكنولوجيا والتركيز على الاستدامة وديناميكيات السوق المستقبلية، لذا قمنا بتطوير سلسلة من المؤتمرات لعرض الابتكارات والتقدم في القطاع مع توفير فرص مثالية للتعلم والتقدم والتعاون".

وستعود فعالية "الورشة الحديثة" لاستعراض أحدث التقنيات والأدوات والحلول التي تُحدث ثورة في قطاع تصليح وصيانة السيارات، في حين سيتمكن المشاركون في فعالية "أفريكونيكشنز" المعروفة من استكشاف التنوع الغني والفرص الديناميكية التي يوفرها قطاع المركبات في القارة الأفريقية، كما سيستضيف أوتوميكانيكا دبي 2024 الدورة الرابعة من حفل جوائز أوتوميكانيكا، والتي تحتفي بالتميز والابتكار في قطاع خدمات المركبات، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في اليوم الثاني من معرض أوتوميكانيكا دبي خلال حفل توزيع الجوائز في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشهد هذا العام أيضاً التركيز على منطقة جنوب شرق آسيا، حيث سيناقش الخبراء الدور المحوري لشركات خدمات المركبات من تلك المنطقة في نمو قطاع خدمات المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما سيشهد معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 إطلاق فعاليتين جديدتين: ورشة عمل باورتريد، التي ستعرض أحدث التوجهات والتقنيات والتطورات في صناعة الإطارات والبطاريات، وورشة عمل أساطيل المستقبل والاتصالات المعلوماتية عن بعد، التي ستجمع نخبة من أبرز رواد القطاع في مجال الاتصالات المعلوماتية عن بعد لمناقشة أحدث الابتكارات والتوجهات والتطبيقات.

كما سيجمع تحدي بت ستوب الشهير الميكانيكيين ومحترفي التصليح وعشاق السيارات حيث يتنافسون وجهاً لوجه ويختبرون معرفتهم وكفاءتهم ودقتهم في المهام المتعلقة بالتصليح والصيانة، كما ستشهد دورة 2024 أيضاً إطلاق مسابقة تحدي التشخيص الفني (فايند ذا فولت)، حيث سيتم تكليف فنيي تصليح المركبات والهياكل وأضرار حوادث الاصطدام بتحديد المشاكل الفنية في غضون فترة زمنية محددة.

وأضاف بيليكوزن قائلاً: "نحن متحمسون لتقديم مجموعة من الفعاليات الجديدة التي تعزز مكانتنا الرائدة في السوق في قطاع خدمات المركبات في المنطقة. كما أننا على يقين من أن هذا العدد القياسي من العارضين على أرض المعرض سيجعل منه خلية نشاط فعالة، لتكون دورة هذا العام دورة استثنائية اخرى من معرض أوتوميكانيكا دبي".

سيضم معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 تسعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل كلاً من: قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والاتصالية، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء والإدارة والحلول الرقمية.

وستقام دورة هذا العام من معرض أوتوميكانيكا دبي في موقع مشترك مع "لوجيموشن"، الفعالية الجديدة الرائدة لقطاع الخدمات اللوجستية العالمية، والتي تُعد أحدث إضافة لمجموعة الفعاليات والمعارض من شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 10 الى 12 ديسمبر 2024. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت:

www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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