الدكتور وليد عباس: استمرار رعاية وزارة الإسكان لمعرض سيتي سكيب عاماً بعد عام يؤكد إيمانها الراسخ بأهمية الحدث ودعمه لرؤية مصر 2030 سيتي سكيب في نسخته الأكبر يعد محركًا رئيسيًا للنمو والابتكار في قطاع العقارات على المستويين المحلي والإقليمي

أ. حسام زكي: ندعو زوار سيتي سكيب لاستكشاف مشروعاتنا المتميزة وتجربة الحياة الفاخرة التي نقدمها المعرض يوفر منصة مميزة للتواصل مع المُبتكرين وأصحاب المصلحة والمهتمين بالعقارات



القاهرة: تنطلق فعاليات معرض سيتي سكيب مصر، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وإفريقيا، في نسخته الثالثة عشر في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما تشارك كل من شركة PRE Developments وشركة رؤية للتطوير العقاري كراعين ذهبيين للمعرض.

من المتوقع أن تكون هذه النسخة الأكبر على الإطلاق، حيث ستُقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع في أربع صالات عرض، بمشاركة أكثر من 80 من كبار المطورين العقاريين. وسيحظى الحضور بفرصة استكشاف عروض ومشروعات حصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات التجارية والإدارية والسكنية.

قال الدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات: " إن استمرار رعاية وزارة الإسكان لمعرض سيتي سكيب عاماً بعد عام يؤكد إيمانها الراسخ بأهمية هذا الحدث في دعم رؤية مصر 2030. فمن خلال هذا المعرض، تساهم الوزارة في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، وتشجيع تصدير العقارات لجذب المستثمرين الأجانب، وتدعم جهود تطوير القطاع العقاري وتنميته، بما يساهم في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية."

وأضاف: "يعد سيتي سكيب في نسخته الأكبر محركًا رئيسيًا للنمو والابتكار في قطاع العقارات على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يعمل على تحفيز الاستثمار العقاري، وتلبية احتياجات السكن والاستثمار، وتقديم منصة شاملة لعرض أحدث المشروعات العقارية، فضلاً عن تسهيل التواصل بين المطورين والعملاء."

أعرب أ. حسام زكي، رئيس مجلس إدارة شركة PRE Developments، عن حماسه قائلاً: "تسعد PRE Developments بأن تكون راعيًا ذهبيًا لمعرض سيتي سكيب مصر 2024. مع التركيز على الفخامة والابتكار، سنعرض خمسة من مشروعاتنا المتميزة: "جبال السخنة"، "ذا برووكس التجمع الخامس"، "ستون ريزيدنس"، "إيفوري إيست القاهرة الجديدة"، و"إيفوري ويست الشيخ زايد"، حيث يعبر كل مشروع عن التزامنا بالجودة، لما نوفره من تجارب سكنية فريدة تناسب أنماط الحياة المختلفة."

وأضاف: "من الملاذات الساحلية الهادئة في "جبال السخنة" إلى المجتمعات الحضرية الحيوية في القاهرة الجديدة والشيخ زايد، تواصل "PRE Developments" وضع معايير جديدة في العقارات المصرية. لذا ندعو زوار سيتي سكيب لاستكشاف هذه المشروعات المتميزة وتجربة الحياة الفاخرة التي نقدمها."

كما قال أ. حسام زكي، رئيس مجلس إدارة شركة Roya Developments: "نحن متحمسون للمشاركة في سيتي سكيب هذا العام كراعٍ ذهبي. هذا الحدث الفريد لا يعرض فقط الابتكار والنمو في القطاع، بل يوفر أيضًا منصة مميزة للتواصل مع المُبتكرين وأصحاب المصلحة والمهتمين بالعقارات. نتطلع إلى تسليط الضوء على مشروعاتنا المتطورة، بما في ذلك تلال الساحل الشمالي، تلال العين السخنة، تلال إيست، ستون بارك، ذا هيلز، وذا بيج بيزنس ديستركت في القاهرة الجديدة، والتي تساهم جميعها في التنمية العمرانية الحيوية في مصر."

يُعتبر سيتي سكيب الحدث العقاري الأول في مصر، حيث يشكل مستقبل القطاع من خلال توفير رؤى متقدمة للمهنيين والمتحمسين حول أحدث التطورات والتقنيات. وينظمه إنفورما ماركتس Informa Markets، الشركة العالمية الرائدة في المعارض والفعاليات، ويستمر سيتي سكيب في تحفيز وتسليط الضوء على فرص الاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي.

نبذة عن سيتي سكيب:

تأسس معرض سيتي سكيب في 2012، ويُعد من أهم المعارض الإقليمية، يُنظم من قبل إنفورما ماركتس، الرائدة في تنظيم أكثر من 450 حدثًا سنويًا لتعزيز النمو الاقتصادي. يُعقد سيتي سكيب في مصر، السعودية، البحرين، وقطر. ويستقطب سيتي سكيب مصر أكثر من 80 مطورًا عقاريًا وأكثر من 40 ألف زائر، تضم مئات المشروعات المختلفة، بحضور مشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وتعد النسخة الثالثة عشر هي النسخة الأكبر في تاريخ سيتي سكيب، حيث تشمل عودة مؤتمر "سيتي سكيب مصر 2024"، بالإضافة إلى استمرار منصة "Cityscape Talks" للعام الثاني على التوالي لمناقشة التطورات العقارية، إلى جانب تنظيم مسابقة "Egypt Proptech Challenge" لأول مرة لدعم الشركات الناشئة في التحول الرقمي.

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