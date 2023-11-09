عودة سباقات الفورمولا إي، البطولة العالمية الأكثر تنافسية في رياضة السيارات، مع الاستعداد لتنظيم سباقين ليليين مذهلين في شوارع الدرعية يومي الجمعة 26 يناير والسبت 27 يناير.

يمكن للمشجعين الحصول على خصم 20% على جميع التذاكر حتى 15 نوفمبر بأسعار تبدأ من 80 ريال سعودي فقط

تستضيف الدرعية أول سباق مزدوج والسباق الليلي الوحيد ضمن الموسم العاشر المهم من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي

يتنافس 22 سائقاً ضمن 11 فريقاً يمثلون أكبر العلامات التجارية للسيارات، ومن ضمنها ماكلارين ومازيراتي وجاكوار ونيسان وماهيندرا في سيارة سباق الجيل الثالث GEN3 القادرة على الانطلاق بسرعة 200 ميل في الساعة

يوم كامل من الترفيه العائلي قبل كل سباق مع إمكانية تجريب أجهزة محاكاة السباق في ساحة الألعاب، ومتابعة العروض الموسيقية

المملكة العربية السعودية، الدرعية: أعلنت الفورمولا إي، وشركة سي بي إكس المسوقة للسباقK أن تذاكر سباق الدرعية إي بري لعام 2024 قد طرحت للبيع حالياً مع خصم بنسبة 20٪ حتى الأربعاء 15 نوفمبر. وتبدأ أسعار التذاكر المخفضة من 80 ريالاً سعودياً فقط.

تعود بطولة الفورمولا إي إلى الدرعية يومي الجمعة 26 يناير والسبت 27 يناير بعد الموسم الأكثر تنافسية في تاريخها، والذي شهد تحطيم جميع الأرقام القياسية في السرعة على المسار، مع عدد هائل من التجاوزات في معظم السباقات. وكانت ألقاب البطولة السابقة للسائقين والفرق قد تحددت في السباق الأخير من هذا الموسم، حيث توج البريطاني جيك دينيس (فريق أندريتي للفورمولا إي) في المركز الأول، وحصل فريق إنفيجن ريسنج على جائزة أفضل فريق في البطولة.

وسيسعى دينيس للدفاع عن لقبه العالمي في الدرعية، وسيبذل قصارى جهده لتجاوز خيبة الأمل التي تعرض لها الموسم الماضي عندما دفعه منافسه اللدود باسكال فيرلاين، من فريق تاغ هوير بورشه للفورمولا إي، إلى المركز الثاني في كلا السباقين.

ومن جانبه، سيسعى فيرلاين لتكرار فوزه المزدوج في الدرعية ضمن مساعيه للتغلب على دينيس في موسم الفورمولا إي الذي يضم 16 سباقاً، والحصول على لقب بطولة العالم للفورمولا إي لأول مرة.

وفي تعليق له، قال باسكال فيرلاين، سائق فريق تاغ هوير بورشه للفورمولا إي: "لن أنسى أبداً عطلة الأسبوع في الدرعية. كانت انتصاراتنا على مضمار السباق المذهل هذا من أبرز أحداث الموسم التاسع بالنسبة لي وللفريق بأكمله. كانت لدينا سيارة رائعة واستراتيجية مثالية. ونحن الآن متشوقون لمعرفة ما سيسفر عنه الموسم المقبل، خاصة على حلبة حققنا فيها الكثير من النجاح".

تقع حلبة الدرعية التي تمتد على مسافة 2.49 كم على مشارف العاصمة السعودية الرياض، وتحيط بموقع الطريف المدرج على قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو. وستتم إنارة الحلبة مرة أخرى بأحدث تقنيات LED منخفضة الطاقة، حيث تعمل وحدات LED على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة مقارنة بالوحدات الأخرى. ويتم تشغيلها بواسطة مولدات الوقود الحيوي من مصادر مستدامة.

وقبل موعد السباق العالمي المرتقب، والذي ينطلق عند الساعة 8 مساءً بالتوقيت القياسي لمنطقة الخليج، يمكن للزائرين الاستمتاع بالتجارب العائلية في قرية المشجعين، التي تمثل مهرجاناً متميزاً يرافق سباقات الفورمولا إي، ويوفر يوماً كاملاً من الترفيه والاستكشاف والابتكار للجميع. وسيتم لاحقاً الإعلان عن الحفلات الموسيقية التي سيحييها أبرز الفنانين العالميين.

وقال ألبرتو لونغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة في الفورمولا إي: "تحتل سباقات الدرعية مكانة خاصة في تقويم الفورمولا إي. وباعتبارها السباقات الليلية الوحيدة لهذا الموسم وتضم أول سباق مزدوج، فإن الحدث يتمتع بأجواء فريدة من نوعها للجماهير والسائقين. سيدفع جميع السائقين الـ 22 سيارة السباق من الجيل الثالث GEN3 التي حطمت الأرقام القياسية بقوة أكبر وسرعة أعلى من أي وقت مضى بعد موسمها الأول شديد التنافسية والذي سيزيد من أجواء التشويق على المسار إلى أقصى حد. وإلى جانب التجارب العائلية التي تقدمها قرية المشجعين، فسيكون حدثاً لا يُنسى، ونحن ندعو المشجعين على عدم تفويت الفرصة والحصول على تذاكرهم قبل فوات الأوان.

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