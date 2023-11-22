تحت شعار "تعابير فنية نحو تحقيق التغيير المُستدام"

الحدث الفني نصف السنوي المرتقب يجمع فنانين محليين وعالميين للوقوف على أهم التوجهات الفنية في مجال الاستدامة

تحت شعار "تعابير فنية نحو تحقيق التغيير المُستدام"، تعود فعالية أمسيات "ليالي الفن" الشهيرة في نسختها السادسة عشرة يومي 23 و24 نوفمبر 2023 لتعقد في قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي. وتسلط نسخة هذا العام الضوء على أعمال فنية أبدعها فنانون محليون وعالميون بينما يعبرون فنياً باعتماد مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي والتغيير الإيجابي من خلال الفن.

وتؤكد هذه النسخة من "ليالي الفن"، والتي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات العربية المتحدة، التزام المركز بإتاحة الفنون إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، مع التركيز على الاستدامة التي يتم إحياؤها من خلال الفن.

ويشارك في هذه النسخة الثنائي الإماراتي سعيد المدني وأحمد العطار، حيث سيعرضان تركيبة ديناميكية تستكشف العلاقة المعقدة بين التراث الثقافي والتكنولوجيا من خلال التمور؛ ومنحوتة لـ كاشير مير يُظهر من خلالها كيف يمكن تحويل القمامة إلى منحوتات خطية مجردة؛ بالإضافة إلى عرض فني حي لفن الإبرو للفنانة دانييلا وحيد.

وسيشارك في يوم 23 نوفمبر طلاب من فرقة "ويند إنسمبل للمحترفين" التابعة لمركز الفنون الموسيقية، حيث يقدمون برنامجهم التعبيري الخاص بالتغيير المستدام. كما سيستمتع عشاق الفن بالحوارات الفنية الغنية مع خبراء من دار كريستيز ، 1000ميليا ودار سوذبيس، والتي تدور حول استكشاف دور المزادات في رسم ملامح مستقبل المشهد الفني.

وتماشياً مع موضوع الاستدامة، سيتم استضافة ورش فنية يومية في جيت أفينيو، ضمن المنطقة D، لغاية 26 نوفمبر، حيث يمكن للزوار تعلم كيفية تحويل الأغراض المنزلية اليومية إلى أعمال فنية، بما فيها فوانيس الزهور المضغوطة، والرسم على الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام.

وسيستضيف FLTRD، وهو متجر يتبنى مفهوم متميز والكائن في "جيت أفينيو"، جناحاً مؤقتاً للأزياء يستعرض العلامات التجارية المستدامة، بالإضافة إلى العديد من العروض الفنية الحية، مع جلسة حوارية حول ما يخبئه المستقبل للأزياء المعاد تدويرها.

لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة: DIFC Art Nights | DIFC

الموعد: 6 - 10 مساءً يومي الخميس 23 نوفمبر والجمعة 24 نوفمبر 2023

المكان: قرية البوابة، مركز دبي المالي العالمي [رابط الموقع: هنا]

الحضور: مجاني

مواقف السيارات: ركن السيارات مجاني في حي البوابة 2 (من الساعة الـ 6 مساءاً حتى الـ 12 ليلاً]

#بياناتشركات

- انتهى -