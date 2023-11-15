دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق غدًا النسخة الخامسة عشرة من بطولة جولة دي بي ورلد العالمية في عقارات جميرا للجولف بدبي، حيث يجتمع نجبة من أفضل اللاعبين في العالم على ملعب "إيرث" الشهير لحضور الحدث الأبرز في سلسلة بطولات جولة دي بي ورلد العالمية.

تستمر البطولة لأربعة أيام فقط، وقبل أن تشرف على الانتهاء يوم الاحد القادم 19 نوفمبر، جمعنا لكم هنا أعظم 15 لحظة في تاريخ المسابقة، بما في ذلك، تسديدات ايجل التي خرجت عن المألوف، وتسديات اصابة الحفرة بضربة واحدة، إضافة إلى افتتاحية جولة الجولف لأصحاب الهمم G4D

رام يصنع التاريخ بثلاثية دبي

يعود جون رام إلى دبي هذا الأسبوع بعد مرور عامًا على كونه أول لاعب يفوز بخمسة ألقاب في سلسلة رولكس، مع فوزه الثالث في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية. وتابع النجم الأسباني جمع النقاط على ملعب "إيرث" بعقارات جميرا للجولف، ليحتل المركز الرابع في زياراته الأربع.

موريكاوا يصبح أول بطل أمريكي في "السباق إلى دبي"

وصل كولين موريكاوا، البطل المتوج مرتين، إلى عقارات جميرا للجولف لموسم 2021 في ذروة السباق إلى دبي، لكنه واجه منافسة قوية أمام ما لا يقل عن خمسة لاعبين آخرين. متأخراً بثلاث ضربات قبل الجولة النهائية، وأظهر مهاراته الاحترافية من خلال صنع خمسة بيردي في آخر سبع ثقوب له ليتغلب على روري ماكلروي، ويفوز بثلاث ضربات.

لقطة ستينسون للعام تحصد ثنائية دبي في عام 2013

لم يكن فوز هنريك ستينسون ببطولة جولة دي بي ورلد العالمية لعام 2013 والسباق الأول الى دبي، فوزًا عاديًا؛ بل كان مبهرا وانيقا، واستحقه بجدارة بعد ان سدد كرة ثلاثية من مسافة 250 ياردة تقريبًا ليضعها في المرمى مباشرة، بتسديدة ايجل في مشهد مثالي لا تشوبه شائبة. ولا عجب أنه تم اختياره كأفضل لقطة لهذا العام في جولة دي بي ورلد العالمية.

فوز مستحق لكويروس بتسديدة إيجل خاطفة

كان ألفارو كويروس على رأس قائمة المتصدرين في الجولة النهائية في عام 2011، وقابل في الجولة النهائية بول لوري بطل 1999 المقتوحة. وقد استحق اللاعب الاسباني الفوز بضربة واحدة انطلقت مباشرة إلى الحفرة 72، على المساحات الخضراء قبل أن يسدد ضربة ايجل الثانية من مسافة 40 قدمًا. وبهذا الفوز، دخل كويروس التاريخ عندما أصبح أول لاعب يفوز بثلاث بطولات مختلفة لجولة دي بي ورلد العالمية في الصحراء، بعد انتصاراته في قطر وبطولة دبي ديزرت كلاسيك.

بطولة جولة دي بي ورلد العالمية جزءًا من سلسلة فعاليات رولكس

منذ عام 2017، تمثل بطولة جولة دي بي ورلد العالمية تتويجًا لسلسلة فعاليات رولكس. حيث تم الاعتراف بهذه المبادرة باعتبارها واحدة من أكبر التطورات في الجولة في تاريخها الممتد لـ 50 عامًا، وقد رفعت مستوى البطولات الرائدة وجعلت منها مناسبات رياضية لا تُفَوِّت!

نجاح لوري في التسديد بضربة واحدة كمحترف للمرة الأولى

يؤمن البعض ان رقم 13 هو رقم حظهم، ومنهم بالتأكيد شين لوري، حيث حقق نجاحا في التسديد في الحفرة بضربة واحدة كمحترف في الحفرة الثالثة عشرة خلال الجولة الثانية من نهائيات موسم 2014. أثناء اللعب بجانب زميله روري ماكلروي، وكانت الضربة من مسافة 183 ياردة لتصل الكرة بالقرب من الهدف ومن ثم تدحرجت وسقطت في الحفرة ليحصل على تسديدة ساحقة. واصل لوري احتلال المركز الخامس وانضم الى قائمة أفضل 50 لاعبًا في العالم لأول مرة.

هاتريك ماكلروي

يمكن اعتبار ملعب "ايرث" الشهير، أرض البطولات بالنسبة لماكلوري. ففي العام الماضي، حصل اللاعب الأيرلاندي على كأس هاري فاردون الرابعة له بعد حصوله على المركز الرابع في دبي. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها التصنيف منذ عام 2015.

وبهذا الفوز، أصبح ماكلوري حاملا لثلاث ألقاب في نفس الوقت هي: رقم واحد في أوروبا، المصنف الأول على مستوى العالم وبطل كأس فيديكس في سابقة هي الأولى في مسيرته المميزة.

فوز ويليت بعد طول انتظار

يقول داني ويليت المنهك عاطفيًا، بعدعودته إلى دائرة الفائزين، التي ابتعد عنها منذ بطولة الماسترز 2016 حتى حقق اللقب في دبي عام 2018: "لقد كان عملاً شاقاً للغاية. من الجميل أن أعود". أول بطولة كبرى له في أوغوستا ناشيونال قبل عامين فقط، كان اللاعب الإنجليزي قد تراجع من أعلى مستوى له في مسيرته وهو المركز التاسع في التصنيف إلى خارج قائمة أفضل 450 لاعبًا بسبب العديد من الإصابات وفقدان المستوى، لكن بإغلاق 68 حسم النصر بتسديدتين تعويضيتين في نهاية الموسم لذلك العام.

فوز موليناري بالسباق إلى دبي تتويجا للعام الأفضل في مسيرته المهنية

وشهدت النسخة نفسها تتويج فرانشيسكو موليناري بطلاً للسباق إلى دبي للمرة الأولى. وجاء التتويج تقديرا لعام كامل من الاداء المميز في مسيرته كلاعب جولف محترف. في وقت سابق من العام، فاز الإيطالي بأول بطولة كبرى له في The Open، بجانب النجاح في بطولة BMW PGA المرموقة وكجزء من أول شراكة لفريق أوروبا على الإطلاق للفوز بأربع مباريات من أصل أربع إلى جانب تومي فليتوود في كأس رايدر في لو جولف ناشيونال.

ليا يفوز باللقب في النسخة الأولى من جولة G4D في نهاية الموسم في دبي

بينما تحتفل مجموعة الجولة الأوروبية بالذكرى الخمسين لتأسيسها في عام 2022، ظهرت إحدى مبادراتها الأكثر إلهامًا وابتكارًا لأول مرة في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية، وهي جولة G4D، البطولة العالمية للاعبي الجولف أصحاب الهمم في العالم، والتي تقام على ملعب "إيرث" الشهير. وقد حصل السويدي راسموس ليا، الذي تعرض لإصابات خطيرة متعددة في حادث تزلج عندما كان صغيرًا، على لقبه الأول في جولة G4D حيث حقق النصر بأربع تسديدات.

رام على خطى سيفي بعد النهاية الدرامية في دبي

في عام 2019، أصبح جون رام ثاني إسباني بعد الراحل سيفي باليستيروس يفوز بالسباق الذي يستمر طوال الموسم في جولة دي بي ورلد العالمية، حيث حقق فوزًا بضربة واحدة على تومي فليتوود ليحصل على لقبه الثاني في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية. بعد أن تقدم بستة تسديدات في البداية من خلال سبع ثقوب في الجولة الأخيرة، ولكنه اكتفى بما حققه وفضل التعثر قبل تسديدات البيردي لتجنب مواجهة زميله في فريق كأس رايدر، في مباراة فاصلة.

فيتزباتريك يفوز بفارق كبير

بفوزه ببطولة جولة دي بي ورلد العالمية 2016 أصبح مات فيتزباتريك أصغر لاعب إنجليزي يفوز بثلاثة ألقاب في الجولة، ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي سجله السير نِك فالدو.وجاء الفوز الأسطوري في دبي من خلال تسديدة واحدة قوية انطلقت عبر المنطقة الخضراء مباشرة نحو الحفرة 72، وهكذا فاز اللاعب ذو 22 ربيعًا بأكبر لقب في مسيرته حتى الآن.

كارلسون يفوز على بولتر في المباراة الفاصلة

منذ بداية البطولة، لم يكن هناك سوى نسخة واحدة تعتمد على تحديد الفائز من خلال المباراة الفاصلة. جاء ذلك في عام 2010، عندما هزم روبرت كارلسون إيان بولتر بتسديدة بيردي في الحفرة الإضافية الثانية بعد أن عاد من ثلاث تسديدات قبل الجولة النهائية. وشهد اللاعب السويدي تسجيل عدة انتصارات في نفس موسم جولة دي بي ورلد العالمية للمرة الثالثة، بعد عامي 2006 و2008.

ماكلروي يفوز بالسباق إلى دبي بعد مواجهة سوليفان

بالرغم ان الموسم لعام 2015 كان مليئا بالإصابات، إلا أن ماكلروي حذا حذو ستينسون كفائز مرتين في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية. وساعد إغلاق المركز 66 اللاعب الأيرلندي على التفوق على منافسه المتصدر آندي سوليفان والفوز بالسباق إلى دبي للمرة الثالثة، بعد حصوله على اللقب في عامي 2012 و2014.

ويستوود يتوج بطلا في افتتاحية دبي

عقدت جولة دي بي ورلد العالمية موسمها النهائي خارج أوروبا للمرة الأولى في عقارات جميرا للجولف بدبي في عام 2009. وحصل لي ويستوود على لقب الرقم واحد في أوروبا للمرة الثانية في مسيرته بفوزه في بطولة جولة دي بي ورلد العالمية الافتتاحية. حيث حقق في إغلاق 64 على ملعب إيرث فوزًا بستة ضربات - وهو الفوز الثاني لـ ويستوود خلال نفس الموسم من الجولة التي يطلق عليها الان السباق الى دبي.

توفر بطولة جولة دي بي ورلد العالمية يومًا رائعًا للجميع، حيث تجمع بين الجولف العالمي والترفيه العائلي، في تجربة التي لا تُنسى، بما في ذلك دروس الجولف المجانية والمناطق المخصصة الأطفال وعروض الخدع السحرية والأنشطة الرياضية، مع باقات الضيافة والطعام المتميزة وخيارات المشروبات المتنوعة. لمزيد من المعلومات حول بطولة جولة دي بي ورلد العالمية، تفضل بزيارة dpwtc.com.

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لمحة حول جولة موانئ دبي العالمية



تُعد جولة دي بي ورلد أبرز منافسات محترفي الجولف ضمن مجموعة الجولة الأوروبية، وتزخر أجندتها العالمية بما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة خلال عام 2023.



وتشمل أجندة جولة دي بي ورلد 2023، والمعروفة سابقاً باسم الجولة الأوروبية منذ انطلاقتها الأولى في عام 1972، خمس من بطولات سلسلة رولكس وأربع بطولات رئيسية وواحدة من بطولات العالم للجولف، وغيرها من البطولات المنظمة برعاية موانئ دبي العالمية في مختلف أنحاء العالم، والتي يصل الحد الأدنى لجوائزها النقدية إلى 2 مليون دولار أمريكي.



ويختتم الموسم منافساته بالبطولة النهائية لسلسة رولكس وبطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف - دبي، حيث يُتوج الفائز بالمنافسة الممتدة طول الموسم بالشراكة مع رولكس بتصنيف "السباق إلى دبي".



كما أنّ موانئ دبي العالمية، المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد واللوجستيات المتكاملة، هي الشريك الاسمي لجولة موانئ دبي العالمية، التي تُدار من قبل مجموعة الجولة الأوروبية.



لمحة حول مجموعة الجولة الأوروبية



تتولى مجموعة الجولة الأوروبية، العلامة المؤسسية الشاملة، إدارة أربع علامات هي: جولة موانئ دبي العالمية دورة التحدي وجولة الأساطير وكأس رايدر، أعظم منافسات الفرق التي تُديرها العلامة بالتعاون مع رابطة لاعبي الجولف المحترفين الأمريكية بصفتها الشريك الإداري لها.



وتلتزم مجموعة الجولة الأوروبية، التي تأسست عام 1972، بالارتقاء برياضة الجولف بالاعتماد على مبادئنا التوجيهية التي تتمحور حول الابتكار والشمولية والعالمية.



الابتكار: نقود جهود الابتكار في رياضة الجولف، إذ نسعى إلى صياغة محتوى ينجح في حصد جوائز عالمية وبناء بطولات تعتمد أحدث الأنظمة وتحرص على أفضل مستويات التفاعل مع عشاق اللعبة. كما نلتزم باستقطاب شرائح جديدة من الجمهور، مع الحفاظ على التقاليد التي ترتكز عليها هذه الرياضة.



الشمولية: نتعهد بتعزيز مشاركة كل من يعشق رياضة الجولف، ويقودنا في هذا شغفنا بتعميق التعاون مع جولف السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة وسعينا إلى التوعية بالمنافع الصحية التي تحققها ممارسة رياضة الجولف على المستويين الذهني والبدني.



العالمية: شهدت الجولة الأوروبية منذ تأسيسها في عام 1972 فوز لاعبين من 38 دولة ببطولاتها، علماً أن تغطيتنا الحية لبطولاتنا تصل إلى أكثر من 490 مليون منزل في أكثر من 150 دولة أسبوعياً، حيث نوفر أكثر من 2,200 ساعة بث حول العالم لكل واحدة من بطولاتنا. كما تتمتع الجولة بدعم عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل موانئ دبي العالمية، ورولكس، وبي إم دبليو، وطيران الإمارات، وفورتي نت، وهيلتون، وزووم كشركاء رسميين.



وعقدت مجموعة الجولة الأوروبية تحالفات استراتيجية مع كل من جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين، وجولة ذا سان شاين، وجولة أي إس بي إس هاندا لرابطة لاعبي الجولف المحترفين في أسترالاسيا، بينما نحرص دوماً على ترك الأثر الإيجابي طويل الأمد على الملاعب والدول والمجتمعات التي نزورها من خلال برنامج "الجولف من أجل الخير"، والذي يشمل التزام مجموعة الجولة الأوروبية بالارتقاء برياضة الجولف بطريقة مستدامة من النواحي البيئية والاجتماعية.

لمحة حول سلسلة بطولات رولكس



تعد سلسلة بطولات رولكس الفئة الرئيسية ضمن أجندة الفعاليات العالمية لجولة دي بي ورلد العالمية، وهي تضم في عام 2023 خمس بطولات تقام في مجموعة متنوعة من ملاعب الجولف العالمية، وتبلغ قيمة الحد الأدنى لجوائزها 9 ملايين دولار أمريكي، وتوفر 9,000 نقطة لمنافسات "السباق إلى دبي".



وتضم قائمة المشاركين في سلسلة رولكس نخبة من ألمع نجوم رياضة الجولف العالميين بفضل تنظيمها المبتكر، والتغطية الإعلامية الواسعة والبث الحي والمحتوى الغني للفعالية، فضلاً عن التجارب المتميزة التي توفرها لأفضل اللاعبين العالميين.



وتم إطلاق سلسلة رولكس في عام 2017 بالتزامن مع الذكرى العشرين للشراكة العريقة التي عقدتها علامة رولكس مع مجموعة الجولة الأوروبية.



وستضم سلسلة رولكس في عام 2023 الفعاليات التالية: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف (19-22 يناير)، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك (26-29 يناير)، وبطولة جينيسيس اسكتلندا المفتوحة للجولف (13-16 يوليو)، وبطولة بي أم دبليو للجولف (14-17 سبتمبر)، بالإضافة إلى بطولة دي بي ورلد العالمية للجولف التي تمثل المسابقة الختامية للموسم (16-19 نوفمبر)، حيث سيتم تتويج الفائزين في تصنيفات "السباق إلى دبي" بالشراكة مع رولكس.