مدير المعرض : "فارماكونكس" يخدم قطاع تصنيع الأدوية للربط بين المشاركين المحليين والدوليين

القاهرة في أغسطس 2022 خلال سبمبتمبر المقبل، ستستضيف القاهرة النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر "فارماكونكس"، الذي يعد واحدا من أهم الفعاليات في مجال المعارض المتخصصة بالصناعات الدوائية، والذي سيقام خلال الفترة من 4-6 سبتمبر 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة وهو من تنظيم شركة "إنفورما ماركتس مصر"، الرائدة في مجال تنظيم المعارض حول العالم.

وتأتي نسخة 2022 بدعم من وزارة الانتاج الحربي والهيئة القومية للانتاج الحربي وستشهد مشاركة أكثر من 150 عارضا من 20 دولة حول العالم، وبمشاركة خاصة لعدد كبير من الشركات الهندية، لتغطية القطاعات الأساسية للتصنيع الدوائي، منها: المواد الخام والمواد الفعالة العامة، الآلات والمعدات والتكنولوجيا، تعبئة وتغليف الأدوية، الإنتاج الحيوي للأدوية الحيوية، معدات المختبرات، وجميع جوانب سلسلة التوريد في مجال تصنيع الأدوية. وأيضاُ، يذكر ان معرض ومؤتمر "فارماكونكس" يقام بالتعاون مع سلسلة المعارض العالمية "CPHI" أكبر معرض عالمي في قطاع الدواء .

من جانبه قال مصطفى خليل، مدير المعرض بشركة "إنفورما مصر": "إن معرض "فارماكونكس" يخدم قطاع الأدوية بشكل مباشر من خلال الربط بين كبار المشترين والمصنعين المحليين المتخصصين في مجال تصنيع الأدوية بأهم الموردين المحليين والدوليين، وذلك من أجل خلق شراكات تجارية جديدة تسهم في تعزيز قطاع الصناعات الدوائية، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للصناعات المحلية، مما يدعم توجهات الدولة المصرية على محورين رئيسين الأول توطين الصناعة وتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والثاني التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية."

وأضاف خليل، "أن صناعة الأدوية في مصر تشهد تطورا كبيرا خاصة خلال السنوات الأخيرة عقب انتشار فيروس كورونا"، مشددا على أن قيام عدد من الشركات المصرية بتصنيع بروتوكولات العلاج ساهم في تطوير رؤية مصر، لتكون المصدر الأول للأدوية لأفريقيا والشرق الأوسط"

وأيضاً سيتم خلال المعرض استضافة مؤتمرين متخصصين معتمدين من مؤسسة CPD -وهي مؤسسة اعتماد مستقلة رائدة تعمل في مختلف قطاعات الصناعة وتهدف لاستكمال سياسات التطوير المهني المستمر للمعاهد المهنية والهيئات الأكاديمية- لمناقشة أحدث التقنيات والتحديات التي تهدف إلى تطوير صناعة الدواء في إفريقيا، تماشياً مع أهداف الأجندة الأفريقية 2063 التي تركز على أهمية زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية، وذلك بما يعزز كفاءة القطاع الطبي في القارة.

ومن المنتظر أن يتحدث خلال المؤتمرين أفضل الخبراء المحليين والدوليين في الصناعة لمناقشة وعرض آخر المستجدات في صناعة الأدوية وغرف الأبحاث، كما سيناقش الخبراء - من جميع أنحاء العالم - الموضوعات التي تخدم صناعة الأدوية بأكملها، ومشاركة خبرتهم ومعرفتهم الواسعة بالجمهور.

هذا ويقام مؤتمر "فارمكونكس التقني" بالتعاون مع مؤسسة "Agon"، إحدى المؤسسات الاستشارية الرائدة بالمنطقة، حيث سيركز المؤتمر على توضيح الشكل الجديد لصناعة الأدوية بعد عصر كوفيد وآثاره.

ويوفر معرض "فارماكونكس" هذا العام العديد من المزايا من ضمنها: برنامج التوفيق بين العارضين والزوار، ويستهدف البرنامج جميع زوارنا لتحديد احتياجاتهم واهتماماتهم ومواءمة هذه الاحتياجات مع العارضين المؤهلين، بالإضافة إلى الجدولة المسبقة لاجتماعاتهم قبل المعرض، وكذلك نظام تبادل المعلومات بين العملاء والذي نوفره من خلال تطبيق للهاتف المحمول يمكّن العارضين من جمع العملاء المتوقعين باستخدام تطبيق واحد متسق لالتقاط العملاء المحتملين عن طريق مسح رموز QR على شارات الزوار، وتسجيل إجابات الزوار على الأسئلة وتدوين الملاحظات، ومتابعة العملاء المتوقعين الذين تم الحصول عليهم من معرضنا.

جدير بالذكر أن المعرض هذا العام سيقوم بتخصيص منطقة عرض لقطاع تكنولوجيا الغرف النظيفة، وتشمل جناحًا لشركات عالمية متخصصة في بناء الغرف النظيفة وهندستها وصيانتها، بالإضافة إلى إقامة مؤتمر تكنولوجيا الغرف النظيفة هذا العام بالشراكة مع "Vali.sys gmbh" إحدى المؤسسات الدولية الرائدة بالمجال، والتي ستكشف محتويات الغرف النظيفة، أليات التنظيم، التحقق من الصحة والمراقبة، معدات الوقاية الشخصية، التصميم والبناء، وعلم الأحياء الدقيقة من خلال أعين قادة الصناعة.

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