انطلقت أمس الاثنين، 15 يوليو، النسخة الأولى من مهرجان "سكيل فيست"، والذي تقام فعالياته عبر أربعة مواقع ذات حضور جماهيري كثيف وهي "مشيرب غاليريا" و"بلاس فاندوم" و"قطر مول" و"ويست ووك"، حيث يتيح لرواده المشاركة في العديد من ورشات العمل الفنية والجلسات التفاعلية المجتمعية والتجارب الثقافية. كما يحتفي المهرجان الذي يُعد الأول من نوعه بمشهد الحرف والفنون القطرية وسط أجواء تراثية غامرة ومستوحاة من البيئة البحرية لدولة قطر.

وسوف يتخلل المهرجان الذي يقود فعالياته فنانون وحرفيون من قطر وخارجها، مجموعة من معارض العلوم والفلك والمخطوطات والنوادر، فيما ستتواجد به أجنحة للتعريف بكائنات البيئة البحرية في قطر ومعارض التصوير الفوتوغرافي التي تسلط الضوء على أعمال أبرز المصورين القطريين مثل معرض مصور الحياة البرية والبحرية الفنان عزام المناعي ومعارض مركز قطر للتصوير الضوئي للفنانين خالد الجابري وفيصل الجركس والأسواق الحرفية التي تضم منتجات حرفية يشارك فيها 24 فناناً.

وفي تعليقه على المهرجان، قال السيد حمد الخاجة، رئيس قسم الدعم الفني للفعاليات والمهرجانات في قطر للسياحة: "تتميز فعاليات النسخة الأولى من مهرجان سكيل فيست بأجوائها التعليمية والترفيهية والثقافية الرائعة وتتضمن ورشات عمل خاصة بالحرف اليدوية وجلسات تفاعلية حول الفنون والبيئة القطرية، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات خلال فصل الصيف. ويمثل المهرجان الذي يقام في مواقع حيوية مختلفة فرصة للجمهور للمشاركة في ورشات العمل والمعارض التي تحتفي بالبيئة البحرية والتراث الثقافي في قطر. وتعكس مثل هذه الفعاليات والتجارب التزام Visit Qatar بتنويع عروضها وفعالياتها. ونأمل أن يحظى الجميع بأوقات رائعة ومفيدة خلال هذه النسخة الأولى من سكيل فيست."

وقال الشريك المؤسس للفعالية وهو الفنان بشير محمد: "إن الهدف من المهرجان هو الاحتفاء بالنسيج الغني للحياة القطرية. لذلك سوف تكون هناك أجنحة فريدة في كل مكان بما يتيح للزوار الفرصة لمعايشة جانب مختلف من جوانب التراث القطري والثقافة العصرية. ونحن على ثقة بأن العناصر الطبيعية والبيئية التي استلهمنا منها فكرة المهرجان ستكون لها نفس التأثير الملهم لدى الزوار."

وأضاف أحمد العمادي، وهو الشريك المؤسس لمؤسسة "بلوريبون ديزاين أتيليه"، وهي إحدى المؤسسات المساهمة في تنظيم المهرجان، قائلاً إن المهرجان يمثل فرصة لتطوير المهارات لدى الجميع سواء كانوا هواة أم محترفين. وقال: "قناعتنا كمنظمين هي أن المهارات يمكن اكتسابها. وحتى هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون الموهبة يمكنهم الاستفادة من اللقاء بالمحترفين ومن خبراتهم بما يوفر عليهم الجهد والوقت ويضعهم على مسار أسرع وأوثق لتحقيق النجاح. كما نفتخر بالتعاون مع Visit Qatarوشركاء مهرجان سكيل فيست بالمشاركة بتصميم وتنفيذ ٤ أعمال فنية عامة مؤقتة تم تدشينها في المجمعات التجارية الأربع بالتزامن مع المهرجان."

وتزامناً مع افتتاح النسخة الأولى من المهرجان، تم إطلاق أربع تعويذات تمثل تجسيداً لتنوع أشكال الحياة في البيئة الطبيعية والبحرية في قطر، وهي تعود في تصميمها للفنان القطري حسن المطوع فيما اختار لها الأسماء خبير التراث القطري فيصل النعيمي. وتشمل التعويذات الأربعة كلاً من "لفان" المستوحى من أسماك قرش الحوت، المعروفة بهدوئها، والموجودة في المياه القطرية، وخصوصاً في منطقة رأس لفان. أما التعويذة "برقا" فهي تمثل أبقار البحر المعروفة بطبيعتها المسالمة، فيما تمثل السلحفاة "صفيا" رمزاً للقدرة على التحمل والرشاقة. وتشير التعويذة الرابعة وهي "رحال" إلى أحد أنواع الأسماك اللاسعة وتعكس سرعة الحركة والقدرة على التمويه. وتمثل جميع التعويذات كائنات بحرية معروفة في المياه القطرية وتشتهر بهدوئها ولطفها، بما يؤكد تنوع البيئة البحرية وثرائها في قطر. وتعتبر هذه التعويذات بمثابة قوة دافعة للمهرجان حيث توجد تماثيلها في المواقع الأربعة التي تستضيف فعاليات المهرجان.

وسوف تتواصل فعاليات مهرجان "سكيل فيست" حتى 15 أغسطس (أيام الأحد إلى الخميس، والسبت: من الساعة 11 صباحاً إلى 10 مساء، وفي أيام الجمعة من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 مساء). وسوف يكون الدخول إلى جميع ورشات العمل والفعاليات مجاناً، فيما تتطلب بعض ورشات العمل التسجيل المسبق. ويمكن للراغبين في معرفة المزيد عن برنامج المهرجان، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان على الرابط www.skillfest.qa وصفحات التواصل الاجتماعي المرتبطة به على @skillfest.qa. وللمزيد من المعلومات عن المهرجان، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: pr@skillfest.qa.

وتقدم هذه النسخة الأولى من المهرجان Visit Qatar فيما تنظمه كلٌ من "ذا لوكال كونتيكست" و"بلو ريبون ديزاين أتيليه" وحينة سالمة ودار سالمة، وذلك بالتعاون مع الشركاء التالية أسماؤهم: دار التقويم القطري، والنادي العلمي القطري ومركز الفنون البصرية ومركز الفنون البصرية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.visitqatar.com

نبذة عن Visit Qatar

تعد "Visit Qatar"، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

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