يستمر لثلاثة أيام بنسخته الأولى ويسلط الضوء على الابتكار و"تكنلوجيا الغذاء" بحضور متخصصين وطهاة عالميين

الشارقة انطلقت اليوم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا الغذاء في نسخته الأولى ، للكشف عن مجموعة وافرة من الفرص التجارية القيّمة من أبرز العلامات المختصة في قطاع الأغذية. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية الجديدة في قطاع الأغذية بالإضافة للنقاشات والحوارات الرائدة والخبرات الغنية وعروض الطهي المباشرة.

ويشارك في المعرض 60 شركة من أبرز الأسماء في قطاع الأغذية والمشروبات والأعمال ونخبة الطهاة الحاصلين على جوائز عالمية وعدد من خبراء فنون الطهي في دولة الإمارات.

ويعتبر هذا المعرض الأول من نوعه على مستوى المنطقة بتركيزه على الابتكار التكنولوجي في قطاع الأغذية بمختلف تفاصيل ومراحل الإنتاج، ويسلط المعرض خلال أيامه الثلاثة على مكانة الشارقة باعتبارها المكان الأمثل للاستثمار التقني والوجهة المفضلة للمستثمرين في مختلف القطاعات التي تركز على البحث والتطوير وتقديم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعمالها تحديداّ التقنيات الزراعية وعمليات الإنتاج والتغليف والتوزيع اذ تعمل التكنولوجيا الحديثة على تحسين النوعية واختصار الزمن وتقليل النفقات في عمليات الإنتاج الغذائي بكافة تفاصيله، بحضور نخبة من المتخصصين لرسم الملامح المستقبلية لمشهد الأغذية والتطور التكنولوجي في سلاسل الإنتاج والتوريد وتسليط الضوء على مكانة الشارقة الرائدة في القطاع.

وأعقب حفل الافتتاح زيارة ضيوف الشرف وكبار الشخصيات إلى مختلف الأجنحة المشاركة ، تلاها اجتماعات بين الشركات. كما عقدت ندوتان حول "ضمان الجودة وسلامة الأغذية والنظافة" و "ممارسات التخزين الجيدة وسلسلة التوريد". وانتهى اليوم بإطلاق Cooking Fiesta وأحداث مثل Chef Battle Championship ومسابقة الطبخ.

ويتضمن جدول اليوم الثاني يوم الثلاثاء حلقتين دراسيتين حول الطعام العضوي وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى مسابقة Master Chef Cooking و Cooking Fiesta. سيكون لجدول اليوم 3 نفس الأحداث ، إلى جانب اجتماعات العمل وزيارات SRTI Park.

وتستقطب هذه الفعالية العالمية الأولى على أجندة القطاع لهذا العام، والتي تغطي اجنحتها المشاركة الجناح B من مقر المجمع، نخبة من المتحدثين والخبراء المتخصصين ضمن ورش عمل متخصصة، ويستضيف أجنحة خاصة برواد الأعمال المواطنين ومشاهير عالميين في عالم الطبخ ، كما يتضمن المعرض مسابقات في فن الطبخ وعدد من الفعاليات المصاحبة، ويشهد المعرض بالإضافة إلى حضور الجهات العارضة الدائمة، مشاركة عربات تقديم الأكل لرواد أعمال بمختلف النكهات، ويقدم المعرض لزواره تجارب الطهو بمشاركة مجموعة من الطهاة والمطاعم الحائزين على جوائز عالمية.

كما يركز المعرض على الدور المتنامي للتجارة الإلكترونية في قطاع الأغذية ، والاستدامة في الموارد ومواكبة الطلب المتنامي على الأغذية الصحية. كما يناقش المعرض العالمي مجموعة من المواضيع الجديدة التي تهدف إلى توفير مستقبل أفضل للقطاع، مثل التقنيات الحديثة وتحسين الأنظمة الغذائية والتنوع في القطاع والصحة والاستدامة.

وأكد حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على أهمية هذا المعرض والغاية من تنظيمه وهي تبني ودعم كافة البحوث والابتكارات الرامية الى إيجاد حلول تكنولوجية متطورة للغذاء وتطويرها لتكون الملاذ الآمن للاكتفاء الذاتي لأفراد المجتمع، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي الوطني وخاصة في حالات الطوارئ والأزمات التي يشهدها العالم، ويعتبر تطوير المنظومة الغذائية والزراعية بالتقنيات الحديثة احد الركائز الأساسية في استراتيجية الامارات الرامية نحو إيجاد حلول لمشكلات الزراعة وإنتاج الغذاء.

وترجمة لهذه الاستراتيجية انطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار نحو العالمية لاستقطاب كبرى الشركات وكبرى المراكز من أجل تطوير تقنيات متقدمة لتعزيز النتاج الغذائي والعمل على إيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع بيئة وطبيعة المنطقة. وإذ نعمل على استقطاب المؤسسات البحثية المتخصصة من كافة أنحاء العالم على الاستثمار في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير أفكار مبتكرة ، وإيجاد حلول واقعية للإنتاج الغذائي المستدام. ودعم الاقتصاد المتنوّع القائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي بتطبيق أعلى معايير الاستدامة وتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بحيث يكون مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

كما يعتبر هذا المعرض فرصة مميزة للمستثمرين في قطاع تكنولوجيا الاستدامة للتعرف على البيئة البحثية التي يوفرها المجمع لهذا النوع من الاستثمارات، لتي تدمج مفاهيم الإدارة المتكاملة للغذاء ضمن أنشطتها وتسعى لاستقطاب العقول المبدعة والشابة لرسم مستقبل الغذاء.

ومن جهته أكد الدكتور عبدالله الكندي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر على دور المعرض في استقطاب الشركات المتخصصة لدعم قطاع تكنولوجيا الاغذية، والوصول إلى شراكات مهمة تسهم في تحقيق أهداف المعرض، كما أشار إلى أن المعرض بشكلٍ عام منصةً مميزة للتواصل المباشر والبحث عن حلول للتحديات التي تواجه القطاع في عصرٍ يعتمد على التواصل الافتراضي بشكلٍ كامل.

وأعتبر أن فعاليات المعرض لهذا العام تنطلق في توقيتٍ مثالي بالنسبة للمنطقة بالتزامن اقتراب شهر رمضان المبارك متوقعاً أن تشهد النسخة الأولى تسجيل أعداد مميزة من الزوار من خلال الجهود الترويجية التي يعمل عليها المجمع والشركة لمنظمة.

وأوضح أن المعرض سيشهد مشاركةً أكبر من العلامات التجارية الصديقة للبيئة للترويج لأساليب العيش المستدام و سيركز على مجموعة محددة من التحديات التي يواجهها القطاع لتقديم حلول لها بما في ذلك استيراد الأغذية وشحنها. مؤكداً أن الحدث يُتيح فرصة مثالية لتسليط الضوء على النمو الكبير والإنجازات التي تحققها التكنولوجيا خلال السنوات الخيرة الماضية في تصنيع الاغذية.

منطقة اقتصادية ووجهة عالمية

ويشكل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار منطقة اقتصادية متكاملة تستقطب أصحاب الأفكار الإبداعية الجديدة في مجال توفير الغذاء للمستقبل، ورواد الأعمال الطامحين إلى إحلال أنماط عالمية جديدة في مجال الإنتاج الذكي للغذاء. كما يمثل المجمع وجهة عالمية ونقطة التقاء لتبادل الخبرات في كافة تخصصات غذاء المستقبل بين المشاريع الناشئة الواعدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة النشطة والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية المبتكرة وسلاسل توريدها المتكاملة وخدماتها اللوجستية المتطورة.

ويسعى مجمع الشارقة للابتكار بأن يكون مرجعاً لمواكبة أنماط التغذية الحديثة من خلال وضع معايير أغذية المستقبل الممكنة بالتكنولوجيا الحديثة. كما يتبنى المجمع "حاضنات ابتكار الأغذية" الأفكار المبتكرة والمتميزة والواعدة، وتدعم المشاريع والشركات الناشئة بتوفير بيئة مساندة ومنظومة حيوية متكاملة حاضنة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة في مجال غذاء المستقبل.

كما يقدم المجمع من خلال هذا المعرض منصة متخصصة لموضوعات مستقبلية مهمة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم في قطاع التغذية، والاستخدامات المتاحة للمركبات والطائرات المسيّرة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، فضلاً عن تقنيات الحصاد الآلي.

اللوجستية والتخزين

ويعمل المجمع حاليا على تطوير أنظمة لوجستية متقدمة، عبر انشاء مخازن المستقبل المتطورة، بالإضافة إلى توفيرها الخدمات اللوجستية النوعية من مخازن ذكية للأغذية، تتضمن أحدث تقنيات التخزين والمحافظة على الغذاء بالاعتماد على الأتمتة.

وتشكل منطقة الأنظمة اللوجستية المتقدمة ضمن المشروع مركزاً للابتكار في الخدمات اللوجستية الذكية في مجال الغذاء، والتي تشمل النظم الذكية لتخزين الغذاء وفرز ونقل وتوزيع منتجاته المتنوعة وفق منظومة عالمية ذكية تستخدم تقنيات مثل "بلوك تشين" وتحليل البيانات الضخمة لتضمن كفاءة سلاسل التوريد واستمرارية عملها، ولتنقل غذاءً معروف مدى جودته ومنشأه ومكوناته وطرق تصنيعه وتخزينه وتوصيله.

وتضم دولة الإمارات استثمارات ضخمة في قطاع الأغذية والمشروبات تتجاوز 62 مليار درهم. ومن المتوقع ان يسهم مجمع الشارقة للابتكار في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية المباشرة الجديدة في تكنولوجيا الغذاء في مشاريع واعدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر الدخل وتطوير سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، بتوفيره نقطة التقاء عالمية للصناعات الغذائية والخدمات والتقنيات المبتكرة المرتبطة بها.

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