انطلقت فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "نظام تدريب حراس المرمى" الذي أطلقه إيكر كاسياس نجم حراس المرمى العالمي في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي فرسان إسبانيا، ويستهدف تدريب حراس المرمى بالأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية المحلية والخليجية من عمر 7 إلى 21 عامًا بالإضافة إلى مدربي حراس المرمى.

وبدأ إيكر كاسياس حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق وبطل كأس العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012 وبطل أبطال أوروبا عدة مرات مع ريال مدريد، جلسات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي بتدريب مدربي حراس المرمى حيث انطلقت فعاليات البرنامج في مركز التدريب بمدرسة جيمس وينشستر دبي على مدار ثلاثة أيام وتختتم يوم الأربعاء 16 مارس 2022.

ويشارك في المرحلة الثانية من البرنامج 25 حارس مرمى من الناشئين من أندية دبي وهم من نادي الوصل كل من: عبدالله أنور الحمادي، حسين علي الخلصان، عبدالله أنور إسماعيل، حسن راشد حسن، محمد ناصر البستكي، فرج خالد الخالدي، ومن نادي شباب الأهلي كل من: فارس سعيد عتيق عبيد محمد، عمران عارف محمد الرضوان الحارثى، حسين محمد علي احمد توبجى، خليفة محمد حسن عبيد بن كته، مبارك محمد عبدالله ابراهيم البحر، عبدالرحمن كايد عبدالله عباس البلوشي، ومن نادي النصر كل من: سعد ناصر يعقوب حسن، عمار محمد حسين معروف البلوشي، ومنصور حمد الفلاسي، حارب خليل البلوشي، محمود خالد البلوشي، علاء الدين سعيد علي، ومن نادي حتا كل من: سيف عبدالله سيف عبدالله سعيد الكعبي، وأحمد عيد البدواوي، وسيف حمدان سعيد محمد البدواوي.

كما يشارك 20 من مدربي حراس المرمى من أندية دبي وهم من نادي حتا: كمال جابر، وعطعوط عبدالحليم، ومن نادي النصر: علي حسين بدر، عمرو إبراهيم جمعة الحنفي، شعبان أحمد مسلم، ومهران علي مهران محمد، ومن نادي الوصل: لياسين بن طاعلي، وحيد عبدالكريم عبدالعاطي، محمود علي أحمد، عبدالسلام السعيد إبراهيم، إسحق علي الحمادي، ومن نادي شباب الأهلي: محمود مجدي أبو الخير، أحمد عبدالمنعم، عمر محمد حسن، شادي محمد هادي.

ويعد هذا البرنامج هو أول برنامج تدريبي للنجم إيكر كاسياس خارج إسبانيا المتخصص في تدريب حراس المرمى ومدربي حراس المرمى، كما أنه أحد المبادرات والبرامج العديدة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الوطنية الرياضية في الأندية ومن بينها برنامج حارس المستقبل ومهاجم المستقبل، ويركز البرنامج التدريبي لحراس المرمى في المركز على الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية والنفسية، والقياسات، وسيكون التدريب وفقًا للنموذج الإسباني المعتمد في تدريب الكوادر الفنية الخاصة بتدريب حراس المرمى بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها النجم العالمي إيكر كاسياس، ويتضمن البرنامج عدة مراحل حيث أقيمت المرحلة الأولى في شهر يناير الماضي على أن تستكمل المراحل الأخرى خلال الموسم القادم.

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