"ليفينغ وإنوفيشن تو" المشروع السكني الأول في المركز

المبنى الجديد يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار ووجهة رائدة تعكس أسلوب الحياة العصرية الراقية

المشروع هو أول استثمار لمركز دبي المالي العالمي في تطوير مساحة متعددة الاستخدامات تضمّ أكثر من 170 وحدة سكنية

" ليفينغ وإنوفيشن تو" من مركز دبي المالي العالمي هو مشروع متعدد الاستخدامات يلبي متطلبات الإقامة والعمل والترفيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروعه الجديد "ليفينغ وإنوفيشن تو". ويندرج هذا المشروع في إطار مساعي المركز المستمرة لبناء مستقبل القطاع المالي، وتمكين اقتصادات المستقبل، وجمع أفضل مفاهيم الحياة والعمل معاً.

يأتي مشروع "ليفينغ وإنوفيشن تو" من مركز دبي المالي العالمي ضمن إطار المرحلة الثالثة من خطة توسعة "إنوفيشن هب"، مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة والذي يحتضن اليوم أكثر من 600 شركة متخصصة بمجال التكنولوجيا والابتكار تتنوع بين شركات الابتكار الكبرى، والمختبرات الرقمية، وشركات رأس المال الاستثماري والمؤسسات التعليمية. ويساهم "إنوفيشن هب" بخلق قيمة اقتصادية جديدة من خلال تعزيز الابتكار والمشاريع وجذب المواهب عبر مختلف قطاعات الأعمال تحديداً ضمن القطاعات المستقبلية.

وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس مركز دبي المالي العالمي، قد أعلن في مايو 2021 عن خطة توسعة "إنوفيشن هب" لمضاعفة حجمه بمعدل أربعة أضعاف من 80 ألفاً إلى 315 ألف قدم مربعة، على أن تكتمل جميع مراحل خطة التوسع بحلول نهاية العام المقبل، ويعكس ذلك وتيرة النمو السريعة التي يشهدها المركز.

وأقيمت اليوم مراسم بدء أعمال المرحلة الثالثة من خطة توسعة "إنوفيشن هب" بحضور سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي. ويشمل المشروع 184 ألف قدم مربعة من المكاتب ومساحات العمل المشتركة بالإضافة إلى مساحة طابقية إجمالية تبلغ 107 آلاف قدم مربعة مخصصة لمنافذ البيع بالتجزئة. وتشمل المرحلة الجديدة أيضاً إنشاء مرافق متطورة لعقد المؤتمرات.

يشكّل "ليفينغ وإنوفيشن تو"، وهو المشروع الأول من نوعه في مركز دبي المالي العالمي، مفهوماً جديداً لمستقبل العيش مع احتضانه أكثر من 170 وحدة سكنية راقية. ومن المتوقع لهذه الوحدات أن تشهد إقبالاً كبيراً في ضوء الطلب القوي على المكاتب التجارية التي يملكها ويديرها المركز.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لمواصلة مهمتنا في تعزيز الابتكار والريادة، لا بد من تشييد مرافق عالمية المستوى تواكب متطلبات المستقبل وتمكّن المؤسسات والأفراد من النموّ والازدهار ضمن بيئة استثنائية للإقامة والعمل في آن معاً. وللمرة الأولى، يبادر مركز دبي المالي العالمي إلى تطوير مساحة متعددة الاستخدامات تشمل وحدات سكنية عصرية، ومساحات للعمل المشترك، ومكاتب، ومنافذ للبيع بالتجزئة ومجموعة من المطاعم الفاخرة. ويستجيب مشروعنا هذا لحالة التطور المستمرّة في مساحات العمل وأنماط المعيشة، حيث يسعى المركز من خلاله إلى توفير وجهة جديدة ومثالية لتصبح عنوان فارق لأساليب الحياة الراقية يمكن فيها للأفراد الاستمتاع بأفضل جوانب الحياة العصرية ضمن بيئة عالمية المستوى مفعمة بالحياة، وذلك انطلاقاً لما تمثله الدولة باعتبارها أبرز الدول استقطاباً للراغبين في العمل والاستقرار على أراضيها، للاستفادة من جودة مقومات الحياة هنا".

من جانبه، قال عارف أميري ، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "لطالما احتل مركز دبي المالي العالمي الصدارة في قيادة قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، مما ساهم في استقطاب المركز لأكثر من 600 شركة متخصصة في هذا المجال. ونحن في توسع مستمر لتلبية الطلب المتزايد، حيث ستساهم التوسعة الجديدة والمتمثلة في "ليفينغ وإنوفيشن تو" في تعزيز مكانة المركز ليصبح أحد أكبر الأنظمة البيئية المالية في العالم. وبذلك سنتمكن من خلال هذا المشروع متعدد الاستخدامات من تلبية متطلبات الإقامة والعمل والترفيه، مما يسهم في تعزيز المشهد العمراني لمركز دبي المالي العالمي وترسيخ مكانته كوجهة رائدة لأساليب الحياة الراقية إلى جانب دوره كمركز مالي عالمي رائد."

ومع انطلاق أعماله الإنشائية اليوم، من المتوقع أن يكتمل إنجاز "ليفينغ وإنوفيشن تو" في عام 2025. حيث يحرص مركز دبي المالي العالمي على تحسين مساحاته وإعادة تصميمها لتكون أكثر ذكاءً وإبداعاً وأقل ازدحاماً. وتشمل مرافق المشروع الجديد العديد من المساحات الخضراء المفتوحة، بما في ذلك حدائق عمودية وتراسات على السطح. كما تتيح مساحات العمل المشتركة لقاطني الوحدات السكنية إمكانية تحقيق توازن أكبر بين حياتهم الشخصية والمهنية إلى جانب التفاعل مع جيرانهم.

ويتمحور المبنى في تصميمه حول مفهوم الاستدامة، حيث يتم قياس الأثر البيئي لجميع مراحل الإنشاء وما بعد التسليم. وأسوةً بباقي مباني مركز دبي المالي العالمي، يمتثل " ليفينغ وإنوفيشن تو" لمعايير نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED - النظام العالمي لتصنيف المباني الخضراء.

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