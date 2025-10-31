رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: افتُتحت اليوم رسمياً فعاليات الدورة الأولى من القمة العالمية للعقار والاستثمار في رأس الخيمة ضمن مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.

وتجمع القمة، الممتدة على مدار يومين، نخبة من المستثمرين والمطورين وصناع القرار من مختلف دول العالم، في محطة جديدة تدعم مسيرة الإمارة نحو ترسيخ موقعها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار. وقد أكد الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي أن إمارة رأس الخيمة تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستكشاف والاستثمار، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتستند إلى تنوّع اقتصادي وبيئة أعمال جاذبة وبنية تحتية متطورة.

وتأتي القمة في توقيت استراتيجي يشهد ازدهاراً في حركة الاستثمار العقاري العالمي، إذ تشير تقديرات الشركات العالمية للاستشارات العقارية إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بنسبة 27% ليصل إلى 952 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوزه حاجز التريليون دولار بحلول عام 2026.

وفي هذا السياق، تبرز دولة الإمارات كوجهة رئيسية لاستقطاب هذه التدفقات، بعدما نجحت في جذب 45.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 48.7%، واستحوذت المشاريع العقارية الجديدة منها على نحو 7.8%.

وقد ناقش خبراء عالميون في اليوم الأول الاتجاهات الاقتصادية الدولية وسلوك المستثمرين. وخلال جلسة بعنوان "التكيف مع النظام العالمي الجديد: الاستثمار في أوقات عدم اليقين"، استعرض راجيف سيبال، نائب كبير الاقتصاديين العالميين في مورغان ستانلي، المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية وتأثيراتها على الأسواق. وأكد سيبال أن دولة الإمارات تواصل الاستفادة من سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها خلال العقد الماضي، ما منح اقتصادها مرونة قوية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري من المتوقع أن يحافظ على أدائه القوي في ظل هذه المعطيات.

وفي جلسة بعنوان "الازدهار العقاري في الشرق الأوسط: جاذبية المنطقة المتنامية"، تناول جيمس جوغين، المدير التنفيذي في كوليرز الإمارات، مؤشرات السوق العقاري الإقليمي، مؤكداً أن معظم مؤشرات القطاع لا تزال إيجابية مع استمرارية ارتفاع نسب الإشغال وقوة أداء المطورين الرئيسيين، مع وجود إشارات تحذيرية محدودة في سوق الإيجارات.

وأضاف جوغين بأنّه لا يمكن التنبؤ بموعد انتهاء الأداء القوي للقطاع العقاري في دولة الإمارات في الآونة الأخيرة، لكن لا تزال هناك توقعات إيجابية للغاية حول السوق، مشيراً: "نرى مستويات إشغال قوية جداً، ولا تزال مبيعات المطورين من الدرجة الأولى في المواقع الجيدة تحقق أداءً ممتازاً، لكن من المرجح أن كل إمارة وكل فئة أصول تمر بمرحلة مختلفة من الدورة".

كما ركزت جلسة خاصة عُقدت بعد الظهر على الدور الريادي لشركة "أمنيّات"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات، وعلى النمو المستمرّ لقطاع العقارات الفاخرة ًا ضمن فئات محددة، مع تجاوز الشركة لتوقعاتها وأهدافها المعلنة. وخلال مشاركته في القمة، قال المهندس مهدي أمجد، مؤسس ورئيس شركة أمنيات: "نشهد تحولاً عالمياً نحو التجارب الاستثنائية، ودولة الإمارات اليوم تجذب بعضاً من أكبر الأسماء حول العالم. ونحن نلمس ذلك على مستوى شركتنا أيضاً، إذ حققت مجموعة أمنيات هذا العام إيرادات تزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي. وقد أعلنّا العام الماضي عن عزمنا تعزيز نمو محفظتنا لتصل إلى قيمة 200 مليار درهم، ويمكنني القول بثقة إننا قد وصلنا بالفعل إلى هذا الرقم، وسنرفع هدفنا مجدداً. ونعتبر بأنّ هذه هي القوة الحقيقية لجذب الاستثمارات الدولية".

وتعليقاً على نجاح اليوم الافتتاحي للقمة، قال ألكسندر هوف، مدير مجموعة سيتي سكيب: "يمتلك قطاع العقارات في دولة الإمارات وفي رأس الخيمة على وجه الخصوص الكثير ليقدمه على صعيد الابتكار والاستثمار والنمو والاستدامة، وهذا ما يؤكده حجم الحضور اليوم والرغبة الكبيرة في تبادل المعرفة والجلسات الغنية التي قدمها نخبة من أبرز الاقتصاديين والمطورين وقادة القطاع حول العالم. وقد أثبتت القمة العالمية للعقار والاستثمار في رأس الخيمة من تنظيم سيتي سكيب مكانتها كمنصة مثالية للأعمال لاستعراض أفضل الفرص الاستثمارية، وتوقعات الاقتصاد المستقبلية، وفرص التواصل والشراكات لقطاع يواصل تحقيق نمو متصاعد وزخم قوي".

تأتي القمة العالمية للعقار والاستثمار في رأس الخيمة بتنظيم من "سيتي سكيب"، لتجمع نخبة من القيادات الوطنية والدولية في قطاع العقارات والاستثمار، زتوفر منصة استراتيجية تتيح استكشاف فرص مجزية، فضلاً عن التواصل مع أبرز الشركاء وصناع القرار، ومناقشة الاتجاهات التي تشكّل مسارات تدفقات رأس المال، وتوسع الأسواق، وظهور فئات جديدة من الأصول حول العالم. ويحظى هذا الحدث العالمي بدعم من شركاء بارزين في القطاع، تتقدمهم مرجان كراعٍ رئيسي، إلى جانب الحمرا كراعٍ استراتيجي، وراك العقارية كراعٍ ماسي.

لمحة حول إمارة رأس الخيمة

رأس الخيمة هي رابع أكبر إمارة في دولة الإمارات، وتتميّز بتنوعها الطبيعي وتاريخها الغني ورؤيتها الطموحة تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة. وقد تحوّلت الإمارة إلى وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار بفضل التزامها الراسخ بالتنمية المستدامة، والازدهار الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، والتنمية الاجتماعية والابتكار.

تتميز إمارة رأس الخيمة بموقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين الشرق والغرب، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات طيران، ما يجعلها بوابة مثالية للأسواق في دولة الإمارات والشرق الوسط وأفريقيا والهند وغيرها. ويتميز اقتصاد رأس الخيمة بأنه بين الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، حيث يتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بين جميع القطاعات بنسبة لا تتجاوز 27% لكل منها. وتقدم رأس الخيمة بيئة مواتية للأعمال بفضل التكاليف التشغيلية المنخفضة والخدمات المبسطة والقابلة للتخصيص، مع توفير إمكانية تملك الأجانب للشركات بنسبة 100% دون فرض ضرائب على الدخل الشخصي، إلى جانب واحدة من أقل نسب ضرائب الشركات في العالم، مدعومة بنظام تشريعي قوي ومعترف به من البنك الدولي.

كما تتمتع الإمارة ببنية تحتية من الطراز العالمي، وتحتضن أكثر من 50 ألف شركة، بما فيها مجموعة من أبرز الشركات في القطاع مثل سيراميك رأس الخيمة وجلفار. وتدعم كُلٌّ من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، النمو الديناميكي في مختلف القطاعات الصناعية والتصنيعية والرقمية. ويستند ذلك على اقتصاد قوي مستقبلي يشهد عليه التصنيف الائتماني من المستوى "A" لأكثر من 15 عاماً حسب التقارير الصادرة من قبل وكالتي التصنيف العالميتين فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين رفعتا تصنيف الإمارة في عام 2024 إلى "A+" و"A/A-1"، على التوالي.

وإلى جانب ذلك، تتميز رأس الخيمة بمجتمع متنوع ثقافياً يضم 0.4 مليون نسمة من 150 دولة، ما يسمح لها بتوفير جودة حياة عالية ورفاهية في متناول الجميع، إلى جانب أسلوب الحياة الشاطئي الهادئ، وباقة من مشاريع الضيافة الطموحة التي تقودها علامات عالمية فاخرة، مثل واين، وفور سيزنز، ونوبو، ووالدروف أستوريا، وريتز-كارلتون، مما يجعلها وجهة سياحية متنامية ونابضة بالحياة. وتُسهم مشاريع مثل راك سنترال في رسم ملامح المشهد التجاري والسكني في الإمارة، بفضل ما تقدمه من مساحات مكتبية مبتكرة من الفئة الأولى، بالإضافة إلى المناطق السكنية العصرية والمستدامة التي تحول رأس الخيمة إلى وجهة مرغوبة للعيش الفاخر. وبدوره، يُعزز الجمال الطبيعي والإرث الثقافي الغني للإمارة، والذي يعود لأكثر من 7 آلاف سنة، من جاذبيتها على مستوى العالم.

تُقدم رأس الخيمة باقة غير محدودة من الفرص التي تجعل منها حاضنة متميزة للإمكانات الطموحة، وذلك بفضل طقسها المعتدل على مدار العام، وبيئة الأعمال المبسطة فيها، وتكاليف العيش التنافسية وجودة الحياة العالية.

