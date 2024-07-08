مع تاريخ قوي من التعاون الإقليمي الطبي لأربعة إصدارات ناجحة سابقة تضم كبار الخبراء الوطنيين والدوليين على مدى يومين، نظمت شركة آبفي، الشركة العالمية للبحث والتطوير في مجال الأدوية الحيوية، مؤخرا النسخة الخامسة من فعاليات قمة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا لطب أورام الدم الدولي، في فندق كراون بلازا بمدينة جدة، وبمشاركة واسعة من نخبة من الباحثين والأطباء المختصين والاستشاريين وأساتذة وخبراء طب أورام الدم من دول الخليج والسعودية ومصر والأردن ودول شمال افريقيا وروسيا حيث تم استعراض أحدث طرق التشخيص والعلاجات المتطورة المختلفة في طب أورام الدم، ومن بينها سرطان الدم النخاعي الحاد وسرطان الدم الليمفاوي المزمن وسرطان الغدد الليمفاوية ذات الخلايا البائية الكبيرة المنتشر ومتلازمة خلل التنسج النقوي.

وصرّح د/ أحمد العبسي، استشاري أمراض وسرطانات الدم بالمملكة العربية السعودية، أن المؤتمر يعتبر من أهم الملتقيات الطبية العالمية بهذا المجال، مضيفاً أنه قد تناول الجديد والحديث في مجال علاج أمراض وأورام الدم الحميدة والخبيثة، كما تضمن المؤتمر محتوى علمي وطبي كبير سواء من الأوراق العلمية المقدمة أو من ورش العمل والأدوية الجديدة في علاج أمراض الدم، إضافة إلى استعراض أحدث الدراسات السريرية وكيفية اختيار العلاج المناسب لكل حاله على حدة وآخر التوصيات العلمية في هذا المجال.

وأشار د/ ياسر نور، المدير الطبي الإقليمي بشركة آبفي، إلى أن هذه القمة وغيرها من القمم الطبية تستهدف تعزيز التثقيف الطبي، مؤكداً أن تنظيم القمة يعكس رسالة شركة آبفي في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وتقديم رعاية طبية متميزة، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مجتمع صحي وفقا لأحدث المعايير الصحية العالمية، وكذلك اهتمام الشركة الدائم بنشر الوعي لدى المرضى بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض، والتعامل مع المرض بالطريقة المثلى.

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