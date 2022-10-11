تنصيب مصر لرئاسة المجلس خلال الثلاث أعوام المقبلة.. وتكريم أفضل 6 مشروعات على مستوى القارة



القاهرة: تنطلق الدورة الثالثة عشر من مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة - الذي يقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية - خلال الفترة من 17 الى 20 أكتوبر 2022 تحت عنوان " معاً لتنمية أفريقيا"، والذي تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للمرة الأولى في مصر، برعاية شركة GV للتنمية العمرانية، و بحضور وزراء التعاونيات الأفارقة وكبار قادة التعاونيات في العالم وعلى رأسهم السادة رئيس الحلف التعاوني الدولي ورئيس الحلف التعاوني الأفريقي ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية.



وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيتم تنصيب مصر لرئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال الثلاث أعوام المقبلة، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني ICCH’ 22 ، كما ستعقد على هامش المؤتمر الدورة التدريبية الأولى لتأهيل الكوادر القيادية الأفريقية في مجال الإسكان التعاوني، وذلك بمشاركة العديد من ممثلي تعاونيات الإسكان بالدول الافريقية، وبرعاية وزارة الخارجية المصرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



كما تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم أفضل 6 مشروعات تعاونية على مستوى القارة لعام 2022، وتمثل جميع مناطق القارة شمال وشرق وغرب وجنوب ووسط إفريقيا، وسيتم استعراض دور الشركات المصرية العاملة في السوق المصرية والإفريقية، والآلية المناسبة لتسويق المنتجات المصرية، وكيفية تحقيق التكامل والتعاون بين الأنشطة التعاونية المختلفة بين الدول المشاركة.



في هذا الصدد، قال اللواء الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن استضافة مصر للمؤتمر يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتقوية الروابط مع الدول الأفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، في ظل تبني الدولة لسياسات توفر الدعم الكامل للمشروعات التنموية والبنية التحتية، خاصة أن مصر فازت خلال العام الماضي باستضافة المقر الدائم لمنظمة تعاونيات الإسكان الإفريقية، والمقر الدائم للمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال إفريقيا.



أضاف "رزق" أن التعاونيات تقوم بدورًا مهمًا في تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي المنعقد على هامش المؤتمر، يعد فرصة عظيمة لإعداد كوادر شابة في مجال التعاونيات، لديها الخبرة والمهارات التي تؤهلها لتنمية هذا القطاع المهم محليًا وإقليميًا ودوليًا.



من جانبه، أعرب المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة GV للتنمية العمرانية، عن فخره برعاية هذا الحدث المهم، لافتًا إلى أن شركة GV لديها شراكة ممتدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، في عدد من المشروعات، في إطار المجهودات التي تبذلها لتنفيذ خطة التنمية العمرانية المستهدفة، مشددًا على أن شركة GV تحرص على مد جسور التعاون مع كل الهيئات والجهات المختلفة في الدولة لتحقيق النهضة العمرانية التي تليق باسم مصر، وأكد أن مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة يعد فرصة رائعة لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجال التعاونيات.



ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة إذ يسهم في فتح باب المشاركة للشركات المصرية من قطاع الاعمال والقطاع الخاص في المشروعات التنموية لدول القارة الأفريقية، علاوة على فتح أسواق جديدة بالدول الافريقية من خلال التعاونيات، لتسويق المنتجات ومستلزمات البناء المصرية مثل حديد التسليح والأسمنت والسيراميك وغيرها، هذا إلى جانب نقل التجربة المصرية لتعاونيات الإسكان وتطبيقاتها وتشريعاتها إلى الدول الأفريقية من خلال مؤتمر دولي يتيح إمكانيات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.

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