عرض امكانيات مدينة "الشيخ طحنون الطبية" للترويج للسياحة العلاجية

توقيع عدة شراكات محلية وإقليمية

الاعلان عن فرص استثمارية جديدة وتمويلية جديدة

الاعلان عن أجهزة ذكاء اصطناعي لمساعدة أصحاب الهمم في عدة مجالات

العين: تنطلق فعاليات الدورة الأولى لـ"ملتقى العين للسياحة والاستثمار" يوم الأربعاء المقبل، 25 سبتمبر في مركز "أدنيك" بمدينة العين، تزامناً مع اختيارها «عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025»، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين الجهات المعنية في قطاعي السياحة والاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي.

يشهد الملتقى حضوراً قوياً للمؤسسات الحكومية من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب ممثلي السفارات العربية وعدد من المستثمرين الإماراتيين والأجانب، وسيتم الإعلان عن العديد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الترويج للسياحة العلاجية في مدينة العين من خلال افتتاح مدينة "الشيخ طحنون الطبية"، التي تُعدّ الحدث الأكبر في القطاع الطبي بالدولة، إلى جانب الإعلان عن مشروعات ضخمة أخرى في المدينة.

تتضمن أجندة الملتقى استعراض أهدافه الرئيسية وأبرز الفعاليات والأنشطة المقررة في العين خلال الفترة المقبلة، كما ستُعقد جلسات حوارية بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجالي السياحة والاستثمار، لعرض مقومات الاستثمار وكيفية جذب أكبر عدد من المستثمرين والسائحين لعاصمة السياحة الخليجية، بالإضافة إلى مناقشة الابتكار في السياحة المستدامة والتكنولوجيا الحديثة ودور القطاع الخاص في تنمية المشاريع السياحية.

ومن بين الجلسات التفاعلية، ستُعقد ورشة عمل بعنوان "تمويل المشروعات السياحية والاستثمارية"، لمناقشة آليات تمويل المشروعات وأفضل الممارسات للحصول على التمويل، بحضور رئيس شركة "كونتكت" اللواء سعيد زعتر وآخرين.

فيما سيناقش عدد من مسؤولو مدينة الشيخ طحنون الطبية، ومجموعة "ميدكلينك إنترناشيونال" ويمثلها د.طارق شديد، دور السياحة العلاجية وطرق جذب السائحين في جلسة حوارية تعقد على هامش الفعاليات.

كما سيتم الكشف عن عدة ابتكارات وأجهزة ذكاء اصطناعي، وروبوتات لمساعدة أصحاب الهمم لعمل جولات سياحية بمفردهم، والكشف عن نظارة وأطراف صناعية تساعدهم في التعرف على الأماكن السياحية والتراثية، ووصفها، من خلال عرضها في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل السياحة في العين"، والتي ستسلط الضوء أيضاً على أحدث الابتكارات في مجال الضيافة والسياحة المستدامة.

وسيتناول عدد من الأكاديميين أيضاً خطط تطوير السياحة المستدامة في العين، ومناقشة التحديات المستقبلية بحضور نخبة من أساتذة الجامعات المحلية، ومجموعة من المستثمرين.

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