تنطلق اعمال مؤتمر "التصدي لوباء السمنة: رؤى لمستقبل أكثر صحة"، الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي في مايو المقبل، في مركز البحرين للمؤتمرات، بهدف مناقشة التحديات العالمية المرتبطة بوباء السمنة، واستعراض أحدث التطورات العلمية والحلول العملية لتعزيز إدارة الوزن والوقاية من السمنة.

يشارك في المؤتمر نخبة من الأطباء والخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الأبحاث والممارسات الناجحة في مجالات الصحة والتغذية، كما سيقدم المؤتمر رؤى مبتكرة لمستقبل أكثر صحة واستدامة، ومن المتوقع أن يستقطب حضورًا واسعًا من المهتمين بالصحة العامة، بما في ذلك الأطباء، والمتخصصين في التغذية، والباحثين، وطلبة الطب والعلوم الصحية، حيث يُعد المؤتمر منصة فريدة للتواصل وبناء شراكات دولية تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة السمنة.

وقال رئيس المؤتمر، ورئيس قسم الأمراض الباطنية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي، الأستاذ الدكتور أمجد الباز إن جدول أعمال المؤتمر الذي يمتد على مدار يومين، من 8 إلى 9 مايو المقبل، يتضمن جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تغطي مواضيع متنوعة، وتشمل المحاور مناقشة دور التكنولوجيا في إدارة الوزن، الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة السمنة، العوامل النفسية والاجتماعية في تعزيز نمط حياة صحي، والفيسيولوجيا المرضية للسمنة وعلم الوراثة المتعلق بها، بالإضافة إلى الأمراض الصحية المزمنة المرتبطة بها مثل السكري، ارتفاع دهون الدم، أمراض القلب، الكبد، والأمراض النفسية، وكذلك السرطان.

هذا، وسيناقش المؤتمر معدد من المحاور حول الوقاية من السمنة وإدارتها، السمنة لدى الأطفال والمراهقين، والسمنة وصحة المرأة، مع التركيز على الأبحاث الحديثة في مجالات السمنة والتغذية، وعلاج نمط الحياة، وأدوية السمنة، وآخر المستجدات المتعلقة بالتدخلات الجراحية لعلاج السمنة المفرطة، كما سيُعقد نقاش حول التحديات المجتمعية المتعلقة بمكافحة السمنة، إذ سيدير الجلسات الرئيسية متحدثون بارزون في مجال علاجات السمنة من مختلف الدول المشاركة في المؤتمر.

-انتهى-

#بياناتشركات