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العملات الرقمية المشفرة "الكربتو" والرموز غير القابل للاستبدال (NFT) حتمية اقتصادية واعدة

الشارقة- انطلق في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار النسخة الثانية من برنامج الجلسات الرمضانية السنوي والذي اطلق عليه هذا العام حديث التكنولوجيا "Tech Talk"، واستهل البرنامج باستضافة محمد الجسمي أحد رواد الأعمال الاماراتيين المتخصص في العملات المشفرة والرموز غير القابل للاستبدال (NFT)، وقد شهدت الجلسة حضورا وتفاعلاً كبيراً من المهتمين والراغبين بالاطلاع على هذه المواضيع التي تحظى باهتمام وتداول عالمي .

ويأتي تنظيم هذه الجلسة وضمن هذه المواضيع الجديدة في إطار حرص مجمع الشارقة للابتكار الدائم على رفع مستوى الوعي لدى الشباب والمستثمرين الجدد من رواد الأعمال الشباب، وضرورة الالمام بهذه التقنيات الناشئة والمفاهيم العالمية الجديدة.

وحول برنامج الجلسات الرمضانية في المجمع والغاية من اختيار المواضيع المطروحة في هذه الجلسات، اكد حسن المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على ضرورة الاهتمام برواد الأعمال المواطنين وتوجيههم للتركيز في التقنيات الحديثة، وقال اننا ومن خلال هذه الجلسات الرمضانية نطمح للتعريف بالشركات العاملة في المجمع وخاصة الشركات الوطنية ورواد الأعمال المواطنين الشباب، وحول موضوع الجلسة الافتتاحية قال المحمودي "تم تسليط على تقنيات العملات الرقمية اليوم كونها تقنيات واعدة وفيها فرص كبيرة للقطاع الاقتصادي ونطمح من خلال هذه الجلسات الرمضانية الى تسليط الضوء على رواد الأعمال المواطنين وعلى التقنيات الحديثة لبناء كيانات اقتصادية تدعم الاقتصاد المحلي.

هذا وقد تعرف الحضور خلال الجلسة الأولى على الرمز غير القابل للاستبدال (NFT) هو وحدة بيانات فريدة وغير قابلة للاستبدال مخزنة في سجل رقمي (سلسلة الكتل blockchain). يمكن استخدام NFTs لتمثيل العناصر القابلة للاستنساخ بسهولة مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت وأنواع أخرى من الملفات الرقمية كعناصر فريدة (مماثلة لشهادة الأصالة)، وذلك باستخدام تقنية البلوك تشين لإنشاء إثبات ملكية مؤكدة وعامة. لا يقتصر نسخ الملف الأصلي على مالك NFT ، ويمكن نسخها ومشاركتها مثل أي ملف. وتتميز هذه الرموز عن غيرها من العملات المشفرة بأنها غير قابلة للاستبدال.

وتم إطلاق أول مشروع NFT في عام 2015 على Ethereum blockchain، وزاد الاهتمام مع زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة. نمت الفائدة والقيمة النقدية الإجمالية لـ NFTs بشكل ملحوظ في عام 2021، حيث تجاوزت مبيعات NFTs الملياري دولار خلال الربع الأول من العام - أي أكثر من 20 ضعف مبيعات الربع السابق.

وعن الاستخدامات لهذه الرموز فانه يمكن التحقق من الهوية والملكية الفريدة لـ NFT عبر سجل البلوك تشين. غالبًا ما ترتبط ملكية NFT بترخيص لاستخدام الأصل الرقمي الأساسي، ولكن بشكل عام لا تمنح حقوق الطبع والنشر للمشتري، حيث تمنح بعض الاتفاقيات ترخيصًا للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، في حين تسمح التراخيص الأخرى أيضًا بالاستخدام التجاري لـ الأصول الرقمية الأساسية.

وكان الفن الرقمي حالة استخدام مبكرة لـ NFTs، نظرًا لقدرة تقنية البلوك تشين على ضمان التوقيع الفريد وملكية NFTs. وتطرق المحاضر لعدة أمثلة في هذا المجال.

كما تطرقت المحاضرة الى مفهوم العملات الرقمية المشفرة، التي تعرف بأنها شكل من أشكال الدفع التي يمكن تبديلها عبر الإنترنت بالسلع والخدمات، فالعملة المشفرة هي عملة رقمية يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات، والفرق بينها وبين العملة الورقية هو أنها تستخدم سجلات الحسابات الإلكترونية cryptography عبر الإنترنت مع تشفير قوي لتأمين المعاملات عبر

الإنترنت. وتعتبر وسيط للتبادل الأفتراضي (ألكترونيا) وأيضا فرعا من العملة البديلة وتعتبر حتمية اقتصادية قادمة وبالضرورة على الجميع الالمام بها ومعرفة آلية التداول بها.

ومصطلح الكريبتو هو مصطلح أجنبي معرب كما هو عائد على العملات الرقمية، وهو يشمل كافة العملات الإلكترونية الافتراضية المشفرة التي يتم تداولها بشكل الكتروني. وسوق الكريبتو سوق حديث العهد نوعًا ما مقارنة مع أسواق التداول الأخرى، نظرًا لأنه عرف لأول مرة في عام 2009 عندما ظهرت العملة الرقمية الأشهر عالميًا عملة البيتكوين.

والمعرفة والتوعية هي السلاح الأول في الاستثمار الناجح هذا ما يؤكده المتخصصين والخبراء ليس فقط في الاستثمار في سوق الكريبتو ولكن عند التداول في أي سوق، فكلما زادت المعلومات زادت الفرص المتاحة التي يمكنك رؤيتها، وفهمها، والاستفادة منها. لذا يجب أن تكون مستعدًا دائمًا لإجراء للبحث، والحصول على المعلومات القيمة المتعلقة بالعملات الرقمية، ومنحنى الرسم البياني الخاص بها. وهذا ما يساعد على تجنب المخاطرة غير الضرورية.

هذا وقد أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عن سلسلة من الجلسات خلال الشهر الفضيل وفي وقت سابق عن فتح ابواب مختبراته لطلبة المدراس والجامعات خلال شهر رمضان المبارك من خلال دورات مكثفة تتيح للمنتسبين من الطلبة استكشاف موضوعات جديدة وتعلم مهارات مستقبلية مبتكرة في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختلف أنواعها كطباعة البلاستيك واللدائن عبر أجهزة عالية التقنية بالإضافة لورش عمل متخصصة بعمليات التصميم والبرمجة لتشكيل منتجات مبتكرة، وتطوير المهارات في مختلف أنواع هذه التقنية.

#بياناتحكومية

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