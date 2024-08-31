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11 قطاعًا تقدم تجربة محسنة للزوار

أبوظبي: انطلقت اليوم فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX2024) في مركز أدنيك أبوظبي مع توقع حضور آلاف الزوار.

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، يجمع(ADIHEX2024) بين التقاليد الثقافية والتراث الإماراتي والابتكارات المستقبلية التي تفتح آفاقًا جديدة للأعمال، وتجذب الإماراتيين من جميع الأعمار، وتعرض أنماط حياة المغامرة والأنشطة الخارجية.

وتنظم مجموعة أدنيك وبشراكة إستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات هذا المعرض العالمي الرائد والذي بدأ اليوم ويستمر حتي 8 سبتمبر المقبل ، وسيحظى وزار (ADIHEX2024) سواء كانوا من عشاق الصيد والفروسية أو يرغبون في استكشاف التراث الثقافي للمنطقة، بفرصة لاستكشاف المعارض الثقافية، والاستمتاع بالعروض التقليدية الرائعة، والمشاركة في العروض الحية التي تثقف وتلهم.

وباعتباره الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يستضيف (ADIHEX2024) ) 11قطاعًا رئيسيا متنوعا ثقافيًا متميزًا تشمل الفروسية والصقارة، الصيد والرماية، التخييم، السياحة الصيد والسفاري، الرياضات البحرية والصيد، والفنون والحرف اليدوية إلى جانب العديد من الأنشطة الرياضية والنشاطات الخارجية الأخرى.

وتعتبر الساحة الرئيسية بمركز أدنيك أبوظبي قلب وروح (ADIHEX2024) ، حيث ستقدم عروضًا جذابة لجميع أفراد العائلة تشمل مجموعة واسعة من الفعاليات المتعددة الثقافات والتعليمية والتفاعلية التي تناسب جميع الأعمار.

وسيتضمن جدول الفعاليات اليومي مجموعة متنوعة من العروض المثيرة، وورش العمل، ومسابقات الجمال، والمزادات، وأكثر من ذلك بكثير، ومن أبرز فعاليات الساحة مزاد الصقور، الذي يظهر دور الإمارات الريادي في تربية الصقور في الأسر كجزء من التزام الدولة بالحفاظ على الحياة البرية وصيانتها، وسيعقد هذا المزاد الفريد بشكل حضوري وعبر الإنترنت، مما يوفر تجربة حصرية للمشاركين المحليين والدوليين على حد سواء.

كما يمكن للزوار الانضمام إلى مركز المعرفة في ADIHEX للمشاركة في مجموعة واسعة من العروض الحية وورش العمل التي يقدمها خبراء بارزون، والتي تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات الشيقة المتعلقة بالصقارة والفروسية، التضاريس الصحراوية، الاستكشاف البحري، مهارات البقاء في الصحراء، البيئة الطبيعية، الثقافة والتراث الإماراتي، والأمن والسلامة.

بالإضافة إلى العروض والمعارض والعروض التوضيحية الرائعة، يمكن للزوار أيضًا الاستفادة من العديد من الفرص الأخرى للتواصل مع خبراء الصناعة، واستكشاف وشراء السلع والمعدات، والتواصل مع الشركات المصنعة والموردين الرائدين في المجال.

لا تفوتوا هذا الحدث الاستثنائي! التذاكر متاحة الآن عبر الإنترنت للراغبين في حضور النسخة الأكبر من هذا المعرض المرموق منذ انطلاقه قبل أكثر من عشرين عامًا. للحصول على التذاكر، يمكن للزوار زيارة موقع ADIHEX الإلكتروني واختيار الباقة المناسبة من بين مجموعة الباقات المتوفرة.

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