محمد سالم: نعمل على تنفيذ استراتيجية السلامة والصحة المهنية وفق أحدث المعايير العالمية

أحمد عبد القادر: تسعى إيه بي بي لجعل الاستدامة في مجال الصحة والسلامة جزء لا يتجزأ من عمل الشركة

إبراهيم هشام: السلامة المهنية الركيزة الأساسية لضمان سير العمل وتنميته

انطلقت أمس فاعليات أسبوع السلامة والصحة المهنية والاستدامة بشركة ايه بي بي – مصر، والذي تنظمه الشركة كل عام لجميع موظفيها في مصر، يتضمن مجموعة من المحاضرات والأنشطة العملية التي تغطى عدة محاور رئيسية منها القيادة الآمنة، والاستدامة وعلاقتها ببيئة عمل آمنة، وسبل الحفاظ على الصحة البدنية. وتقام الفاعليات في كل من المقر الرئيسي للشركة ومصانعها بالعاشر من رمضان. تأتي هذه الفاعلية في إطار حرص "ايه بي بي" على تعزيز ثقافة السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

واحتفالا بهذه المناسبة، صرح المهندس محمد سالم مدير قطاع منتجات توزيع الكهرباء في إيه بي بي مصر وشمال وسط أفريقيا: "تحرص "ايه بي بي" من خلال تنظيم هذا الأسبوع على تنفيذ استراتيجية الصحة والسلامة بالشركة وفق أحدث البرامج والدورات العالمية، وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بالشركة".

وأكد "سالم" أن تحقيق السلامة والصحة المهنية لا ينحصر فقط في التركيز على العاملين بالمصانع والمنشأت وتوفير منتجات آمنة واستخدام الوسائل الوقائية في المصانع والطرق، ولكن يتعدى ذلك للاهتمام بسلامة الموظفين بالمكاتب من خلال توفير بيئة عمل صحية من الناحية النفسية والبدنية، وتعليم مهارات مثل الإسعافات الأولية والقيادة الآمنة".

ومن جانبه أوضح إبراهيم هشام مدير الصحة والسلامة المهنية لقطاع منتجات توزيع الكهرباء بشركة إيه بي بي - مصر: "إن تطبيق قواعد وتعليمات السلامة والصحة المهنية والالتزام بتأمين العنصر البشرى تعد الركيزة الأساسية لضمان سير العمل بكافة المواقع التي نعمل بها سواء في المواقع التصنيعية أو أماكن العمل بالشركة وذلك من خلال نشر الوعي بأسس السلامة والصحة بما يضمن استدامتها والحفاظ على بيئة عمل آمنة ويضمن ازدهار الأعمال وتحقيق النمو."

هذا وترتكز استراتيجية ABB للاستدامة 2030 على3 محاور رئيسية وهي تمكين مجتمع منخفض الكربون، الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التقدم المجتمعي داخل بيئة العمل وفي المجتمعات التي تعمل فيها.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد عبد الخالق، مدير الاستدامة بشركة إيه بي بي – مصر: "تسعى إيه بي بي مصر من خلال هذا الحدث السنوي (أسبوع الاستدامة والصحة والسلامة المهنية) لتعزيز وعي الموظفين ليس فقط بصحتهم وسلامتهم، ولكن أيضا بآخر التطورات البيئية والاجتماعية وسبل حوكمتهما بشكل أوسع. لذا يتعين علينا وضع معايير عالية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بما يتماشى مع التزامات الاستدامة لعام 2030 وبما يضمن استمرارنا في تبني ممارسات مستدامة تؤهلنا للحصول على شهادات إدارة الطاقة من جهات خارجية لضمان استمرار اعمالنا حول العالم بشكل مستدام".

تسعى "اية بي بي" من خلال المبادرات والفاعليات المختلفة لنشر ثقافة الاستدامة في مجال الصحة والسلامة المهنية وجعلها جزء لا يتجزأ من عمل الشركة لتصبح بمثابة أسلوب حياة لجميع العاملين من خلال توفير التدريب والتوعية والتعليم والمساعدة بما يساهم في زيادة وجودة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال منتجاتها ومشروعاتها في كافة المجالات.

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نبذة عن إيه بي بي العالمية

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) هي شركة تقنية عالمية رائدة تعمل على تنشيط تحول المجتمع والصناعة لتحقيق مستقبل أكثر إنتاجية واستدامة. من خلال ربط البرامج بمحفظة أعمال الكهربة والروبوتات وأعمال التحكم والحركة، ABB تدفع حدود التكنولوجيا لرفع الأداء إلى مستويات جديدة. مع تاريخ امتياز يمتد لأكثر من 130 عامًا، فإن نجاح ABB مدفوعًا بـ 105,000 موظف موهوب في أكثر من 100 دولة.