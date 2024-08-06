دبي - الإمارات العربية المتحدة: التقى فريق اندكس للإعلام نزلاء مركز سعادة كبار المواطنين في دبي في لفتة شكر وعرفان لما قدمه كبار المواطنين من جهود في بناء تاريخ وحضارة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تعزيز التزام اندكس للإعلام بالمسؤولية المجتمعية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب نزلاء المركز وتضمن اللقاء جلسات حواريّة داخل المركز للاستماع لإنجازاتهم وذكرياتهم الجميلة وخلاصة تجاربهم، وذلك من أجل تنمية وعي أجيال المستقبل بدور أجدادهم في بناء الوطن من خلال توثيق الأحاديث الوديّة ومشاركتها عبر حملة إعلامية تماشياً مع مئوية الإمارات 2071 في بناء مجتمع أكثر تماسكاً عبر ترسيخ قيم التسامح والتواضع والاحترام والولاء للوطن، وتوظيف كل الطاقات البشرية في طريق التكاتف والتعاون والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله".

بدورها، قالت سارة المدني، الرئيس التنفيذي لاندكس للإعلام: "هذا اللقاء يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى دائماً لتوفير أفضل الظروف لكبار المواطنين، متماشيةً مع القيم الدينية والأخلاقية الرفيعة والموروث الوطني العريق ونهدف من خلالها إلى تعزيز الروابط الإنسانية، وتقدير الإرث الإماراتي، وتاريخ وذكريات كبارنا الذين ساهموا في بناء المجتمع، فهم الذين وضعوا حجر الأساس لحضارة الإمارات ومستقبلها".

وتعبيراً عن تقدير اندكس للإعلام لحسن استقبال كبار المواطنين والقصص المؤثرة التي شاركوها، قدمت لهم بالتعاون مع "عبد السلام المدني لتجارة الأقمشة والخياطة ش.ذ.م.م" تذكارات تعبر عن الإرث الإماراتي الأصيل والتقاليد الإماراتية العريقة تقديراً لدورهم البارز في بناء المجتمع وتأسيس القيم التي تساهم في ترابطه وتقدمه.

ويعكس هذا اللقاء النهج الشامل لرعاية كبار المواطنين في دولة الإمارات والمكانة الرفيعة التي يتمتعون بها ضمن رؤية الدولة وقيادتها، تقديراً لإسهاماتهم المستمرة في خدمة الوطن ودورهم الفاعل في بناء أمة أصبحت مثالاً يُحتذى به في توفير أفضل ظروف الحياة لكل من يعيش على أرضها.

إلى ذلك، قال السيد عبد العزيز القصاب أحد كبار المواطنين: "دبي أصبحت رقم واحد بفضل الله وقادة الإمارات لذلك كل زوارها يبقون و لايريدون الرحيل فقد لمسوا محبتنا ودولة الإمارات أصبحت بلدهم الثانية، شكراً لزيارتكم لقد أسعدنا برؤياكم وحضوركم لأن واجبنا تجاه بلادنا أن نشارككم قصصنا".

هذا التعاون هو جزء من خطة اندكس للإعلام بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية ودعم الفئات المختلفة في المجتمع الإماراتي.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا