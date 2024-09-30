الوزير مفوض أشرف حمدي يكرم المشاركين

مدينة طحنون الطبية تعلن عن أكبر مستشفى لأصحاب الهمم على مستوى المنطقة من سن 16 عاماً

جذب صناع الفن للاستفادة من معالم المدينة

الإعلان عن أكبر حديقة طبية مجهزة لأصحاب الهمم

AMG تتخذ من الإمارات مركزاً رئيسياً للمجموعة

العين، الإمارات، اختُتمت أمس الأول فعاليات الدورة الأولى لملتقى "العين للسياحة والاستثمار" في مركز "أدنيك-العين"، تزامناً مع اختيار العين "عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025"، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأكاديميين، وعدد من المستثمرين العرب والأجانب، إلى جانب لفيف من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المهتمين بالشؤون السياحية والاقتصادية داخل الدولة.

حضر حفل الافتتاح الوزير المفوض أشرف حمدي ممثلاً عن القنصلية المصرية في دبي، ومن بلدية العين سلمى مطر المنصوري، رئيس قسم التسويق، وميثاء الكويتي، رئيس قسم الفعاليات، وعبدالله القاسمي، مدير العلاقات العامة بدائرة الثقافة والسياحة، وعادل الكتبي، مدير العلاقات العامة بمطار العين الدولي، ود. شرينه مطر الظاهري، مديرة العيادات الخارجية في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، ود. طارق شديد، المدير الطبي لمجموعة ميدكلينك، ود. خولة التخاينة، أستاذة بجامعة العين، ود. أشرف عباس، المدير العام لمجموعة AMG، وسامي سليمان، مدير شركة كونتكت.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه كلمة لرئيس الملتقى، سامح عبدالله، قال فيها: "تعمل حكومة دولة الإمارات، بقيادة حكامها وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 'حفظه الله'، على تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات السياحية والاستثمارية، وتتبع الحكومة الرشيدة سياسات تشجيعية لجذب المستثمرين والسياح على حد سواء، مما عزز مكانة الدولة، ومدينة العين على وجه الخصوص، كواجهة مميزة في المنطقة، وقد توجت تلك الجهود بحصولها على لقب 'عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025'، وإنطلاقاً من هذا الاختيار الصائب، جاء هذا الحدث البارز".

وأضاف: "حاولنا قدر المستطاع جمع رجال أعمال ومستثمرين محليين وأجانب للوقوف على عدد من المشاريع والاتفاقيات الهامة التي نعلن عنها اليوم، وعلى رأسها مدينة الشيخ طحنون الطبية، التي تضم مستشفيات كبرى على مستوى الدولة والشرق الأوسط، إضافة إلى بعض الشراكات الأخرى بين شركات إماراتية ومصرية من خلال شركة كونتكت، و AMG.

وأوضح عبدالله أن الملتقى سعى لجمع مسؤولي العين مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال في مختلف المجالات لمناقشة التسهيلات اللازمة لإقامة مجموعة من المشاريع الحيوية في المدينة، خاصة في القطاعات الطبية والسياحية والترفيهية

انطلقت الجلسات النقاشية للملتقى بجلسة بعنوان "العين تتألق كواجهة للسياحة العلاجية في الإمارات"، شارك فيها د. شرينه مطر الظاهري، المديرة الطبية لقسم العيادات الخارجية بمدينة الشيخ طحنون الطبية، ود. طارق شديد، المدير الطبي لمجموعة ميدكلينك.

في البداية، تحدثت د. شرينه الظاهري عن المدينة وأحدث المنشآت والمعدات والطواقم الطبية، وما تحتويه من مرافق فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. وألقت الضوء على إحدى مستشفيات المدينة، التي تعد الأولى من نوعها لأصحاب الهمم بدءاً من سن 16 عاماً وما فوق، وتضم أكبر حديقة طبية مجهزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ووسائل الترفيه المختلفة التي تساعد المرضى خلال فترة العلاج. وأكدت أن الحديقة ستكون مفتوحة أيضاً للجمهور للاستمتاع بها.

أوضحت الظاهري أن العين تمثل وجهة قوية للسياحة العلاجية، حيث تستقطب المرضى من مختلف أنحاء العالم بفضل خدماتها المتقدمة. كما تسعى مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية ومستشفى توام إلى توسيع نطاق شراكاتهما الدولية وتعزيز التعاون مع شركات التأمين الصحي، لضمان حصول المرضى على أعلى معايير الرعاية الصحية.

واختتمت الظاهري حديثها قائلة: "مع تزايد الاهتمام العالمي بالسياحة العلاجية، تواصل مدينة العين تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في هذا المجال، بفضل مرافقها الصحية المتقدمة والخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية ومستشفى توام".

فيما أعلن د. طارق شديد عن أحدث التقنيات المتبعة في مجموعة ميدكلينك على المستوى المحلي والدولي، وأشار إلى الانتشار الكبير والتطور الذي حققته المجموعة والمرافق الطبية داخل العين ودولة الإمارات بشكل خاص وعلى المستوى الدولي بشكل عام.

وقال: "تضم العين مجموعة من المرافق الطبية المجهزة بأحدث التقنيات العلاجية مع فرق طبية متخصصة في مجالات التأهيل والعلاج الطبيعي والعلاج بالأكسجين، كما توفر المدينة بيئة مريحة ومناسبة للتعافي بفضل أجوائها الهادئة والمناخ المثالي على مدار العام. ويأتي هذا التطور في إطار رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز القطاع السياحي في الإمارة، مما يعزز من مكانة العين كمركز جذب للسياحة العلاجية في منطقة الخليج."

على جانب آخر، تحدث كل من د. أشرف عباس، مدير عام مجموعة AMG، وسامي سليمان، مدير شركة كونتكت، خلال جلسة حوارية ناقشت "التمويل الاستهلاكي - محرك رئيسي لتنمية الاقتصاد"، حيث تطرق الطرفان إلى أهم المشروعات الاستثمارية المقرر تنفيذها في مدينة العين، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة وجسر تعاون بين القاهرة والعين لتبادل الخبرات والاستفادة في بعض المجالات التي من شأنها تطوير الجانب الاستثماري والاقتصادي على مستوى البلدين.

بدء د. أشرف عباس حديثه خلال الجلسة: "للتمويل الاستهلاكي دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد من تلبية احتياجاتهم الشرائية بطرق ميسرة، مما يساهم في تحفيز الطلب على السلع والخدمات وتعزيز القدرة الشرائية لدى المستهلكين، ومع تزايد أهمية هذا النوع من التمويل في الأسواق العالمية، يبرز دوره بشكل أكبر في دعم قطاع الأعمال وزيادة مبيعاته، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد."

وأوضح عباس أن الدراسات الاقتصادية أكدت أن التمويل الاستهلاكي يُعَدُّ أحد أهم الأدوات التي تساعد في تحفيز الاقتصاد، حيث يُمكّن الأفراد من شراء السلع مثل السيارات والعقارات والأجهزة المنزلية دون الحاجة إلى دفع القيمة الكاملة في الحال، مما يعزز من حركة السوق ويوفر فرص عمل جديدة.

وأكد سامي سليمان، مدير شركة كونتكت، خلال الجلسة أن التمويل الاستهلاكي يمثل أداة فعالة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح سليمان أنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يُعَدُّ هذا النوع من التمويل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يدعم زيادة الاستهلاك، ويحسن فرص الاستثمار الداخلي والخارجي، ويسهم في تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة لفئات أوسع من المجتمع.

وفي نهاية الجلسة، أعلن الطرفان عن فتح عدة شراكات في العين، من بينها شراكة إماراتية مصرية كندية من خلال شركة ستقدم تقنيات جديدة وأساليب مبتكرة في الذكاء الاصطناعي، وستكون متخصصة في المجالين العقاري والطبي. وأوضح د. أشرف عباس خلال الإعلان عن تلك الشراكة قائلاً: "نعتز بإقامة فرع لنا في دولة الإمارات، وتحديداً في مدينة العين، لإدارة أعمال الشركة وتقديم كافة الخدمات الذكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وأكدا على توسيع أنشطة المجموعة في مصر وكندا، بالإضافة إلى تواجدها في العديد من الدول حول العالم. وتسعى المجموعة اليوم إلى تعزيز وجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجعلها مركزها الرئيسي نظرًا للاستقرار والنمو الاقتصادي الذي تشهده، مما يجعلها وجهة مثالية لجذب وتشجيع الاستثمارات.

وعلى الجانب السياحي، الذي يعد أحد الجوانب الرئيسية للملتقى، تحدثت د. خولة التخاينة، أستاذة بجامعة العين، خلال جلسة بعنوان "كنوز العين التراثية والثقافية والسياحية"، وتطرقت في حديثها إلى تراث مدينة العين وما يميزها من أماكن تراثية وأثرية، إذ تحتوي المدينة على العديد من الأماكن المصنفة عالميًا ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي في منظمة اليونسكو، بفضل جهود الحكومة الرشيدة التي أولت المدينة اهتمامًا كبيرًا منذ نشأة دولة الإمارات.

وأكملت حديثها قائلة: "ستواصل مدينة العين تعزيز مكانتها كوجهة ثقافية وتراثية بارزة في الإمارات، مما يجذب السائحين المحليين والدوليين لاستكشاف روائعها المتنوعة. تزخر العين بالعديد من الفعاليات الثقافية والتراثية، من أبرزها مهرجان العين الثقافي، ومهرجان العين السينمائي، وغيرها."

وفي نهاية الملتقى كرما رئيس الملتقى سامح عبدالله، والوزير مفوض أشرف حمدي بالقنصلية المصرية في دبي الجهات الحكومية المشاركة في الحدث وعدد من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي على مشاركتهم الفعالة في نجاح الفعالية، وتم الإعلان عن موعد الدورة المقبلة في نفس الموعد من العام المقبل 2025.

-انتهى-

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