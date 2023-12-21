دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت شركة "ام اس دي" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الرائدة عالمياً في مجال الأدوية الحيوية، بجائزة "أفضل شريك تعليم طبي للعام" من جمعية الإمارات للأورام. تعد الجائزة بمثابة شهادة على التزام الشركة الراسخ بتعزيز الرعاية الصحية من خلال تطوير برامج مبتكرة متعددة التخصصات.

وبهذه المناسبة قال البروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام: "يسعدنا أن نكرم ’ام اس دي‘ لالتزامها الراسخ في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية من خلال تطوير برامج تعليمية مبتكرة ومتعددة التخصصات. ويعكس هذا التكريم تفاني الشركة في تحسين معايير ونتائج الرعاية الصحية، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المرضى والمجتمع الطبي عموماً. ونحن نتطلع إلى المضي قدماً في جهودنا التعاونية لمواصلة تطوير مختلف جوانب القطاع".

وتأتي الجائزة تقديراً لالتزام "ام اس دي" بتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى من خلال تطوير برامج فريدة ومبتكرة مثل "انجلز" (Angles) المصمم لتزويد الممرضين والممرضات بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة الأحداث السلبية المرتبطة بالمناعة بكفاءة عالية. كما طورت الشركة برنامجها المبتكر "أب تو ديت" (UpToDate) لدعم متخصصي الرعاية الصحية من خلال توفير معلومات قائمة على الأدلة حول مجموعة واسعة من المواضيع الطبية والأمراض والحالات والعلاجات والأدوية، مما يضمن رعاية فائقة الجودة للمرضى.

وتشمل البرامج الأخرى التي طورتها الشركة "لينك إم دي تي" (Link MdT) الذي يركز على تعزيز ممارسات الفريق متعدد التخصصات من خلال توثيق التعاون بين مختلف الفرق الطبية المتخصصة بعلاج سرطان الرئة في منطقة الخليج وإنشاء مثل هذه الفرق في بلدان أخرى. ومن خلال هذا البرنامج، تساهم "ام اس دي" في تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز جودة الرعاية والخبرات بمجال علاج سرطان الرئة.

ونجحت "ام اس دي" كذلك بتطوير برنامج "شبكات علم الأورام المناعي" (Networks of Immun-oncology) لتعزيز سبل التواصل بين أطباء الأورام وتزويدهم بآخر مستجدات تطوير العلاج المناعي. ومن خلال هذا البرنامج، يمكن لأطباء الأورام مشاركة خبراتهم السريرية وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال. وتهدف "ام اس دي" من خلال البرنامج إلى زيادة فاعلية تطبيق العلاج المناعي لمحاربة السرطان وتحسين نتائج المرضى.

من جانبه قال أشرف ملاك، المدير العام لشركة "ام اس دي" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "يؤكد هذا التكريم التزامنا الثابت بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين التعليم الطبي، والارتقاء بنتائج المرضى في نهاية المطاف. ونحن فخورون للغاية بتقدير جمعية الإمارات للأورام لمبادراتنا بمجال التعليم والتواصل بهدف تحسين رعاية المرضى وتزويد المتخصصين بالأدوات والمعارف الأساسية".

وأضاف: "تسلط هذه الجائزة الضوء أيضاً على التأثير الكبير لبرامج ’انجلز‘، و’أب تو ديت‘، و’لينك إم دي تي‘، و’شبكات علم الأورام المناعي‘، وما تضيفه هذه البرامج من قيمة كبيرة في مجال علم الأورام".

يعد المؤتمر السنوي لجمعية الإمارات للأورام بمثابة منصة لمتخصصي الرعاية الصحية لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون والابتكار بمجال علاج الأورام. ويتوافق التزام شركة "ام اس دي" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بدعم التعليم الطبي مع الأهداف المجتمعية العامة بالشكل الأمثل. وتؤكد هذه الجائزة الجهود الدؤوبة التي تبذلها الشركة للارتقاء بمعايير الرعاية الصحية ونتائجها.

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نبذة عن “ام اس دي”

تعمل “ام اس دي”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال صناعة الأدوية، منذ أكثر من قرن على ابتكار علاجات لتحسين حياة المرضى، وطرح الأدوية واللقاحات بغية محاربة أكثر الأمراض انتشاراً وخطورة على مستوى العالم. ويعود الاسم التجاري لشركة “ام اس دي” لصالح شركة ميرك آند كو، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة راهواي في ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبهدف تقديم حلول صحية مبتكرة، تنتشر عملياتنا في أكثر من 140 دولة، نزود العملاء ضمنها بمجموعة واسعة من الأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية واللقاحات والعلاجات البيولوجية ومنتجات الصحة الحيوانية. كما نرسخ التزامنا تجاه تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية عبر اعتماد سياسات وبرامج وشراكات واسعة النطاق. واليوم، نواصل في ام اس دي ريادة جهود الأبحاث الرامية للنهوض بمستويات الوقاية والعلاج من الأمراض التي تُهدد الأفراد والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم، بما فيها السرطان، والأمراض الحيوانية الجديدة، ومرض الزهايمر، إلى جانب غيرها من الأمراض المعدية مثل متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) ومرض فيروس الإيبولا.

وتتميز “ام اس دي” بحضور راسخ في منطقة الخليج العربي منذ أكثر من 30 عاماً، عبر موزعيها المحليين المنتشرين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر وعمان، كما تُعد واحدة من الشركات الدوائية الرائدة على مستوى المنطقة. كما تُقدم “ام اس دي” أدوية مبتكرة ضمن مجموعة من المجالات العلاجية، والتي تشمل الأدوية المضادة للعدوى، والسكري، ، وفيروس التهاب الكبد (C)، ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وطب الأورام والتخدير، بالإضافة إلى العديد من اللقاحات المتخصصة.

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