أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: شهد اليوم السابع من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المنعقد حالياً بمركز أدنيك أبوظبي إقامة مجموعة متنوعة من العروض والفعاليات المتميزة التي استقطبت الآلاف من الزوار.

وتقام الدورة الحادية والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظمها مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

وتضمنت فعاليات اليوم السابع سلسلة من العروض والتجارب الشيقة والمناسبة للزوار من كافة الأعمار وركزت على الاحتفاء بمهارات الرياضات التراثية وتاريخها.

ومن أبرز هذه الفعاليات المزاد الثالث للصقور الذي أقيم في الساحة الرئيسية لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بمشاركة نخبة من مربي الصقور من مختلف دول العالم والذين استعرضوا صقورهم الفريدة أمام الآلاف من عشاق الصقارة. كما تم عقد المزاد عبر الإنترنت لإتاحة المجال أمام عدد أكبر من المزايدين الدوليين. وعكس هذا الحدث المكانة المتميزة التي تحتلها الصقارة كجزء أصيل من التراث الثقافي لدول الخليج العربي، وتجسد الشجاعة والشرف والارتباط العميق بين الإنسان والطبيعة.

كما استضافت منطقة أرينا عرض الخيول الحرة الذي شكل حدثًا فروسيًا متميزاً في تقديم الخيول دون استخدام السروج أو اللجام أو الأحزمة، حيث يسمح هذا النوع من العروض للخيول بالتحرك بحرية لإظهار رشاقتها وأناقتها بصورتها الطبيعية. وحظيت هذه العروض إقبالاً واسعا من الزوار الذين أعربوا عن إعجابهم عن العلاقة بين الحصان ومدربه، فضلاً عن تسليط الضوء على جمال الخيول وقدراتها الطبيعية.

أما "المعرض العثماني المملوكي" فقد شكل تجربة تعليمية وترفيهية فريدة في الاحتفاء بتراث وتاريخ الإمبراطورية العثمانية، حيث تضمن مجموعة متنوعة من العروض والفقرات التفاعلية التي سلطت الضوء على الفن والموسيقى والرقص والتقاليد التي تعود إلى العصر العثماني، وأخذ المعرض الزوار في رحلة عبر أمجاد العثمانيين وإنجازاتهم الثقافية.

وفي منصة المعرفة، أقيمت جلسة حول علاج الحيوانات بالتردد العصبي الأميني بعنوان "الارتقاء بصحة وأداء الحيوانات: قوة الترددات في العلاج بالتردد العصبي الأميني" من تقديم الدكتور ميكيل هوف. ويعد علاج الحيوانات بالتردد العصبي الأميني نهجاً متقدماً في تحسين صحة وعافية الحيوانات بالاستفادة من أحدث التقنيات لتعزيز عملية الشفاء الطبيعية. وقد طُور هذا العلاج المتخصص لمعالجة مجموعة واسعة من المشكلات الصحية التي تؤثر على صحة الحيوانات، ويساعد في إعادة التوازن، وتقليل الالتهاب وتخفيف الألم دون الحاجة إلى استخدام الأدوية أو المواد الكيميائية.

كما استضافت منصة المعرفة جلسة نقاشية لـ "إيرث واريورز" بعنوان "أهمية التعليم المناخي التفاعلي" بقيادة إيمان دانيش خان ورحمة ضياء وتناولت أهمية أساليب التعليم التطبيقي والمنهج العملي لتشجيع وإحداث التغيير الإيجابي في الممارسات المناخية والاستدامة. وبصفتها منظمة اجتماعية تعمل في العديد من الدول، تسعى "إيرث واريورز" إلى دعم العمل المناخي من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية وصناديق التنمية والحكومات والشركات للحد من تداعيات التغير المناخي بصورة مستدامة.

وباعتباره الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أحدث التقنيات والابتكارات والاتجاهات عبر 11 قطاعًا ثقافيًا متميزًا بما في ذلك الفروسية، والصقارة، والصيد، والرماية، وصون التراث، والمركبات الترفيهية، والتخييم، وسياحة الصيد، والسفاري، وصيد الأسماك، والرياضات البحرية، والفنون، والحرف اليدوية، إلى جانب إقامة العديد من الأنشطة الرياضية والمغامرات الخارجية.

ومن خلال عروضه وفعالياته ومسابقاته المختلفة، يركز المعرض على الاحتفاء بالموروث الثقافي الإماراتي الأصيل وتبني الابتكار فضلاً عن تعزيز مكانة أبوظبي كمركز لرياضة الصيد والفروسية وملتقى للتعليم وبناء الشراكات التجارية الجديدة وتشجيع بيئة مستدامة مبتكرة.

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