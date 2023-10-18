دبي - الإمارات العربية المتحدة: اختتمت اليوم في دبي هاربر فعاليات اليوم الثالث من قمة "مستقبل البلوك تشين"، الحدث الأهم والأضخم لتقنية البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتم مناقشة آليات توحيد تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة عالمياً.

وتمحورت المواضيع لسلسة الجلسات اليومية التي احتضنت نخبة رائدة من المختصين في مجال العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين وويب 3.0 الجديد على منصة Exchange Stag تجارة العملات المشفرة والعملات الرقمية، حيث أقيمت جلسة نقاشية بعنوان "الاستعداد لعودة العملات العالمية المشفرة" تحدث فيها غابي فاينبرغ، رئيس الشؤون القانونية في مؤسسة Sui Foundation عن تزايد تطور التشريعات والقوانين الناظمة والمبادئ التوجيهية التي تحدد معايير عمل شركة تعمل ضمن مساحة مزودة بتقنيات ويب 3.0، بما من شأنه الاستحواذ على حصة سوقية وجذب أفضل المواهب إلى وجهات مثل إمارة دبي، مشيراً إلى أن ذلك يخدم كلاً من المطورين والمستثمرين وجميع المشاركين في بلورة المنظومة الرقمية، وتوجه بالشكر "لإمارة دبي لقيادتها هذه المبادرة ونأمل أن تشكل نموذجاً يحتذى به لباقي الدول قريباً".

بدوره قال أنيل سيثي، الرئيس التنفيذي لشركة Creed&Bea: "نحن شركة تكنولوجيا تعتمد على البيانات، إذ نؤمن جداً بقوة البيانات وقدراتها، لذلك نعمل حالياً على إطلاق مشروع صندوق التحوط لتداول الأصول الرقمية. لاحظت منذ انضمامي إلى شركة " Creed&Bear" منذ عام ونصف تقريباً ما ينتج عن تحليل البيانات وتطبيق الأدوات المناسبة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التحليلات المختلفة من إمكانات ورؤى قيمة، وهذا ما يميزنا عن منافسينا"، وأضاف سيثي: "أعتقد أن حوالي 1.5 مليار شخص حول العالم لا يمكنهم الوصول اليوم إلى الحلول والأدوات المصرفية والمالية، لذلك قد يشكل ذلك خياراً أكثر شمولية من شأنه تعزيز نمو الناس في أسواق المال".

واستضاف د. مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوكتشين، في جلسة ضمن فعاليات قمة مستقبل البلوك تشين 2023، ريتشارد تنغ، رئيس الأسواق الإقليمية في Binance، حيث تناول الحديث مكانة دبي الرائدة في مجال البلوك تشين والعملات الرقمية، حيث قال تنغ: "ما فعلته حكومة دبي هو نظام نابض بالحياة. إن وضوح القواعد ووضوح الإطار اجتذب الكثيرين إلى دبي. لقد تجولت وتحدثت إلى المشاركين، الذين ألتقي بعضهم للمرة الأولى هنا خلال جلسات القمة، ويتفق الجميع على أنهم موضع ترحيب كبير، ويتطلعون إلى تطوير أعمالهم، واستكشاف ما يمكن القيام به في دبي".

وترحب قمة مستقبل البلوك تشين 2023 بأكثر من 150 عارضًا وهيئة تنظيمية وحكومة من أكثر من 50 دولة في دبي طيلة أيامها الأربعة التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء (18 أكتوبر)، والتي تسلط الضوء على التقدم الكبير في تقنيات الويب 3.0 والعملات المشفرة، واكتشاف الفرص الجديدة.

وتعقد القمة بدعم من معرض جيتكس جلوبال إلى جانب فعاليات Fintech Surge وExpand North Star وMarketing Mania. اكتشف المزيد على www.futureblockchainsummit.com

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حول قمة مستقبل البلوك تشين

قمة مستقبل البلوك تشين هي واحدة من أبرز الفعاليات التي تتناول تقنيات البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تسعى هذه القمة لتوحيد بيئة البلوك تشين والعملات المشفرة بالكامل، وتوفير منصة رائدة للتعاون، ورسم الطريق لمستقبل البلوك تشين. تعقد القمة بمشاركة أكثر من ألف مستثمر، و200 متحدث من أكثر من 50 دولة، لرسم خارطة طريق لمستقبل الصناعة. بدعم من معرض جيتكس جلوبال، تعمل النسخة السادسة من قمة مستقبل البلوك تشين، على توحيد الجهود العالمية في مكان جديد، وهو دبي هاربر الشهير في أكتوبر 2023، وستعقد القمة إلى جانب فعاليات Fintech Surge وExpand North Star و Marketing Mania.