الرياض، المملكة العربية السعودية: بدعوة من شركة لوتس للتكنولوجيا، شاركت "الوعلان للاستثمار"، إحدى الشركات التابعة لشركة "الوعلان القابضة"، في قرع الجرس الشهير في برج ناسداك في نيويورك، إيذاناً في بدء تداول أسهم شركة "لوتس للتكنولوجيا" في بورصة ناسداك الأمريكية، تكريساً لإنجازاتها وبرامجها الاستثمارية وتطلعاتها المستقبلية.

وبحضور رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان، قرع الرئيس التنفيذي لشركة "لوتس للتكنولوجيا" شينغفنغ فنغ جرس الافتتاح، ليعلن عن إدراج أسهم "لوتوس للتكنولوجيا" في بورصة ناسداك العالمية تحت رمز المؤشر "LOT".

وشكلت هذه المشاركة حدثاً تاريخياً هاماً لشركة "الوعلان للاستثمار"، أحد المساهمين الرئيسيين في "لوتس للتكنولوجيا"، بحيث ستصبح الوعلان للتجارة الممثل الرسمي لهذه العلامة البريطانية الفاخرة في المملكة العربية السعودية. وتُعد "لوتس للتكنولوجيا" شركة متخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية الفاخرة التي تعمل على البطارية، وإدارة الطاقة والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم الإلكترونية والقيادة الذكية والتصنيع الذكي، والتي تعتمد في عملها على دمج تقنية الجيل التالي الخاصة المبنية على قدرات البحث والتطوير ذات المستوى العالمي ونموذج تقليل الأصول. وتشتهر "لوتس" بتاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من سبعة عقود في السباقات والريادة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة، وتمثل المعايير الرائدة في السوق في الأداء والتصميم والهندسة.

رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان قال: "يُعدّ ادراج لوتس للتكنولوجيا في بورصة ناسداك مؤشراً على توجهها نحو النمو المستدام في ظل استراتيجية التحول الكهربائي التي تنتهجها الشركة، واستثمارها في الابتكار والتطور التقني". واعتبر الوعلان أن هذا الإدراج سينعكس إيجاباً على قدرات الشركة الصناعية والابتكارية، وتنوع منتجاتها، وزيادة إيراداتها. وأضاف: "كما يتضح من شراكتنا مع لوتس للتكنولوجيا، فإن توجه الوعلان القابضة في الاستثمار في الكيانات العالمية الناجحة، من خلال ذراعها الاستثماري، هو خيار استراتيجي تنتهجه الشركة منذ إنشائها، وهذا النهج مستمر مع محفظة من الاستثمارات المتنوعة جغرافياً وقطاعياً بهدف تحقيق أعلى عائد على الاستثمار، ما يعود بالفائدة على إيرادات الشركة، وعلى الاقتصاد المحلي".

الجدير ذكره أن "الوعلان للتجارة"، تعد من أعرق الشركات في قطاع السيارات في المملكة، وهي تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عاماً. وتمثل المجموعة من خلال "الوعلان للتجارة" أهم شركات السيارات المصنعّة العالمية، مثل: "هيونداي"، "جينيسس"، "جيلي"، "رينو"، "زيكر" وتكرّس تطلعاتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية، لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.

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عن مجموعة الوعلان:

تقدم مجموعة الوعلان، الرائدة في قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عامًا. ومن خلال شبكة واسعة وشراكات مع أهم الشركات المصنعّة العالمية، تكرّس مجموعة الوعلان تطلعاتها لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها في المملكة.

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