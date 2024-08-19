مسقط: في بادرة تعكس التزامها الراسخ بالحفاظ على جمال الطبيعة وتعزيز مستقبل مستدام للأجيال القادمة، شاركت الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائِدة في سلطنة عُمان، من خلال فريقها التطوعي (همّة) بفرع صلالة، في حملة تنظيف شاطئ الدهاريز في محافظة ظفار، المنظمة من قبل جمعية البيئة العُمانية. وتأتي مشاركة الوطنية للتمويل متسقة مع جهودها البارزة في الحفاظ على البيئة وإثراء المُجتمعات ورفع مستوى الوعي البيئي، وتُبرز أيضًا تفاني الشركة في تمكين الأجيال القادمة من العيش في كوكب مُستدام يعزز استثمار الموارد والثروات الطبيعية الثرية.

تم تنفيذ هذه المبادرة في شاطئ الدهاريز بهدف إزالة النفايات والمخلفات واستعادة الموطن الطبيعي للنباتات والحيوانات المحلية. تهدف الحملة إلى معالجة مشكلة النفايات المتناثرة عبر أرجاء محافظة ظفار، والحفاظ على أوساط بيئية ذات جودة عالية خالية من التلوث تتماشى مع الأولويات المرتبطة بمحور البيئة المستدامة في رؤية عُمان 2040.

وفي هذا الصدد، قال الفاضل طارق الفارسي، الرئيس التنفيذي في الوطنية للتمويل: "نُبرز اليوم أحد مبادرات فريق همة التطوعي في الوطنية للتمويل، لنُمثّل ثقافة الشركة التي تكرّس جهودًا حثيثة في الحفاظ على البيئة. إن تعاوننا مع جمعية البيئة العُمانية لتنظيف شاطئ الدهاريز في ظفار يأتي تماشيًا مع إيماننا بأن كل فرد منا يمتلك القدرة على صنع أثر إيجابي مُستدام. نأمل أن تساهم هذه المُبادرة في تعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على أوساط بيئية متزنة من خلال تجنّب رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة، وتبني ممارسات مستدامة وفعالة لحماية البيئة واستدامة مواردها وثرواتها الطبيعية الفريدة دعماً لاقتصاد البلاد."

يُجسد فريق همة التطوعي التابع للوطنية للتمويل قيم الوحدة والتضامن وروح التعاون، مما يُجسد التزام الفريق بإحداث تأثير إيجابي على المشهد البيئي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. ويتميز فريق همة التطوعي بموظفين يتوقون إلى دفع التغيير والنهوض بالمجتمعات؛ وصنع تأثير كبير في النسيج الاجتماعي. الجدير بالذكر أن الفريق يستلهم نموذج عمله من ذراع الشركة للمسؤولية الاجتماعية "امتداد" ، والذي يزخر بسجل حافل من المبادرات البيئية والمجتمعية التي تُعنى برفع مستوى المعيشة وتعزيز رفاهية المُجتمع، لبناء مستقبل مشرق للبلاد.

وبينما تمضي السلطنة في مسيرتها الطموحة نحو تحقيق الأهداف الوطنية للاستدامة، تواصل الوطنية للتمويل بذل مزيد من الجهود في إقامة شراكات مُثمرة مع مختلف الجهات المختصة والمؤسسات البيئية لتعزيز جهود الاستدامة ودفعها لتشمل مساحات جديدة من النمو والتطوير، راسِمة بذلك نموذجًا مميزًا في التفاعل المُجتمعي.

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