مسقط: اعترافاً ببراعتها المالية وحلولها التمويلية المُبتكرة، حصدت شركة الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- على جائزة "تمويل الأفراد الأكثر ابتكارا فئة تمويل السيارات – سلطنة عمان 2023 " المرموقة في حفل توزيع جوائز التمويل الدولية لعام 2023 الذي أُقيم مؤخرًا في دبي. استلم الجائزة بالنيابة عن الوطنية للتمويل الفاضل أحمد المعولي رئيس قسم التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الحفل يجمع بين رواد الصناعة والتنفيذيين من كبار القادة من صناع القرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا للاحتفال بالإنجازات المتميزة في القطاع المالي. أقيمت الدورة الحادية عشرة من جوائز التمويل الدولية لتكريم المواهب الاستثنائية في مختلف الصناعات، واستهدفت تكريم الشركات ذات الأداء المتميز والقادة المتفردين الذين ساهموا بتكوين شكل حديث وعصري وفاعل لقطاع التمويل يقوم على الابتكار والمرونة.

إذ على الرغم من المنافسة الشديدة التي يشهدها مجال تمويل السيارات في سلطنة عُمان، تواصل الوطنية للتمويل ريادة المشهد التمويلي ببراعتها المعهودة، و التي تتمثّل في حلولها التمويلية المبتكرة المصممة بعناية فائقة من أجل تمكين عملائها من تحقيق خططهم باقتناء سيارات أحلامهم بشكل ميسر وسريع. كما تتميّز الوطنية للتمويل بممارستها الابتكارية في إعادة صياغة المعايير التمويلية التقليدية، إذ بالإضافة إلى التمويل التقليدي للسيارات، تقدم الشركة أيضًا خدمات إعادة تمويل السيارات وتمويل السيارات المستعملة، من خلال إجراءات سريعة وسلسة؛ مُتيحةً للعملاء تجربة تمويل هي الأفضل و الأكثر مرونة.

وحول هذا التتويج قال الفاضل طارق الفارسي الرئيس التنفيذي في الوطنية للتمويل، "ننتهج مسارًا مبنيًا على فهم احتياجات العميل والعمل على تصميم منتجات وخدمات تمويلية تتتناغم مع هذه الاحتياجات، وبمزايا تنافسية، ونحرص في المقابل على أن نقدم خدماتنا بإجراءات مُيسرة وسريعة ومرنة تحقق لعملائنا تجربة إيجابية واستثنائية. سُعداء بهذا التكريم، والذي سيضاف إلى سجل الوطنية للتمويل الحافل بالمنجزات غير المسبوقة في قطاع التمويل في سلطنة عمان، كما أننا نعتبر هذا التكريم حافِزًا للاستمرار على ابتكار وتحسين منهجيات العمل وخدمات التمويل بما يساهم في تحقيق نقلة إيجابية للمشهد الاقتصادي في سلطنة عمان".

الجدير بالذكر أن شركة الوطنية للتمويل تمتاز بنهجها الفريد المتمحور حول احتياجات العملاء والتزامها الراسخ بتقديم منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة، حيث تولي الوطنية للتمويل أهمية كبيرة لجعل خيار تمويل السيارات متاحًا للجميع عبر التصميم الفريد لعملية التقدم بطلب التمويل التي تتسم بالبساطة والسلاسة، بجانب فترات السداد المرنة التي توفرها للعملاء، بجانب الاستشارات التي يقدمها مدراء علاقات العملاء ذوي الخبرة والكفاءة لعملاء الشركة، حيث تهتم الوطنية للتمويل بدعم عملائها على الدوام.

مع استمرار الوطنية للتمويل في وضع معايير جديدة في مشهد التمويل، تعتبر هذه الجائزة المرموقة شهادة على التزامها بدفع حدود الابتكار والبقاء في مركز الريادة. وتتطلع الشركة إلى استثمار هذا التتويج والنجاحات المتواصلة لتعزيز صورتها كشريك مالي مفضل وشريك للنجاح.

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