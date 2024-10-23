تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في معرض "معرض السفر السعودي" وذلك بالتزامن مع توقيع اتفاقية استراتيجية بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة والسياحة الصينية، وذلك في "حديقة "تيان تان" في العاصمة بكين، ويستمر المعرض حتى 26 أكتوبر الجاري، حيث يتضمن المعرض بعضا من الآثار وكذلك لمحة عن التراث الثقافي والطبيعي في العلا، حيث يسهم المعرض في تعزيز الشراكة الثقافية بين المملكة والصين.

وتُعد العلا إحدى الوجهات السياحية الرائدة في المملكة، حيث تشهد إقبالاً متزايدًا من السياح الصينيين، كما سجلت الزيارات الدولية إلى العُلا زيادة بنسبة 44% في عام 2023، ويُعد معرض "معرض السفر السعودي" منصة بارزة لاستعراض الوجهات الثقافية والتراثية المتنوعة التي تقدمها العُلا للسياح من الصين.

وتتضمن فعاليات المعرض استعراض صور فوتوغرافية وفيديوهات تُبرز الثراء الثقافي للعلا، جنبًا إلى جنب مع مشاهد المواقع التاريخية في المملكة والتي تصنف على لائحة اليونسكو للتراث العالمي ومنها الدرعية، حيث تحتضن العُلا والدرعية اثنين من مواقع التراث العالمي لليونسكو: مدينة الحِجر الأثرية في العُلا، وحي الطريف في الدرعية، ويمثل كلا الموقعين نقطة تواصل للزوار مع الحضارات التي أسهمت في تشكيل الحضارات.

ويأتي المعرض بعد نجاح معرض "العلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية" الذي أقامته الهيئة الملكية لمحافظة العلا في العاصمة الصينية بكين في شهر يناير الماضي، والذي أقيم في "المدينة المحرمة" التي تعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وقدم المعرض لمحات من البيئة الطبيعية الثقافية في العلا وكذلك مجموعة من المقتنيات الأثرية، بما في ذلك قطع أثرية نادرة تم عرضها لأول مرة، وحقق المعرض إقبالاً واسعًا، حيث زاره أكثر من 221,000 شخص، ونظرا للإقبال الكبير تم تمديده لشهر إضافي.

ويأتي هذا النجاح بالتزامن مع توقيع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اتفاقية شراكة استراتيجية مع إدارة التراث الثقافي بمقاطعة خنان الصينية، بهدف الحفاظ على التراث وتوسيع شبكة الشراكات العالمية ضمن إطار العلاقات السعودية الصينية المتنامية.

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